खेल

रोजर बिन्नी ने BCCI अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, राजीव शुक्ला बने अंतरिम अध्यक्ष

Anup Tiwari29 August 2025 - 4:22 PM
1 minute read
BCCI President
रोजर बिन्नी ने दिया इस्तीफा

BCCI President : बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने अपना पद छोड़ दिया है. उनके इस्तीफे के बाद बोर्ड का कार्यभार अब राजीव शुक्ला को सौंपा गया है, जो आगामी चुनाव तक बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे.

बीसीसीआई की हालिया एपेक्स काउंसिल की बैठक राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में हुई, जिसमें ड्रीम11 के प्रायोजन अनुबंध की समाप्ति और अगले ढाई साल के लिए नए प्रायोजक की तलाश पर चर्चा की गई. एशिया कप 10 सितंबर से शुरू होने वाला है, इसलिए इतने कम समय में नया प्रायोजक मिलना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है.

अगले महीने होंने हैं चुनाव

बोर्ड इस समय लंबे समय के प्रायोजन समझौते पर काम कर रहा है, जो अगले वनडे विश्व कप 2027 तक चलेगा. सूत्रों का कहना है कि नए टेंडर प्रक्रिया में समय लगेगा और वर्तमान में केवल दो सप्ताह से भी कम समय बचा है.

बीसीसीआई को अगले महीने नए अध्यक्ष के चुनाव कराने हैं. नई खेल नीति लागू होने में चार से पांच महीने लग सकते हैं, इसलिए चुनाव स्थगित नहीं किए जा सकते. फिलहाल बोर्ड सुप्रीम कोर्ट की लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुसार अपने नियमों के तहत संचालित हो रहा है.

उम्र के खेल में फंसे रोजर बिन्नी

बोर्ड के नियमों के अनुसार, अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 साल है. रोजर बिन्नी इस साल जुलाई में 70 वर्ष के हो गए हैं, जिससे वे फिर से इस पद के लिए पात्र नहीं हैं. भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बिन्नी ने 99 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 1983 के विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है.

इस बदलाव के साथ बीसीसीआई का नेतृत्व फिलहाल राजीव शुक्ला के पास है, जो नए अध्यक्ष चुने जाने तक बोर्ड का प्रबंधन संभालेंगे.

यह भी पढ़ें : भारत में बढ़ रहे सड़क हादसे, खतरे में युवा और कामकाजी वर्ग, सामने आए डराने वाले आंकड़े

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari29 August 2025 - 4:22 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of ‘अगर किसी को मुझसे कोई दिक्कत है तो…’, मोहम्मद शमी का बयान

‘अगर किसी को मुझसे कोई दिक्कत है तो…’, मोहम्मद शमी का बयान

28 August 2025 - 2:22 PM
Photo of ICC ODI Rankings: शुभमन गिल और रोहित शर्मा शीर्ष पर, विराट कोहली को भी टॉप पांच में मिली जगह

ICC ODI Rankings: शुभमन गिल और रोहित शर्मा शीर्ष पर, विराट कोहली को भी टॉप पांच में मिली जगह

27 August 2025 - 10:07 PM
Photo of AUS vs SA 3rd ODI: डेवाल्ड ब्रेविस ने लगाया छक्का तो गेंद लेकर भागने लगा फैन, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

AUS vs SA 3rd ODI: डेवाल्ड ब्रेविस ने लगाया छक्का तो गेंद लेकर भागने लगा फैन, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

25 August 2025 - 2:41 PM
Photo of चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट समेत सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास, लिखा भावुक पोस्ट

चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट समेत सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास, लिखा भावुक पोस्ट

24 August 2025 - 2:53 PM
Photo of BCCI ने फिटनेस टेस्ट में किया बदलाव, टीम इंडिया में शामिल होने के लिए गेंदबाजों को पास करना होगा Bronco Test

BCCI ने फिटनेस टेस्ट में किया बदलाव, टीम इंडिया में शामिल होने के लिए गेंदबाजों को पास करना होगा Bronco Test

21 August 2025 - 1:53 PM
Photo of एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, सूर्यकुमार यादव होंगे कप्तान

एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, सूर्यकुमार यादव होंगे कप्तान

19 August 2025 - 3:37 PM
Photo of एशिया कप में जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं? जानें सेलेक्टर्स से कही ये बात

एशिया कप में जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं? जानें सेलेक्टर्स से कही ये बात

17 August 2025 - 8:14 PM
Photo of एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को नहीं मिली जगह

एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को नहीं मिली जगह

17 August 2025 - 4:32 PM
Photo of Asia Cup 2025 : क्या अय्यर, जायसवाल और गिल एशिया कप से बाहर? सूर्यकुमार यादव बने रहेंगे कप्तान

Asia Cup 2025 : क्या अय्यर, जायसवाल और गिल एशिया कप से बाहर? सूर्यकुमार यादव बने रहेंगे कप्तान

15 August 2025 - 5:15 PM
Photo of BCCI का बड़ा बयान: 2027 वर्ल्ड कप में रोहित-कोहली की राह मुश्किल, रखी यह शर्त

BCCI का बड़ा बयान: 2027 वर्ल्ड कप में रोहित-कोहली की राह मुश्किल, रखी यह शर्त

11 August 2025 - 10:37 PM
Back to top button