फटाफट पढ़ें

बारिश के प्रभाव का आकलन के लिए टीम

पंजाब में कुल 18 लाख टन धान आवक

किसानों को कुल 3,215 करोड़ रुपये भुगतान

एसएएस नगर में 75,996 टन धान खरीदी

मंत्री ने मंडी में सभी से बातचीत

Punjab News : पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक ने आज यहाँ कहा कि धान पर हाल ही में हुई बारिश के प्रभाव का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीमें जल्द ही पंजाब की मंडियों का दौरा करेंगी.

सोमवार को खरड़ अनाज मंडी के अपने दौरे के दौरान, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने चल रहे खरीद कार्यों पर संतोष व्यक्त किया और चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद सुचारू खरीद सुनिश्चित करने वाले किसानों, एजेंसियों और अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि पंजाब में अब तक 18 लाख मीट्रिक टन धान की आवक दर्ज की गई है, जिसमें से 17 लाख मीट्रिक टन की खरीद पहले ही हो चुकी है. मंत्री ने आगे बताया कि खरीदे गए धान के बदले किसानों को 3,215 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के पास चालू खरीफ विपणन सत्र के लिए पहले से ही 27,000 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा (सी सी एल) है.

धान की खरीद 75,996 टन भुगतान 172.72 करोड़

उन्होंने कहा, “कुछ क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम के कारण फसल को हुए नुकसान के बावजूद, पंजाब केंद्रीय पूल में 172 लाख मीट्रिक टन धान डालने के अपने लक्ष्य को पूरा करेगा.” मंत्री ने कहा, “पंजाब के किसान मौसम की चुनौतियों का डटकर सामना कर रहे हैं.” जिले में खरीद व्यवस्था की प्रगति से अवगत कराते हुए, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक डॉ. नवरीत ने मंत्री को बताया कि एस ए एस नगर जिले में 2,01,199 मीट्रिक टन धान की अपेक्षित आवक के मुकाबले 75,996 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है, उन्होंने बताया कि किसानों के खातों में 172.72 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है, जो नियमानुसार 48 घंटों के भीतर देय बकाया राशि का 109% है.

आढ़तियों और मजदूरों से बातचीत की

मंत्री ने मंडी में मौजूद किसानों, आढ़तियों और मजदूरों से भी बातचीत की. किसानों ने समय पर और पारदर्शी खरीद प्रणाली के लिए आभार व्यक्त किया. मंत्री ने आढ़तियों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी जायज चिंताओं पर विचार किया जाएगा. खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री के साथ उप निदेशक (रोपड़) रजनीश कौर, डी एफ एस सी एस ए एस नगर डॉ. नवरीत, मार्केट कमेटी खरड़ के अध्यक्ष हाकम सिंह, सचिव गुरनाम सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद थे.

श्री कटारूचक ने दोहराया कि खरीफ विपणन सत्र पूरे पंजाब में सुचारू रूप से चल रहा है और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार किसानों को परेशानी मुक्त खरीद और शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप