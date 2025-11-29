Imran Khan Killed : पाकिस्तान में आसिम मुनीर हिटलर की तरह तानाशाही कर रहा है। इमरान खान का कई दिनों से किसी को कोई अता-पता नहीं, जिंदा है भी या नहीं। बहनें जेल के बाहर दिन रात प्रदर्शन कर रही हैं, खान पार्टी सड़कों पर हैं। खैबर के सीएम इमरान खान से मिलने जेल पहुंचे तो उनको पुलिस ने पीट दिया, मुनिर की तानशाही चरम पर है।
बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो की मौत
अफगानिस्तान पहले ही ट्वीट कर चुका है कि पाकिस्तान की जेल में इमरान खान को मार दिया गया है। पाकिस्तान भी इस आरोप पर गोल-मोल जवाब दे रहा है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट मुनीर के गुलाम बन चुके हैं, बहनें भाई से मिलने के लिए अर्जी लेकर पहुंची तो नज़रअंदाज़ कर दिया गया। पाकिस्तान का हाल बेहाल है, बता दें कि पाकिस्तान की पूर्व पीएम बेनज़ीर भुट्टो व पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को भी मौत के घाट उतार दिया गया था।
इमरान खान के बेटे ने क्या कहा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक- कासिम खान, इमरान खान के बेटे ने कहा, पिछले 6 हफ्तों से इमरान खान डेथ सेल में अकेले रखा गया है। उनकी बहनों को मिलने से रोका गया, जबकि कोर्ट ने इसकी परमिशन दी है। न कोई फोन कॉल, न मुलाकात और न उनके जिंदा होने का सबूत है। हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं है।
पूरी तरह से ब्लैकआउट इमरान खान
बता दें कि इमरान खान को गिरफ्तार हुए करीब 845 दिन से ज्यादा हो गए हैं। परिवार का आरोप है कि वो पिछले 6 हफ्तों से डेथ सेल में हैं। वहां पूरी तरह से ब्लैकआउट है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। उनकी खैरियत की कोई खबर नहीं है। उनके जिंदा होने के कोई सबूत नहीं हैं। क्या पाकिस्तान सरकार हर नतीजे के लिए जिम्मेदारी लेगी।
ये भी पढ़ें- हवाई यात्रियों के लिए बड़ी ख़बर
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप