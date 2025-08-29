राष्ट्रीय

भारत में बढ़ रहे सड़क हादसे, खतरे में युवा और कामकाजी वर्ग, सामने आए डराने वाले आंकड़े

Anup Tiwari29 August 2025 - 3:35 PM
2 minutes read
Road Accidents In India
भारत में बढ़ रहे सड़क हादसे

Road Accidents In India : भारत में सड़क सुरक्षा की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MoRTH की रिपोर्ट ‘भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2023’ में सामने आए आंकड़े बेहद गंभीर हैं. साल 2023 में सड़क हादसों की संख्या 4.2 प्रतिशत बढ़कर 4,80,583 हो गई. इसका मतलब है कि हर घंटे औसतन 55 दुर्घटनाएं और 20 लोगों की मौत दर्ज की गई.

सबसे ज्यादा खतरे में युवा और कामकाजी वर्ग

इस रिपोर्ट में बताया गया कि सड़क हादसों में मरने वालों में सबसे बड़ी संख्या युवाओं की है. कुल मौतों में से 66.4 प्रतिशत पीड़ित 18 से 45 वर्ष की उम्र के थे. वहीं, 18 से 60 वर्ष की उम्र वाले कामकाजी लोगों की हिस्सेदारी 83.4 प्रतिशत रही. इसका मतलब यह है कि जिन पर परिवार और समाज की जिम्मेदारी होती है, वही लोग सबसे ज्यादा हादसों का शिकार हो रहे हैं.

किस रास्ते पर हुए सबसे ज्यादा हादसे

2023 में कुल हादसों में से 31.2 प्रतिशत यानी 1,50,177 दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुईं. राज्य राजमार्गों पर 22 प्रतिशत (1,05,622) और अन्य सड़कों पर 46.8 प्रतिशत (2,24,744) हादसे दर्ज किए गए.
मौतों की बात करें तो 1,72,890 लोगों की जान गई. इनमें से 36.5 प्रतिशत (63,112) मौतें राष्ट्रीय राजमार्गों पर, 22.8 प्रतिशत (39,439) राज्य राजमार्गों पर और 40.7 प्रतिशत (70,339) अन्य सड़कों पर हुईं.

तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सबसे ज्यादा हादसे दर्ज किए गए, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई.

तेज रफ्तार बनी सबसे बड़ा कारण

हादसों के कई कारण बताए गए हैं जैसे मानवीय गलती, सड़क की खराब स्थिति और वाहनों की तकनीकी खराबी. लेकिन सबसे बड़ा कारण तेज रफ्तार को माना गया है. 2023 में हुई कुल मौतों में से 68.1 प्रतिशत जानें ओवरस्पीडिंग की वजह से गईं. यह ट्रैफिक नियमों के पालन में लापरवाही का बड़ा संकेत है.

दोपहिया वाहन सबसे ज्यादा हादसों में शामिल

वाहनों की श्रेणी में देखें तो लगातार तीसरे साल दोपहिया वाहन सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं और मौतों में शामिल रहे. बाइक और स्कूटर सबसे खतरनाक साबित हुए. इनके बाद कार, जीप और टैक्सी जैसे हल्के वाहन दूसरे नंबर पर रहे.

हर घंटे 20 लोगों की जान जाना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगी उजड़ने की हकीकत है. यह रिपोर्ट साफ दिखाती है कि भारत में सड़क सुरक्षा को लेकर हालात गंभीर होते जा रहे हैं. अगर नियमों को सख्ती से लागू नहीं किया गया और लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आने वाले सालों में यह स्थिति और भयावह हो सकती है.

यह भी पढ़ें : ‘नकारात्मक और घृणा की राजनीति’, राहुल गांधी के मंच से PM मोदी को अपशब्द कहे जाने पर अमित शाह का हमला

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari29 August 2025 - 3:35 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of जापान में गूंजे मोदी-मोदी के नारे, टोक्यो में भव्य स्वागत, शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल

जापान में गूंजे मोदी-मोदी के नारे, टोक्यो में भव्य स्वागत, शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल

29 August 2025 - 8:43 AM
Photo of थिएटर कमांड को लेकर एयर चीफ मार्शल की चेतावनी, जल्दबाजी नहीं, भारत को अपनाना चाहिए अपना मॉडल

थिएटर कमांड को लेकर एयर चीफ मार्शल की चेतावनी, जल्दबाजी नहीं, भारत को अपनाना चाहिए अपना मॉडल

27 August 2025 - 6:23 PM
Photo of गायब नहीं, निजी जिंदगी में व्यस्त थे धनखड़…जानिए क्या कर रहे हैं इन दिनों

गायब नहीं, निजी जिंदगी में व्यस्त थे धनखड़…जानिए क्या कर रहे हैं इन दिनों

26 August 2025 - 4:13 PM
Photo of जासूसी मामले में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की कोर्ट में पेशी, वकील का आरोप- चालान देने से कतरा रही पुलिस

जासूसी मामले में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की कोर्ट में पेशी, वकील का आरोप- चालान देने से कतरा रही पुलिस

25 August 2025 - 9:53 PM
Photo of भारत और फिजी ने बढ़ाई रणनीतिक साझेदारी, रक्षा और जलवायु सहयोग पर किए समझौते

भारत और फिजी ने बढ़ाई रणनीतिक साझेदारी, रक्षा और जलवायु सहयोग पर किए समझौते

25 August 2025 - 3:47 PM
Photo of अंतरिक्ष यात्रा से लौटे भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला, लखनऊ में हुआ भव्य स्वागत

अंतरिक्ष यात्रा से लौटे भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला, लखनऊ में हुआ भव्य स्वागत

25 August 2025 - 11:48 AM
Photo of स्वास्थ्य कारण या सियासी दबाव? जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर उठे सवाल, अमित शाह ने दी सफाई

स्वास्थ्य कारण या सियासी दबाव? जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर उठे सवाल, अमित शाह ने दी सफाई

25 August 2025 - 11:24 AM
Photo of न्यूयॉर्क की अपील अदालत ने ट्रंप का 52.7 करोड़ का जुर्माना किया रद्द, कॉर्पोरेट प्रतिबंध रखा जारी

न्यूयॉर्क की अपील अदालत ने ट्रंप का 52.7 करोड़ का जुर्माना किया रद्द, कॉर्पोरेट प्रतिबंध रखा जारी

22 August 2025 - 9:05 AM
Photo of चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्रा: सीमा तनाव, आतंकवाद और सहयोग पर हुई चर्चा

चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्रा: सीमा तनाव, आतंकवाद और सहयोग पर हुई चर्चा

18 August 2025 - 8:00 PM
Photo of भारत-पाकिस्तान पर हमारी नजर है, रूस-यूक्रेन में शांति जरूरी : अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो

भारत-पाकिस्तान पर हमारी नजर है, रूस-यूक्रेन में शांति जरूरी : अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो

18 August 2025 - 7:59 AM
Back to top button