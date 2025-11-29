Punjabविदेश

कनाडा अग्निकांड: पंजाबी मूल के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, गर्भवती महिला ने लगाई छलांग

Punjab News

Brampton/Punjab : कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में 20 नवंबर को हुए दर्दनाक अग्निकांड ने पंजाब के दो गांवों में मातम फैला दिया है। इस भीषण आग में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई, जबकि नौ महीने की गर्भवती महिला की कोख में पल रहा बच्चा भी नहीं बच सका। हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है।

जानकारी के मुताबिक, यह परिवार पंजाब के लुधियाना जिले के गुरम और शक्कर गांव से था। कनाडा में बसने के बाद कई सदस्य एक ही किराए के घर में रहते थे।

कैसे हुई घटना?

दरअसल, ब्रैम्पटन के Banas Way इलाके में स्थित दो-मंजिला घर में देर रात अग्निकांड हुआ। पड़ोसियों के अनुसार, अचानक घर से धुआँ उठता दिखा और कुछ ही मिनटों में आग ने पूरा ढांचा अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुँची, लेकिन तब तक कई लोग आग में घिर चुके थे। जबकि परिवार का एक सदस्य जुगराज सिंह उस समय नौकरी पर था और बाहर होने की वजह से उसकी जान बच गई।

मृतकों की पहचान

वहीं इस भीषण अग्निकांड में 5 जाने चली गई जिसमें अजन्मा एक बच्चा भी शामिल है। मृतकों की पहचान हरिंदर कौर, गुरजीत कौर, 2 साल का बच्चा बंतबीर सिंह, अनू  और गर्भ में पल रहा अजन्मा शिशु शामिल हैं, जिसकी मौत गिरने और दम घुटने के कारण हुई। ये सभी लोग पंजाब के लुधियाना से थे, जिन्होंने कनाडा में नई जिंदगी की शुरुआत की थी।

घायलों की पहचान

बता दें कि इस आग में तीन लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। जिनमें अरशवीर कौर, उनका छोटा भाई अमृतवीर सिंह और 5 साल का जोरावर सिंह शामिल हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत नाज़ुक है।

गर्भवती महिला ने बचने के लिए लगाई छलांग

सबसे दिल दहला देने वाली घटना 9 महीने की गर्भवती अरशवीर कौर के साथ हुई। जब आग तेजी से फैलने लगी तो वह जान बचाने के लिए घर की ऊपरी मंज़िल से नीचे कूद गई। इस दौरान उनके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। वहीं वह गंभीर रूप से घायल हो गई जिनका अभी इलाज चल रहा है।

बताया जा रहा है कि परिवार के कई सदस्य बेहतर रोज़गार और भविष्य की तलाश में कनाडा आए थे और वहीँ बस गए थे। वहीं हादसे की ख़बर मिलते ही गांव में मातम छा गया। रिश्तेदार और ग्रामीण लगातार संपर्क में हैं और अंतिम संस्कार के बारे में निर्णय का इंतजार कर रहे हैं।

क्या था आग का कारण? अभी जांच जारी

हालांकि कनाडा के ओंटारियो प्रांत की ब्रैम्पटन पुलिस और फायर विभाग के मुताबिक, आग का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या किसी संरचनात्मक कमी की वजह से आग लग सकती है। इस मामले की अभी जांच चल रही है। घर में सेफ्टी कंप्लायंस से जुड़ी कमियाँ भी जांच के दायरे में है।

शवों के अंतिम संस्कार पर संशय

इस हादसे के बाद कनाडा में भारतीय दूतावास ने शोक जताया। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की। भारतीय मिशन ने परिजनों को शवों के अंतिम संस्कार या भारत भेजने में मदद देने का आश्वासन भी दिया। हालांकि परिवार के लोग अभी सदमे में हैं और यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि शवों का अंतिम संस्कार कनाडा में किया जाय या भारत लाया जाए। फिलहाल इसका निर्णय परिवार और भारतीय दूतावास बातचीत के बाद करेगा।

