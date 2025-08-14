Madhya Pradeshराज्य

तिरंगे की शान में रंगा भोपाल, CM मोहन यादव ने भरी देशभक्ति की हुंकार

Anup Tiwari14 August 2025 - 4:13 PM
2 minutes read
MP Nauka Tiranga Yatra
तिरंगे की शान में रंगा भोपाल

Nauka Tiranga Yatra : स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले, भोपाल का बोट क्लब देशभक्ति की भावना से सराबोर नजर आया. ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत आयोजित नौका तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने न केवल सहभागिता निभाई, बल्कि लोगों को देश के प्रति अपने कर्तव्यों और एकता का संदेश भी दिया. कार्यक्रम के दौरान तिरंगे के रंग के गर्म हवा के गुब्बारे छोड़े गए और “ये देश है वीर जवानों का” गीत की गूंज ने माहौल को पूरी तरह देशभक्तिपूर्ण बना दिया.

मुख्यमंत्री ने दिया एकजुटता का संदेश

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मोटरबोट पर खड़े होकर जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि इस अभियान का उद्देश्य हर नागरिक के मन में देश के प्रति सम्मान और जुड़ाव को और गहरा करना है. उन्होंने सेना की बहादुरी का उल्लेख करते हुए कहा कि आज़ादी के 79 वर्षों का सफर हमारे सशस्त्र बलों, न्यायपालिका और चुनाव आयोग जैसे संस्थानों के योगदान से ही संभव हुआ है. उन्होंने अपील की कि हम सभी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत और एकजुट भारत का संकल्प लें.

विपक्ष पर साधा निशाना

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब देश स्वतंत्रता दिवस की भावना से ओतप्रोत है, तब भी कुछ नेता राजनीतिक बयानबाज़ी से बाज नहीं आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि सेना की शौर्यगाथा पर सवाल उठाना न केवल उनके त्याग का अपमान है, बल्कि यह लोकतंत्र की जड़ों पर भी चोट है. उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में विपक्ष को भी देश के साथ खड़े होने की जरूरत है, न कि संस्थाओं पर अविश्वास जताने की.

हर घर तिरंगाबना जन आंदोलन

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित ‘हर घर तिरंगा’ अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है. चौथे संस्करण में देशभर से पांच लाख से अधिक युवाओं की भागीदारी यह दर्शाती है कि यह केवल एक अभियान नहीं, बल्कि एक जनजागृति है. मुख्यमंत्री ने इसे देशभक्ति को जीवन में उतारने का एक प्रयास बताया और प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे सिर्फ तिरंगा फहराकर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मूल्यों को अपनाकर भी इस अभियान को सफल बनाएं.

यह भी पढ़ें : 8 साल बनाम 70 साल: योगी राज में विकास की उड़ान, विपक्ष के वर्षों पर सवाल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari14 August 2025 - 4:13 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of दिल्ली में फरिश्ते योजना बंद, आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

दिल्ली में फरिश्ते योजना बंद, आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

14 August 2025 - 5:23 PM
Photo of Bihar: 16 अगस्त से शुरू होगा राजस्व महाअभियान, प्रखंड मुख्यालय में हुई अहम बैठक

Bihar: 16 अगस्त से शुरू होगा राजस्व महाअभियान, प्रखंड मुख्यालय में हुई अहम बैठक

14 August 2025 - 4:55 PM
Photo of योगी सरकार का बड़ा ऐलान, 29,000 स्कूलों पर विपक्ष के आरोप का जवाब, शिक्षा से रोजगार और सुरक्षा तक बदली यूपी की तस्वीर

योगी सरकार का बड़ा ऐलान, 29,000 स्कूलों पर विपक्ष के आरोप का जवाब, शिक्षा से रोजगार और सुरक्षा तक बदली यूपी की तस्वीर

14 August 2025 - 4:07 PM
Photo of 8 साल बनाम 70 साल: योगी राज में विकास की उड़ान, विपक्ष के वर्षों पर सवाल

8 साल बनाम 70 साल: योगी राज में विकास की उड़ान, विपक्ष के वर्षों पर सवाल

14 August 2025 - 3:27 PM
Photo of योगी सरकार का कृषि में बड़ा धमाका, गेहूं, चावल, गन्ना और एथेनॉल उत्पादन में UP ने तोड़े सभी रिकॉर्ड

योगी सरकार का कृषि में बड़ा धमाका, गेहूं, चावल, गन्ना और एथेनॉल उत्पादन में UP ने तोड़े सभी रिकॉर्ड

14 August 2025 - 3:18 PM
Photo of Punjab: अबोहर में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, फायर अफसर रिश्वत लेते पकड़ा गया

Punjab: अबोहर में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, फायर अफसर रिश्वत लेते पकड़ा गया

13 August 2025 - 11:00 PM
Photo of छात्रसंघ चुनाव को लेकर राजस्थान सरकार ने तोड़ी चुप्पी, हाईकोर्ट में दिया जवाब

छात्रसंघ चुनाव को लेकर राजस्थान सरकार ने तोड़ी चुप्पी, हाईकोर्ट में दिया जवाब

13 August 2025 - 10:26 PM
Photo of केजरीवाल-मान का संदेश, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी जरूरी

केजरीवाल-मान का संदेश, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी जरूरी

13 August 2025 - 8:58 PM
Photo of पंजाब में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए चार नए प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी, मोहाली में होगा बड़ा विस्तार

पंजाब में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए चार नए प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी, मोहाली में होगा बड़ा विस्तार

13 August 2025 - 8:12 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम के तहत पंजाब पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, 95 तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम के तहत पंजाब पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, 95 तस्कर गिरफ्तार

13 August 2025 - 7:31 PM
Back to top button