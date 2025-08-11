खेल

BCCI का बड़ा बयान: 2027 वर्ल्ड कप में रोहित-कोहली की राह मुश्किल, रखी यह शर्त

Anup Tiwari11 August 2025 - 10:37 PM
BCCI On RO-KO
BCCI On RO-KO : दिग्गज भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस के लिए निराश कर देने वाली खबर है. दोनों खिलाड़ियों के भविष्य पर बीसीसीआई ने बड़ा बयान दिया है, जिससे उनके 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के साथ मैदान पर नज़र आने की संभावनाएं कम हो गई हैं. टी-20 और टेस्ट फार्मेट से रिटायरमेंट लेने के बाद दोनों खिलाड़ी सिर्फ एक-दिवसीय क्रिकेट में ही भारतीय टीम के लिए मशक्कत करते नज़र आएंगे, लेकिन अब इसपर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं.

बोर्ड ने रख दी शर्त

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बोर्ड विश्व कप 2027 में युवा खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरना चाहती है और इस वजह से विराट कोहली और रोहित शर्मा का अंतिम टीम में जगह बना पाना मुश्किल हो गया है. हांलाकि बीसीसीआई ने दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के सामने एक शर्त रखी है जिसको पूरा करके वह टीम में अपनी जगह बना सकते हैं. शर्त के अनुसार दोनों खिलाड़ियों को दिसंबर में शुरू होने जा रहे विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना होगा.

उल्लेखनीय है कि दोनों खिलाड़ियों ने लंबे समय से इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया है. विराट कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में अपना आखिरी मैच साल 2010 में खेला था तो वहीं रोहित 2018 में आखिरी बार ये टूर्नामेंट खेलते नज़र आए थे.

उम्र भी बन सकती है बाधा

उम्र भी दोनों खिलाड़ियों के लिए चुनौती पेश करती नजर आ रही है. 2027 विश्व कप के समय विराट कोहली 38 साल के हो जाएंगे, तो वहीं रोहित भी 40 साल के आंकड़े पर पहुंच चुके होंगे. सीमित ओवरों की क्रिकेट युवा खिलाड़ियों के लिए ज्यादा मुफीद मानी जाती है, अक्सर टीमें इस फार्मेट में युवा खिलाड़ियों को मौका देना पसंद करती है. अगर भारतीय टीम ने भी यह फार्मूला अपनाया तो इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों का विश्प कप में खेलना अधर में पड़ सकता है.   

मार्च से नहीं खेला है कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच

दोनों ही खिलाड़ियों ने काफी समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है, फरवरी-मार्च में भारत में हुई चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से ही दोनों ने एक भी मैच नहीं खेला है और इसी बीच मई में दोनों खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा भी कर दी थी. कयास तो यह लगाए जा रहें हैं कि इस साल अक्टूबर में होने वाला ऑस्ट्रेलिया दौरा दोनों का टीम इंडिया के लिए आखिरी दौरा भी हो सकता है.

विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों भारत ही नहीं दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों में शामिल किए जाते हैं. अपनी बल्लेबाजी से विश्व भर में प्रशंसक बनाने वाले इन दो खिलाड़ियों का विश्व कप की टीम में नहीं लिए जाने की खबरें निश्चित ही फैंस के लिए निराश करने वाली खबर है. दर्शक तो यही चाहेंगे की दोनों एक बार फिर से टीम इंडिया की जर्सी में मैदान पर नए कीर्तिमान स्थापित करें.  

