BMC 2026 : संजय राउत ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए आयोग पर सवाल उठाए

Ajay Yadav16 January 2026 - 12:53 PM
1 minute read
BMC Result 2026 :
BMC 2026 संजय राउत ने चुनाव प्रक्रिया पर आरोप और आयोग पर सवाल उठाए

BMC Result 2026 : मुंबई में शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता संजय राउत ने चुनावी रुझानों के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. राउत के बयान से यह संकेत मिल रहा है कि पार्टी शुरुआती रुझानों से ही नतीजों को लेकर असंतुष्ट नजर आ रही है. संजय राउत ने आरोप लगाया कि मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं और लोकतंत्र को कमजोर किया गया है.

संजय राउत ने कहा कि मतदाता सूची से हजारों लोगों के नाम गायब थे. जहां शिवसेना को मजबूत समर्थन मिलने की संभावना थी, वहां कई वोट दर्ज नहीं हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगह जनता किसी और को वोट दे रही थी, लेकिन ईवीएम में वोट ‘कमल’ के निशान पर पड़ रहा था, जिससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठे.

संजय राउत ने चुनाव पर उठाए गंभीर आरोप

राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि चुनाव के दौरान खुलेआम पैसे बांटे गए और सरकार के दबाव में वोटिंग प्रभावित हुई, उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया और मौजूदा व्यवस्था को ‘सताधारी लोकशाही’ करार देते हुए कहा कि चुनाव ताकत और पैसे के दम पर जीते जा रहे हैं.

राउत ने आयोग पर उठाए सवाल

वही, शिवसेना नेता संजय राउत ने चुनाव आयोग और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच से सच्चाई सामने आ सकती है. राउत के बयानों के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और विपक्षी दलों ने भी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिया है. अब देखना है कि आयोग इस पर क्या कार्रवाई करता है.

