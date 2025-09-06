Uttar Pradeshराज्य

UP में प्रशासन की सख्त कार्रवाई, बाराबंकी में रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की अवैध इमारत पर चला बुलडोजर

Anup Tiwari6 September 2025 - 6:27 PM
2 minutes read
UP Bulldozer Action
रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर चला बुलडोजर

हाइलाइट्स :-

  • SRMU की अवैध बिल्डिंग पर चला बुलडोजर.
  • कोर्ट ने 28 लाख जुर्माना और खाली करने का आदेश दिया.
  • प्रशासन ने 6 बीघा सरकारी जमीन से कब्जा हटाया.

UP Bulldozer Action : उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में आ गई है. यूनिवर्सिटी पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगने के बाद प्रशासन ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलवा दिया. कार्रवाई के दौरान फार्मेसी विभाग से जुड़ी एक इमारत को ढहा दिया गया.

प्रशासन ने संभाला मोर्चा

शाम करीब 4:45 बजे देवा-चिनहट रोड स्थित यूनिवर्सिटी परिसर में प्रशासन की टीम भारी सुरक्षा बल के साथ पहुंची और कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू की. एडीएम (न्यायिक) राजकुमार सिंह यादव और एएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में तीन बुलडोज़र लगाए गए, जिन्होंने कुछ ही देर में एनिमल हाउस भवन को जमींदोज कर दिया.

अदालत का था सख्त आदेश

इससे पहले तहसील नवाबगंज की अदालत ने 25 अगस्त को सुनवाई के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन पर करीब 28 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और 30 दिन के भीतर जमीन खाली करने का आदेश जारी किया था. प्रशासन ने इसी आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की.

छह बीघा जमीन पर था अवैध कब्जा

सूत्रों के अनुसार, लगभग छह बीघा जमीन सरकारी रिकॉर्ड में ऊसर और बंजर के रूप में दर्ज है. बावजूद इसके यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस पर कब्जा कर निर्माण कार्य किया था, जिसमें एनिमल हाउस जैसी संरचनाएं भी शामिल थीं. शनिवार सुबह से ही भूमि की पैमाइश का कार्य शुरू कर दिया गया था.

परिसर में सन्नाटा, लेकिन अधिकारियों के मोबाइल रहे सक्रिय

कार्रवाई के समय यूनिवर्सिटी परिसर लगभग खाली था, लेकिन इससे जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के फोन लगातार बजते रहे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि भीतरखाने काफी हलचल थी.

यह कार्रवाई उस वक्त हो रही है जब यूनिवर्सिटी प्रशासन पहले से ही छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ हुई पुलिस झड़प के चलते चर्चा में है. अब सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले ने संस्थान को और मुश्किल में डाल दिया है.

यह भी पढ़ें : लालबागचा राजा पंडाल के पास दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आए मासूम, एक की मौत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari6 September 2025 - 6:27 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने नंगल के ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण मंदिर को बाढ़ से बचाने के लिए संभाली कमान

मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने नंगल के ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण मंदिर को बाढ़ से बचाने के लिए संभाली कमान

6 September 2025 - 8:48 PM
Photo of पंजाब के मंत्रियों ने संभाली कमान, सतलुज के बांधों को मजबूत करने के लिए युद्धस्तर पर मोर्चा संभाला

पंजाब के मंत्रियों ने संभाली कमान, सतलुज के बांधों को मजबूत करने के लिए युद्धस्तर पर मोर्चा संभाला

6 September 2025 - 8:11 PM
Photo of CM मोहन यादव ने दिया बड़ा तोहफा: किसानों को 20 करोड़ की राहत राशि ट्रांसफर, हर संकट में किसानों के साथ सरकार

CM मोहन यादव ने दिया बड़ा तोहफा: किसानों को 20 करोड़ की राहत राशि ट्रांसफर, हर संकट में किसानों के साथ सरकार

6 September 2025 - 7:38 PM
Photo of AAP नेताओं ने डेरा बाबा नानक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा: केंद्र सरकार पर साधा निशाना, सरकार से राहत पैकेज जारी करने की अपील

AAP नेताओं ने डेरा बाबा नानक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा: केंद्र सरकार पर साधा निशाना, सरकार से राहत पैकेज जारी करने की अपील

6 September 2025 - 5:53 PM
Photo of पंजाब बाढ़ राहत: हर जिले को मिला ईंधन और गैस सप्लाई का कोटा

पंजाब बाढ़ राहत: हर जिले को मिला ईंधन और गैस सप्लाई का कोटा

6 September 2025 - 4:30 PM
Photo of कटिहार की कोलासी नदी में मिली दुर्लभ ‘सकरमाउथ कैटफिश’, मछुआरों में बढ़ा उत्साह और चिंता

कटिहार की कोलासी नदी में मिली दुर्लभ ‘सकरमाउथ कैटफिश’, मछुआरों में बढ़ा उत्साह और चिंता

6 September 2025 - 3:43 PM
Photo of लखनऊ: एमिटी यूनिवर्सिटी की छात्रा ने क्लासमेट को जड़े थप्पड़, वीडियो वायरल, FIR दर्ज

लखनऊ: एमिटी यूनिवर्सिटी की छात्रा ने क्लासमेट को जड़े थप्पड़, वीडियो वायरल, FIR दर्ज

6 September 2025 - 3:38 PM
Photo of बाढ़ संकट के बीच बुजुर्गों की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित कर रही है पंजाब सरकार

बाढ़ संकट के बीच बुजुर्गों की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित कर रही है पंजाब सरकार

6 September 2025 - 3:06 PM
Photo of सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग की नई सेवाओं का किया शुभारंभ, सड़क सुरक्षा और विकास पर दिया जोर

सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग की नई सेवाओं का किया शुभारंभ, सड़क सुरक्षा और विकास पर दिया जोर

6 September 2025 - 2:50 PM
Photo of यूपी में थमा बारिश का सिलसिला, उमस और गर्मी से लोग परेशान, जानें कब मिलेगी राहत

यूपी में थमा बारिश का सिलसिला, उमस और गर्मी से लोग परेशान, जानें कब मिलेगी राहत

6 September 2025 - 7:55 AM
Back to top button