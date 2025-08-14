Biharराज्य

Bihar: 16 अगस्त से शुरू होगा राजस्व महाअभियान, प्रखंड मुख्यालय में हुई अहम बैठक

Anup Tiwari14 August 2025 - 4:55 PM
Rajswa MahaAbhiyan 2025 : नारदीगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित उजला भवन में गुरुवार को राजस्व महाअभियान को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई. इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों और राजस्व कर्मचारियों ने भाग लिया. बैठक की अध्यक्षता अंचलाधिकारी रईस आलम ने की. उन्होंने भूमि सर्वेक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी और उपस्थित कर्मियों को राजस्व महाअभियान की भूमिका, प्रक्रिया और उद्देश्य के बारे में जागरूक किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य रैयतों को जमीन संबंधी सुविधाएं सुलभ कराना है.

पंचायत स्तर पर लगेंगे दो-दो शिविर

राजस्व महाअभियान 16 अगस्त से शुरू होकर 20 सितंबर 2025 तक संचालित किया जाएगा. इस अवधि के दौरान प्रत्येक पंचायत में दो बार शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आम जनता की जमीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा. बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अभियान के तहत जमाबंदी की त्रुटियों का सुधार, दाखिल-खारिज, भूमि बंटवारा तथा अन्य विवादों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा. अंचलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि भूमि बंटवारे केवल आपसी सहमति के आधार पर ही किए जाएंगे, और सभी संबंधित पक्षों के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो.

सादे कागज पर मान्य होंगे मृत्यु प्रमाण पत्र

बैठक में बताया गया कि रैयतों की सुविधा के लिए कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर आवश्यक प्रपत्रों का वितरण किया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें. एक बड़ी राहत की घोषणा करते हुए सीओ ने कहा कि जिन परिवारों के पास सरकारी मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, वे मुखिया या सरपंच के हस्ताक्षर के साथ सादे कागज पर प्रमाण पत्र बनाकर उसे भूमि सर्वेक्षण से जुड़े दस्तावेजों के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, और उसे मान्यता दी जाएगी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यों की प्रक्रिया सरल और सुगम हो सकेगी.

बैठक में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी

इस महत्वपूर्ण बैठक में क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और अभियान की सफलता के लिए अपने सहयोग का आश्वासन दिया. उपस्थित प्रमुख प्रतिनिधियों में मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष रामाधीन चौहान, मुखिया शशिभूषण कुमार उर्फ वेणु यादव, दिलीप साव, दिनेश कुमार, शिवेंद्र चौधरी, राजस्व कर्मचारी गोपाल कुमार, चंदन कुमार, तथा पंचायत सचिव जितेंद्र कुमार शामिल थे. सभी ने अभियान को धरातल पर सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एकजुट प्रयास की बात कही.

