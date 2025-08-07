Biharराज्य

Bihar: तबादले के बावजूद नई जगह नहीं पहुंचे अधिकारी, विभाग ने दिए सख्त निर्देश

Anup Tiwari7 August 2025 - 8:07 PM
1 minute read
Bihar Transfer Orders
तबादले के बावजूद नई जगह नहीं पहुंचे अधिकारी

Bihar Transfer Orders : बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तबादला आदेशों की अनदेखी कर रहे अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. विभाग ने जून में तबादला पाए अधिकारियों को तत्काल नई जगह पर योगदान देने का निर्देश दिया है. विभाग ने साफ कहा है कि, प्रतीक्षा किए बिना सभी अधिकारी तत्काल अपनी नई पोस्टिंग स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें.

कामकाज हो रहा बाधित

30 जून को विभाग द्वारा जारी छह अलग-अलग अधिसूचनाओं के माध्यम से बिहार राजस्व सेवा के तीन सौ से अधिक अधिकारियों का तबादला किया गया था. इनमें से कुछ अधिकारियों को सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में संलग्न होने के कारण अस्थायी छूट दी गई थी, लेकिन शिकायतें मिली हैं कि छूट का लाभ उठाकर कई ऐसे अधिकारी भी तबादला स्थल पर नहीं पहुंचे हैं जिन्हें इस कार्य से कोई लेना-देना नहीं था. इससे अंचल स्तर पर जरूरी कामकाज प्रभावित हो रहा है और आम जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

अंचलों में तैनाती जरूरी

राजस्व विभाग ने 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राज्यव्यापी महा अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत अधिकारी घर-घर जाकर भूमि संबंधी त्रुटियों को सुधारेंगे. इस अभियान में हर अंचल स्तर पर अधिकारियों की तैनाती जरूरी है. विभाग के अनुसार, जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, उनमें राजस्व अधिकारी और बंदोबस्त अधिकारी भी शामिल हैं. विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि आदेशों का शीघ्र पालन नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

