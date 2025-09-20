Rajasthan News : राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के दौरान नकल के आरोप में एक अभ्यर्थी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी रवि कुमार झाझड़िया परीक्षा केंद्र पर स्मार्ट वॉच छिपाकर आया था. उसे महात्मा गांधी राजकीय स्कूल, महावीर मार्ग से पकड़ लिया गया. जयपुर के अशोकनगर थाना पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है. रवि कुमार मुरलीपुरा का निवासी है और बीटेक की पढ़ाई पूरी कर चुका है. वह तमाम सुरक्षा इंतजामों को पार कर परीक्षा केंद्र के अंदर डिवाइस लेकर पहुंचने में सफल रहा.

परीक्षा शुरू होने के लगभग 15 मिनट बाद आरोपी ने अपनी स्मार्ट वॉच से प्रश्नपत्र की फोटो खींची. इस दौरान निगरानी करने वाले इनविजिलेटर को शक हुआ और उन्होंने अभ्यर्थी से पूछताछ की. बार-बार सवाल पूछने के बाद भी उसने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी.

पुलिस की पुछताछ में घबराया आरोपी

जब पुलिस और परीक्षा केंद्र अधीक्षक ने भी पूछताछ की तो आरोपी घबरा गया. तलाशी के दौरान पैंट के अंदर पहने हाफ पैंट से स्मार्ट वॉच बरामद हुई. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने सोचा था कि गूगल के जरिए कठिन सवालों के जवाब प्राप्त कर सकेगा, लेकिन ऐसा करने का मौका उसे नहीं मिला.

एडिशनल डीसीपी पूनम चंद बिश्नोई ने बताया कि स्मार्ट वॉच पुलिस के कब्जे में है और आरोपी से पूछताछ जारी है. आरोपी को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के लिए भेजा जाएगा.

यह भी पढ़ें : नवरात्रि 2025: इंदौर में तैयार हो रहा क्षेत्र का सबसे बड़ा दुर्गा पांडाल, नौ दिनों तक होगा एक करोड़ मंत्रों का जाप और यज्ञ

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप