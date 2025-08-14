Delhi NCRराज्य

दिल्ली में फरिश्ते योजना बंद, आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

Anup Tiwari14 August 2025 - 5:23 PM
Farishtey Scheme Stopped
AAP ने BJP पर साधा निशाना

Farishtey Scheme Stopped : दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि लोगों की जान बचाने वाली ‘फरिश्ते योजना’ को बंद कर देना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यदि सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को एक घंटे के भीतर इलाज मिल जाए, तो उसकी जान बचाई जा सकती है, यही सोच लेकर आप सरकार ने फरिश्ते योजना शुरू की थी. लेकिन अब इस योजना को बंद कर दिया गया है, जिसका नतीजा 26 वर्षीय युवक की मौत के रूप में सामने आया है.

अमन झा को नहीं मिला इलाज, तीन अस्पतालों ने किया इनकार

सौरभ भारद्वाज ने हाल ही में हुई एक घटना का हवाला देते हुए कहा कि वकील अशोक अग्रवाल ने दिल्ली सरकार को एक पत्र लिखकर अमन झा नामक युवक की दुखद मौत का ज़िक्र किया है. अमन झा का सड़क हादसा हुआ, जिसके बाद उन्हें पहले स्पाइनल इंजरी सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज नहीं किया गया. इसके बाद फोर्टिस अस्पताल, वसंत कुंज और फिर प्राइमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन कहीं भी इलाज नहीं मिला. अंत में उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यदि फरिश्ते योजना चालू होती, तो अमन झा को समय पर इलाज मिल सकता था और उनकी जान बचाई जा सकती थी.

फरिश्ते योजना के तहत बचाई गई थीं सैकड़ों जानें

सौरभ भारद्वाज ने बताया कि ‘फरिश्ते योजना’ आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार की एक संवेदनशील और जीवनरक्षक पहल थी. योजना के तहत कोई भी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को किसी भी नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कर सकता था और पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती थी. इससे इलाज में देरी नहीं होती और सैकड़ों लोगों की जान समय पर इलाज से बचाई जा चुकी थी. उन्होंने कहा कि भाजपा को यह समझना चाहिए कि दुर्घटना यह नहीं देखती कि घायल व्यक्ति किस राजनीतिक दल का समर्थक है, यह योजना मानवता की सेवा थी.

राजनीतिक द्वेष के कारण योजना बंद

प्रेस वार्ता में भारद्वाज ने कहा कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब भी तत्कालीन उपराज्यपाल विनय सक्सेना द्वारा इस योजना को बाधित करने की कोशिशें हुईं. प्राइवेट अस्पतालों के भुगतान रोके गए, फंड रिलीज नहीं किए गए, जिससे योजना प्रभावित हुई. बतौर स्वास्थ्य मंत्री उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, जिसके आदेश के बाद योजना को फिर से शुरू किया गया. लेकिन अब जब दिल्ली में भाजपा की सरकार है, तो एक बार फिर योजना बंद कर दी गई है. उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अपील की कि सिर्फ राजनीति के चलते इस तरह की मानवीय योजनाओं को बंद न किया जाए, ताकि भविष्य में किसी और अमन झा की जान न जाए.

Anup Tiwari14 August 2025 - 5:23 PM
