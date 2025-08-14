Punjabराज्य

फतेहगढ़ साहिब में CM भगवंत मान ने टेका मत्था, साहिबजादों की कुर्बानी को बताया प्रेरणा स्रोत

Anup Tiwari14 August 2025 - 5:58 PM
1 minute read
CM Mann At Fatehgarh Saheb
भगवंत मान ने टेका मत्था

CM Mann At Fatehgarh Saheb : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में श्रद्धा के साथ मत्था टेका और सिख इतिहास के महान बलिदानों को याद किया. उन्होंने कहा कि यह पवित्र स्थल न केवल सिखों के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए साहस, बलिदान और न्याय की मिसाल है. उन्होंने समाज के हर वर्ग की भलाई और देश की सेवा के लिए सिख गुरुओं और शहीदों के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया.

शहीद साहिबजादों की कुर्बानी प्रेरणादायक

मुख्यमंत्री मान ने अपने संबोधन में कहा कि यह वही पवित्र धरती है जहां दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को जालिम शासकों ने ज़िंदा दीवार में चिनवा दिया था. उन्होंने कहा कि इन बाल शहीदों की शहादत और माता गुजरी जी की कुर्बानी सदियों से पंजाबियों को अन्याय, अत्याचार और बेइंसाफी के विरुद्ध आवाज़ उठाने की प्रेरणा देती रही है. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि आज की पीढ़ी, विशेषकर युवा वर्ग, को इन बलिदानों से अवगत कराना आवश्यक है ताकि उनमें देशभक्ति, साहस और न्याय के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न हो.

छोटे साहिबजादों की बहादुरी, दुनिया के लिए मिसाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरहिंद के तत्कालीन मुगल शासक के जुल्म के सामने खड़े होकर साहिबजादों ने जिस प्रकार का साहस और निडरता दिखाया, वह इतिहास में अद्वितीय है. इतनी कम उम्र में भी उन्होंने अत्याचार के सामने सिर झुकाने की बजाय शहादत को चुना. भगवंत मान ने कहा कि यह साहस और सेवा का भाव उन्हें उनके पिता, दशमेश गुरु गोबिंद सिंह जी से विरासत में मिला था. उन्होंने कहा कि इन शहीदों की गाथा न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी.

यह भी पढ़ें : दिल्ली में फरिश्ते योजना बंद, आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari14 August 2025 - 5:58 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of रिश्वत मामले में फंसे BAP विधायक जयकृष्ण पटेल को हाईकोर्ट से मिली राहत

रिश्वत मामले में फंसे BAP विधायक जयकृष्ण पटेल को हाईकोर्ट से मिली राहत

14 August 2025 - 7:11 PM
Photo of दिल्ली में फरिश्ते योजना बंद, आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

दिल्ली में फरिश्ते योजना बंद, आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

14 August 2025 - 5:23 PM
Photo of Bihar: 16 अगस्त से शुरू होगा राजस्व महाअभियान, प्रखंड मुख्यालय में हुई अहम बैठक

Bihar: 16 अगस्त से शुरू होगा राजस्व महाअभियान, प्रखंड मुख्यालय में हुई अहम बैठक

14 August 2025 - 4:55 PM
Photo of तिरंगे की शान में रंगा भोपाल, CM मोहन यादव ने भरी देशभक्ति की हुंकार

तिरंगे की शान में रंगा भोपाल, CM मोहन यादव ने भरी देशभक्ति की हुंकार

14 August 2025 - 4:13 PM
Photo of योगी सरकार का बड़ा ऐलान, 29,000 स्कूलों पर विपक्ष के आरोप का जवाब, शिक्षा से रोजगार और सुरक्षा तक बदली यूपी की तस्वीर

योगी सरकार का बड़ा ऐलान, 29,000 स्कूलों पर विपक्ष के आरोप का जवाब, शिक्षा से रोजगार और सुरक्षा तक बदली यूपी की तस्वीर

14 August 2025 - 4:07 PM
Photo of CM भगवंत मान ने 125 करोड़ रुपए की लागत से 500 आधुनिक पंचायत घरों और सेवा केंद्रों का किया शिलान्यास

CM भगवंत मान ने 125 करोड़ रुपए की लागत से 500 आधुनिक पंचायत घरों और सेवा केंद्रों का किया शिलान्यास

14 August 2025 - 3:49 PM
Photo of 8 साल बनाम 70 साल: योगी राज में विकास की उड़ान, विपक्ष के वर्षों पर सवाल

8 साल बनाम 70 साल: योगी राज में विकास की उड़ान, विपक्ष के वर्षों पर सवाल

14 August 2025 - 3:27 PM
Photo of CM भगवंत मान 79वें स्वतंत्रता दिवस पर फरीदकोट में राज्य स्तरीय समारोह के दौरान फहराएंगे तिरंगा

CM भगवंत मान 79वें स्वतंत्रता दिवस पर फरीदकोट में राज्य स्तरीय समारोह के दौरान फहराएंगे तिरंगा

14 August 2025 - 3:24 PM
Photo of योगी सरकार का कृषि में बड़ा धमाका, गेहूं, चावल, गन्ना और एथेनॉल उत्पादन में UP ने तोड़े सभी रिकॉर्ड

योगी सरकार का कृषि में बड़ा धमाका, गेहूं, चावल, गन्ना और एथेनॉल उत्पादन में UP ने तोड़े सभी रिकॉर्ड

14 August 2025 - 3:18 PM
Photo of CM भगवंत मान ने 500 महिला सरपंचों और पंचों के पहले प्रतिनिधिमंडल को श्री नांदेड़ साहिब के लिए हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

CM भगवंत मान ने 500 महिला सरपंचों और पंचों के पहले प्रतिनिधिमंडल को श्री नांदेड़ साहिब के लिए हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

14 August 2025 - 3:03 PM
Back to top button