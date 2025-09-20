Rajasthanराज्य

राजस्थान चपरासी भर्ती परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया अभ्यर्थी, अडरगार्मेंट में छिपा कर लाया था स्मार्ट वॉच

Anup Tiwari20 September 2025 - 4:31 PM
1 minute read
Rajasthan News
नकल करते पकड़ा गया अभ्यर्थी

Rajasthan News : राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के दौरान नकल के आरोप में एक अभ्यर्थी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी रवि कुमार झाझड़िया परीक्षा केंद्र पर स्मार्ट वॉच छिपाकर आया था. उसे महात्मा गांधी राजकीय स्कूल, महावीर मार्ग से पकड़ लिया गया. जयपुर के अशोकनगर थाना पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है. रवि कुमार मुरलीपुरा का निवासी है और बीटेक की पढ़ाई पूरी कर चुका है. वह तमाम सुरक्षा इंतजामों को पार कर परीक्षा केंद्र के अंदर डिवाइस लेकर पहुंचने में सफल रहा.

परीक्षा शुरू होने के लगभग 15 मिनट बाद आरोपी ने अपनी स्मार्ट वॉच से प्रश्नपत्र की फोटो खींची. इस दौरान निगरानी करने वाले इनविजिलेटर को शक हुआ और उन्होंने अभ्यर्थी से पूछताछ की. बार-बार सवाल पूछने के बाद भी उसने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी.

पुलिस की पुछताछ में घबराया आरोपी

जब पुलिस और परीक्षा केंद्र अधीक्षक ने भी पूछताछ की तो आरोपी घबरा गया. तलाशी के दौरान पैंट के अंदर पहने हाफ पैंट से स्मार्ट वॉच बरामद हुई. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने सोचा था कि गूगल के जरिए कठिन सवालों के जवाब प्राप्त कर सकेगा, लेकिन ऐसा करने का मौका उसे नहीं मिला.

एडिशनल डीसीपी पूनम चंद बिश्नोई ने बताया कि स्मार्ट वॉच पुलिस के कब्जे में है और आरोपी से पूछताछ जारी है. आरोपी को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के लिए भेजा जाएगा.

