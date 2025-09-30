Uttar Pradeshराज्य

बरेली हिंसा पर प्रशासन का एक्शन: मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर चलाया, बारातघर सील

प्रशासन ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर

Bareilly Violence : बरेली में हालिया तनाव को लेकर विवादों में आए मौलाना तौकीर रजा के करीबियों और रिश्तेदारों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है. बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मंगलवार को प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बानखाना मोहल्ले में कार्रवाई करते हुए एक अवैध चार्जिंग स्टेशन को गिरा दिया. यह स्टेशन सपा पार्षद ओमान रजा द्वारा नाले पर अवैध रूप से बाउंड्री बनाकर संचालित किया जा रहा था. प्रशासन ने मौके पर बुलडोजर चलाकर बाउंड्रीवाल को तोड़ दिया.

भाजपा जिलाध्यक्ष पर लगाया आरोप

इसी मामले में मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदार मोहसिन रजा खान और उसके भाई को हिरासत में लिया गया है. मोहसिन, मननानी मियां का दामाद बताया जा रहा है. बीडीए और नगर निगम की टीम जब मोहसिन रजा के घर पर कार्रवाई के लिए पहुंची, तो उसकी अधिकारियों से तीखी बहस हो गई. मोहसिन ने खुद पर हो रही कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताया और आरोप लगाया कि यह सब कुछ भाजपा के आंवला जिलाध्यक्ष के कहने पर हो रहा है. उसने यह भी कहा कि वह 2005 में आईएमसी से अलग हो चुका है और अब तौकीर रजा से उसका कोई संबंध नहीं है. मोहसिन के पिता द्वारा कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखाए जाने के बाद टीम ने कार्रवाई फिलहाल रोक दी, लेकिन मोहसिन रजा और उसके भाई को हिरासत में ले लिया गया.

तौकीर के रिश्तेदार का बारातघर भी किया सील

इसी दिन बीडीए की टीम ने एक अन्य कार्रवाई में तौकीर रजा के नजदीकी माने जाने वाले शराफत के हमसफर बरातघर को सील कर दिया. यह बरातघर नरियावल, शाहजहांपुर रोड पर स्थित है और शराफत शहर के सूफीटोला इलाके का निवासी है. बीडीए की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को लेकर बरातघर पर नोटिस चस्पा कर सीलिंग की कार्रवाई की. नोटिस में बताया गया है कि यह निर्माण बिना अनुमति के किया गया था, जिस कारण यह कदम उठाया गया.

प्रशासन की इन कार्रवाइयों को स्थानीय स्तर पर सख्ती और अनुशासन स्थापित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.

