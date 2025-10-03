UP News : अमेठी के गौरीगंज स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की जिला कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य राज्यमंत्री और तिलोई विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह, अमेठी के प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री सहित भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी तथा जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

जिले के विकास कार्यों की समीक्षा

बैठक के दौरान जिले में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा हुई. संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले विशेष कार्यक्रमों की तैयारियों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया. इस अवसर पर मौजूद अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों ने कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए मिलकर रणनीति तैयार करने पर सहमति जताई.

दंगे में शामिल लोगों को देंगे सख्त सजा

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने बरेली में हुई सांप्रदायिक झड़प पर सख्त प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. मंत्री ने चेतावनी दी कि दंगों में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सजा दी जाएगी कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी हिंसा के बारे में सोचने से पहले डरेंगी.

कानून व्यवस्था के साथ विकास पर भी ध्यान

मयंकेश्वर शरण सिंह ने यह भी कहा कि अमेठी में विकास को गति देने के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सरकार कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ विकास और सामाजिक कल्याण के कार्यों को भी पूरी प्राथमिकता दे रही है.

