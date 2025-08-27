Biharराज्य

हीरो एशिया कप 2025: बिहार के हॉकी प्रशिक्षुओं की अहम भूमिका, राजगीर में तैयारियां जोरों पर

Anup Tiwari27 August 2025 - 8:51 PM
1 minute read
Bihar Hockey Cup Preparation
राजगीर में तैयारियां जोरों पर

हाइलाइट्स :-

  • रवीन्द्रन शंकरण ने हीरो एशिया कप में प्रशिक्षुओं की भूमिका समझाई.
  • टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर में होगा.
  • बॉल बॉयज़ और बॉल गर्ल्स की भूमिका महत्वपूर्ण है.
  • प्रशिक्षुओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
  • यह अवसर जिम्मेदारी और आत्मविश्वास बढ़ाएगा.

Bihar Hockey Cup Preparation : बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक-सह-सीईओ रवीन्द्रन शंकरण ने बुधवार को बिहार के हॉकी प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्हें आगामी हीरो एशिया कप राजगीर 2025 में बॉल बॉयज़ और बॉल गर्ल्स के रूप में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने इस अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में उनकी भागीदारी की गरिमा और महत्व पर विशेष जोर दिया.

हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक राजगीर, बिहार में किया जाएगा, जिसमें एशिया की प्रमुख पुरुष हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी. इस ऐतिहासिक आयोजन की सफलता में स्थानीय प्रशिक्षुओं की भूमिका को अहम माना जा रहा है.

बिहार के प्रशिक्षुओं के लिए गर्व का अवसर

शंकरण ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार के प्रशिक्षुओं के लिए यह अवसर गर्व की बात है. उन्होंने बताया कि इस टूर्नामेंट के माध्यम से प्रशिक्षु न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल व्यवस्था को करीब से समझ पाएंगे, बल्कि इसमें उनकी भागीदारी से उनमें ज़िम्मेदारी, अनुशासन और आत्मविश्वास का भी विकास होगा. उन्होंने कहा कि बॉल बॉयज़ और बॉल गर्ल्स की भूमिका में ये प्रशिक्षु आयोजन के अभिन्न अंग बनेंगे और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और कुशलता के साथ निभाना होगा.

इसके साथ ही राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा इन प्रशिक्षुओं को विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे टूर्नामेंट के दौरान अपने दायित्वों को बेहतर ढंग से समझकर, अनुशासन और दक्षता के साथ निभा सकें. यह प्रशिक्षण उन्हें उनकी भूमिका के लिए पूरी तरह तैयार करेगा और आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा.

यह भी पढ़ें : NDRF, SDRF और सेना के साथ मिलकर पंजाब पुलिस ने बाढ़ प्रभावित जिलों में बचाव कार्य किए तेज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari27 August 2025 - 8:51 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of NDRF, SDRF और सेना के साथ मिलकर पंजाब पुलिस ने बाढ़ प्रभावित जिलों में बचाव कार्य किए तेज

NDRF, SDRF और सेना के साथ मिलकर पंजाब पुलिस ने बाढ़ प्रभावित जिलों में बचाव कार्य किए तेज

27 August 2025 - 8:17 PM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत मान का तमिलनाडु दौरा, कहा- पंजाब में भी लागू करेंगे ‘मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट स्कीम’

मुख्यमंत्री भगवंत मान का तमिलनाडु दौरा, कहा- पंजाब में भी लागू करेंगे ‘मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट स्कीम’

27 August 2025 - 7:38 PM
Photo of सौरभ भारद्वाज से मिले मनीष सिसोदिया, दिया जोरदार समर्थन, कहा- पीएम मोदी को दिखानी ही पड़ेगी डिग्री

सौरभ भारद्वाज से मिले मनीष सिसोदिया, दिया जोरदार समर्थन, कहा- पीएम मोदी को दिखानी ही पड़ेगी डिग्री

27 August 2025 - 5:44 PM
Photo of हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्री पर बड़ा खुलासा: जानिए सरकार ने कैसे घटाया लोगों की जेब से बोझ

हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्री पर बड़ा खुलासा: जानिए सरकार ने कैसे घटाया लोगों की जेब से बोझ

27 August 2025 - 5:12 PM
Photo of “24 घंटे नहीं…पाकिस्तान के खिलाफ 5 घंटे में लड़ाई रोक दी”, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर बोले राहुल गांधी

“24 घंटे नहीं…पाकिस्तान के खिलाफ 5 घंटे में लड़ाई रोक दी”, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर बोले राहुल गांधी

27 August 2025 - 4:51 PM
Photo of धर्म में नहीं विवाद, चाहिए संवाद: धीरेंद्र शास्त्री की संतों को लेकर अपील

धर्म में नहीं विवाद, चाहिए संवाद: धीरेंद्र शास्त्री की संतों को लेकर अपील

27 August 2025 - 4:06 PM
Photo of Voter Adhikar Yatra: तमिलनाडु के सीएम एम. के. स्टालिन वोटर अधिकार यात्रा में हुए शामिल, जानें क्या कहा?

Voter Adhikar Yatra: तमिलनाडु के सीएम एम. के. स्टालिन वोटर अधिकार यात्रा में हुए शामिल, जानें क्या कहा?

27 August 2025 - 4:01 PM
Photo of यूपी पीईटी 2025: परीक्षा जनपद जारी, जल्द आएंगे एडमिट कार्ड

यूपी पीईटी 2025: परीक्षा जनपद जारी, जल्द आएंगे एडमिट कार्ड

27 August 2025 - 3:19 PM
Photo of पंजाब बाढ़ अलर्ट: रावी नदी में उफान, कई गांव जलमग्न, सरकार ने शुरू किया युद्धस्तरीय बचाव अभियान

पंजाब बाढ़ अलर्ट: रावी नदी में उफान, कई गांव जलमग्न, सरकार ने शुरू किया युद्धस्तरीय बचाव अभियान

27 August 2025 - 3:03 PM
Photo of राजिंद्रा अस्पताल में भयानक दृश्य: कुत्ते के साथ मिला नवजात का सिर, स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत जांच के आदेश दिए

राजिंद्रा अस्पताल में भयानक दृश्य: कुत्ते के साथ मिला नवजात का सिर, स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत जांच के आदेश दिए

27 August 2025 - 12:58 PM
Back to top button