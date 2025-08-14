Nauka Tiranga Yatra : स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले, भोपाल का बोट क्लब देशभक्ति की भावना से सराबोर नजर आया. ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत आयोजित नौका तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने न केवल सहभागिता निभाई, बल्कि लोगों को देश के प्रति अपने कर्तव्यों और एकता का संदेश भी दिया. कार्यक्रम के दौरान तिरंगे के रंग के गर्म हवा के गुब्बारे छोड़े गए और “ये देश है वीर जवानों का” गीत की गूंज ने माहौल को पूरी तरह देशभक्तिपूर्ण बना दिया.

मुख्यमंत्री ने दिया एकजुटता का संदेश

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मोटरबोट पर खड़े होकर जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि इस अभियान का उद्देश्य हर नागरिक के मन में देश के प्रति सम्मान और जुड़ाव को और गहरा करना है. उन्होंने सेना की बहादुरी का उल्लेख करते हुए कहा कि आज़ादी के 79 वर्षों का सफर हमारे सशस्त्र बलों, न्यायपालिका और चुनाव आयोग जैसे संस्थानों के योगदान से ही संभव हुआ है. उन्होंने अपील की कि हम सभी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत और एकजुट भारत का संकल्प लें.

विपक्ष पर साधा निशाना

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब देश स्वतंत्रता दिवस की भावना से ओतप्रोत है, तब भी कुछ नेता राजनीतिक बयानबाज़ी से बाज नहीं आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि सेना की शौर्यगाथा पर सवाल उठाना न केवल उनके त्याग का अपमान है, बल्कि यह लोकतंत्र की जड़ों पर भी चोट है. उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में विपक्ष को भी देश के साथ खड़े होने की जरूरत है, न कि संस्थाओं पर अविश्वास जताने की.

‘हर घर तिरंगा‘ बना जन आंदोलन

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित ‘हर घर तिरंगा’ अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है. चौथे संस्करण में देशभर से पांच लाख से अधिक युवाओं की भागीदारी यह दर्शाती है कि यह केवल एक अभियान नहीं, बल्कि एक जनजागृति है. मुख्यमंत्री ने इसे देशभक्ति को जीवन में उतारने का एक प्रयास बताया और प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे सिर्फ तिरंगा फहराकर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मूल्यों को अपनाकर भी इस अभियान को सफल बनाएं.

यह भी पढ़ें : 8 साल बनाम 70 साल: योगी राज में विकास की उड़ान, विपक्ष के वर्षों पर सवाल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप