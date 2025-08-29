BCCI President : बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने अपना पद छोड़ दिया है. उनके इस्तीफे के बाद बोर्ड का कार्यभार अब राजीव शुक्ला को सौंपा गया है, जो आगामी चुनाव तक बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे.

बीसीसीआई की हालिया एपेक्स काउंसिल की बैठक राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में हुई, जिसमें ड्रीम11 के प्रायोजन अनुबंध की समाप्ति और अगले ढाई साल के लिए नए प्रायोजक की तलाश पर चर्चा की गई. एशिया कप 10 सितंबर से शुरू होने वाला है, इसलिए इतने कम समय में नया प्रायोजक मिलना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है.

अगले महीने होंने हैं चुनाव

बोर्ड इस समय लंबे समय के प्रायोजन समझौते पर काम कर रहा है, जो अगले वनडे विश्व कप 2027 तक चलेगा. सूत्रों का कहना है कि नए टेंडर प्रक्रिया में समय लगेगा और वर्तमान में केवल दो सप्ताह से भी कम समय बचा है.

बीसीसीआई को अगले महीने नए अध्यक्ष के चुनाव कराने हैं. नई खेल नीति लागू होने में चार से पांच महीने लग सकते हैं, इसलिए चुनाव स्थगित नहीं किए जा सकते. फिलहाल बोर्ड सुप्रीम कोर्ट की लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुसार अपने नियमों के तहत संचालित हो रहा है.

उम्र के खेल में फंसे रोजर बिन्नी

बोर्ड के नियमों के अनुसार, अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 साल है. रोजर बिन्नी इस साल जुलाई में 70 वर्ष के हो गए हैं, जिससे वे फिर से इस पद के लिए पात्र नहीं हैं. भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बिन्नी ने 99 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 1983 के विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है.

इस बदलाव के साथ बीसीसीआई का नेतृत्व फिलहाल राजीव शुक्ला के पास है, जो नए अध्यक्ष चुने जाने तक बोर्ड का प्रबंधन संभालेंगे.

