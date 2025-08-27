हाइलाइट्स :-

रवीन्द्रन शंकरण ने हीरो एशिया कप में प्रशिक्षुओं की भूमिका समझाई.

टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर में होगा.

बॉल बॉयज़ और बॉल गर्ल्स की भूमिका महत्वपूर्ण है.

प्रशिक्षुओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

यह अवसर जिम्मेदारी और आत्मविश्वास बढ़ाएगा.

Bihar Hockey Cup Preparation : बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक-सह-सीईओ रवीन्द्रन शंकरण ने बुधवार को बिहार के हॉकी प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्हें आगामी हीरो एशिया कप राजगीर 2025 में बॉल बॉयज़ और बॉल गर्ल्स के रूप में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने इस अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में उनकी भागीदारी की गरिमा और महत्व पर विशेष जोर दिया.

हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक राजगीर, बिहार में किया जाएगा, जिसमें एशिया की प्रमुख पुरुष हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी. इस ऐतिहासिक आयोजन की सफलता में स्थानीय प्रशिक्षुओं की भूमिका को अहम माना जा रहा है.

बिहार के प्रशिक्षुओं के लिए गर्व का अवसर

शंकरण ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार के प्रशिक्षुओं के लिए यह अवसर गर्व की बात है. उन्होंने बताया कि इस टूर्नामेंट के माध्यम से प्रशिक्षु न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल व्यवस्था को करीब से समझ पाएंगे, बल्कि इसमें उनकी भागीदारी से उनमें ज़िम्मेदारी, अनुशासन और आत्मविश्वास का भी विकास होगा. उन्होंने कहा कि बॉल बॉयज़ और बॉल गर्ल्स की भूमिका में ये प्रशिक्षु आयोजन के अभिन्न अंग बनेंगे और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और कुशलता के साथ निभाना होगा.

इसके साथ ही राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा इन प्रशिक्षुओं को विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे टूर्नामेंट के दौरान अपने दायित्वों को बेहतर ढंग से समझकर, अनुशासन और दक्षता के साथ निभा सकें. यह प्रशिक्षण उन्हें उनकी भूमिका के लिए पूरी तरह तैयार करेगा और आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा.

यह भी पढ़ें : NDRF, SDRF और सेना के साथ मिलकर पंजाब पुलिस ने बाढ़ प्रभावित जिलों में बचाव कार्य किए तेज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप