मनोरंजन जगत को बड़ा झटका: मशहूर सिंगर ब्रेट जेम्स का प्लेन क्रैश में निधन, हिट गानों और ग्रैमी अवॉर्ड से चमका था नाम

Anup Tiwari19 September 2025 - 3:46 PM
1 minute read
Brett James death
मशहूर सिंगर ब्रेट जेम्स का प्लेन क्रैश में निधन

Brett James death : मनोरंजन की दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई है जब मशहूर सिंगर ब्रेट जेम्स के निधन की खबर सामने आई. 57 वर्ष की उम्र में ब्रेट जेम्स एक हवाई हादसे में अपनी जान गंवा बैठे. उनके निधन से संगीत जगत में गहरा शोक व्याप्त है. यह हादसा बहुत ही दर्दनाक था और इस खबर ने उनके प्रशंसकों और इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया है. सोशल मीडिया पर लोग उनकी याद में पोस्ट साझा कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जबकि कई लोग हादसे की वजह जानने के लिए उत्सुक हैं.

विमान में लगी आग, स्कूल के छात्र सुरक्षित

ब्रेट जेम्स की मौत 18 सितंबर को हुई. वह एक छोटे विमान में यात्रा कर रहे थे जो नॉर्थ कैरोलाइना के फ्रैंकलिन में एक एलीमेंट्री स्कूल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमान में आग लग गई और इसमें मौजूद तीनों लोगों की मौत हो गई. इस घटना में कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाया. बताया जा रहा है कि विमान नैशविले के जॉन सी. ट्यून एयरपोर्ट से उड़ान भरकर फ्रैंकलिन पहुंचा था, जहां यह हादसा हुआ.

इस हादसे में स्कूल के छात्र और शिक्षक सुरक्षित हैं. किसी को कोई चोट नहीं आई है. ब्रेट जेम्स की मौत की खबर ने म्यूजिक इंडस्ट्री में अफरा-तफरी मचा दी है.

कई हिट गानों के मालिक, 2007 में जीता ग्रैमी अवॉर्ड

ब्रेट जेम्स ने 2000 और 2010 के दशक में अपनी आवाज और गानों से खूब नाम कमाया था. वे एक लोकप्रिय सिंगर और गीतकार थे जिन्होंने कई हिट गाने दिए. उनके लिखे गए गाने ‘काऊ बॉय’, ‘जीसस, टेक द व्हील’ और ‘वेन द सन गोज डाउन’ काफी लोकप्रिय हुए. उन्होंने अपने करियर में 500 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए, जिनमें से 27 गाने चार्ट में टॉप पर रहे. उनके गाने ‘जीसस, टेक द व्हील’ को 2007 में 49वें ग्रैमी अवॉर्ड्स में बेस्ट कंट्री सॉन्ग का पुरस्कार मिला था और यह गाना ‘सॉन्ग ऑफ द ईयर’ के लिए भी नामांकित था.

