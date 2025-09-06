हाइलाइट्स :-

SRMU की अवैध बिल्डिंग पर चला बुलडोजर.

कोर्ट ने 28 लाख जुर्माना और खाली करने का आदेश दिया.

प्रशासन ने 6 बीघा सरकारी जमीन से कब्जा हटाया.

UP Bulldozer Action : उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में आ गई है. यूनिवर्सिटी पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगने के बाद प्रशासन ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलवा दिया. कार्रवाई के दौरान फार्मेसी विभाग से जुड़ी एक इमारत को ढहा दिया गया.

प्रशासन ने संभाला मोर्चा

शाम करीब 4:45 बजे देवा-चिनहट रोड स्थित यूनिवर्सिटी परिसर में प्रशासन की टीम भारी सुरक्षा बल के साथ पहुंची और कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू की. एडीएम (न्यायिक) राजकुमार सिंह यादव और एएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में तीन बुलडोज़र लगाए गए, जिन्होंने कुछ ही देर में एनिमल हाउस भवन को जमींदोज कर दिया.

अदालत का था सख्त आदेश

इससे पहले तहसील नवाबगंज की अदालत ने 25 अगस्त को सुनवाई के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन पर करीब 28 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और 30 दिन के भीतर जमीन खाली करने का आदेश जारी किया था. प्रशासन ने इसी आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की.

छह बीघा जमीन पर था अवैध कब्जा

सूत्रों के अनुसार, लगभग छह बीघा जमीन सरकारी रिकॉर्ड में ऊसर और बंजर के रूप में दर्ज है. बावजूद इसके यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस पर कब्जा कर निर्माण कार्य किया था, जिसमें एनिमल हाउस जैसी संरचनाएं भी शामिल थीं. शनिवार सुबह से ही भूमि की पैमाइश का कार्य शुरू कर दिया गया था.

परिसर में सन्नाटा, लेकिन अधिकारियों के मोबाइल रहे सक्रिय

कार्रवाई के समय यूनिवर्सिटी परिसर लगभग खाली था, लेकिन इससे जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के फोन लगातार बजते रहे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि भीतरखाने काफी हलचल थी.

यह कार्रवाई उस वक्त हो रही है जब यूनिवर्सिटी प्रशासन पहले से ही छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ हुई पुलिस झड़प के चलते चर्चा में है. अब सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले ने संस्थान को और मुश्किल में डाल दिया है.

