Punjab News : भारी वर्षा के चलते सतलुज, ब्यास, रावी और उज्ह नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण पंजाब में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए पंजाब पुलिस ने भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित जिलों में बचाव और निकासी कार्यों को तेज कर दिया है. बाढ़ से प्रभावित जिलों में पठानकोट, होशियारपुर, गुरदासपुर, कपूरथला, तरनतारन, फाजिल्का और फिरोजपुर शामिल हैं.

बाढ़ की स्थिति पर सख्त निगरानी और राहत कार्य जारी

स्पेशल डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला, जो पंजाब में बाढ़ की स्थिति की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं, ने बताया कि बाढ़ प्रभावित जिलों के एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं कि वे फील्ड में रहकर अपने-अपने जिलों की स्थिति की नियमित जांच करें. उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं और एसएसपी खुद राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य भी जारी है. पठानकोट में हाल ही में बाढ़ में फंसे कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित निकाला गया. अर्पित शुक्ला ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पंजाब पुलिस की पूरी फोर्स अलर्ट पर रखी गई है.

Indian Army Aviation undertook a high-risk helicopter rescue operation, evacuating stranded civilians and #CRPF personnel from a building surrounded by raging floodwaters and at imminent risk of collapse at Madhopur Headworks, #Punjab. Braving challenging weather and rapidly… pic.twitter.com/8999qBrs0x — ADG PI – INDIAN ARMY (@adgpi) August 27, 2025

नशा-विरोधी अभियान जारी, 78 तस्कर गिरफ्तार

इसी बीच पंजाब पुलिस ने नशा-विरोधी अभियान भी जारी रखा है. 178वें दिन 381 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 53 एफआईआर दर्ज की गईं और 78 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. छापेमारी के दौरान तस्करों के कब्जे से 630 ग्राम हेरोइन, 71 किलो भुक्की, 659 नशीली गोलियां और 1120 रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई.

78 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 120 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 1200 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ छापेमारी की. इस दिनभर चले ऑपरेशन में कुल 420 संदिग्धों की जांच की गई.

ईडीपी रणनीति के तहत नशा उन्मूलन की पहल

स्पेशल डीजीपी ने बताया कि पंजाब सरकार ने नशा उन्मूलन के लिए तीन-पक्षीय रणनीति – इन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन ईडीपी लागू की है. इसी के तहत आज पंजाब पुलिस ने डी-एडिक्शन पहल के अंतर्गत 44 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास के लिए राज़ी किया है.

पंजाब पुलिस न केवल बाढ़ राहत में सक्रिय है, बल्कि नशा उन्मूलन के लिए भी प्रभावी कार्रवाई कर राज्य में सुरक्षा और सामाजिक सुधार सुनिश्चित कर रही है.

