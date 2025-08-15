Banglore Cylinder Blast : स्वतंत्रता दिवस की खुशियों के बीच बेंगलुरू से एक दुखद घटना सामने आ रही है. मध्य बेंगलुरु के विल्सन गार्डन स्थित चिन्नयनपाल्या में शुक्रवार सुबह एक सिलेंडर विस्फोट में 10 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए. विस्फोट एक घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में हुआ, जहां घर आपस में सटे हुए हैं. धमाका इतना तेज था कि कई घर ढह गए और आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से दो की हालत गंभीर है.

8 से 10 घरों का नुकसान, राहत कार्य तेज

फायर ब्रिगेड को सुबह 8:23 बजे सूचना मिली और कुछ ही मिनटों में दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. राहत और बचाव कार्य में अग्निशमन विभाग, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस शामिल हैं. हादसे में लगभग 8 से 10 घर पूरी तरह ढह गए, जबकि कई अन्य इमारतों को भी संरचनात्मक नुकसान हुआ है. घटनास्थल पर डीसीपी सारा फातिमा ने पहुंचकर बचाव कार्यों का निरीक्षण किया और सुरक्षा के मद्देनज़र पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की गई है.

सिलेंडर लीक की आशंका, जांच जारी

अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह सिलेंडर लीक का मामला लग रहा है, लेकिन अन्य कारणों को भी खारिज नहीं किया गया है. तकनीकी टीमों द्वारा मौके की गहन जांच की जा रही है. हादसे के बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और रिहायशी इलाकों में सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर सवाल उठे हैं. प्रशासन ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आश्वासन दिया है.

