Madhya Pradeshराज्य

मध्यप्रदेश विधानसभा में बड़ा बदलाव तय, अरविंद शर्मा बन सकते हैं नए प्रमुख सचिव

Anup Tiwari15 September 2025 - 5:26 PM
2 minutes read
MP News
मध्यप्रदेश विधानसभा में बड़ा बदलाव तय

हाइलाइट्स :-

  • प्रमुख सचिव एपी सिंह 30 सितंबर को होंगे सेवानिवृत्त.
  • अरविंद शर्मा को अगला प्रमुख सचिव बनाए जाने की चर्चा तेज.
  • सचिव पद पर बदलाव के साथ प्रशासनिक फेरबदल की संभावना.

MP News : मध्यप्रदेश विधानसभा में उच्च प्रशासनिक स्तर पर बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है. मौजूदा प्रमुख सचिव एपी सिंह 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और संकेत यही हैं कि उनके कार्यकाल को अब और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. ऐसे में नए प्रमुख सचिव की नियुक्ति लगभग तय मानी जा रही है, और इस पद के लिए अरविंद शर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है.

दो साल तक संभाल सकते हैं पद

अरविंद शर्मा वर्तमान में विधानसभा सचिव के रूप में कार्यरत हैं. विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा उन्हें लोकसभा से प्रतिनियुक्ति पर बुलाकर सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. बाद में उनका संविलियन भी विधानसभा में कर दिया गया. उम्र की बात करें तो वे 60 वर्ष की सीमा पार कर चुके हैं, लेकिन नियमों के अनुसार वे 62 वर्ष तक सेवा में रह सकते हैं. यदि उन्हें प्रमुख सचिव नियुक्त किया जाता है, तो वे अगले दो वर्षों तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे. सूत्रों का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष की पसंद होने के चलते उनकी नियुक्ति लगभग तय मानी जा रही है.

वर्तमान प्रमुख सचिव एपी सिंह पहले ही 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो चुके थे, लेकिन उन्हें दो बार सेवा विस्तार और फिर छह महीने का संविदा कार्यकाल दिया गया. अब वे 64 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, ऐसे में उनका कार्यकाल और बढ़ाए जाने की संभावना नगण्य है.

दो पद हैं स्वीकृत

हालांकि विधानसभा अधिनियम के तहत विधानसभा अध्यक्ष के पास जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी को भी प्रमुख सचिव नियुक्त करने का विकल्प मौजूद है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इस पर विचार होता नहीं दिख रहा है. अरविंद शर्मा को सबसे उपयुक्त और अनुभवी विकल्प माना जा रहा है.

विधानसभा सचिव पद की बात करें तो वहां दो पद स्वीकृत हैं, जिनमें से एक पर अरविंद शर्मा तैनात हैं, जबकि दूसरा पद लंबे समय से रिक्त पड़ा है. प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े मुद्दे अभी न्यायालय में लंबित हैं, इसलिए यदि अरविंद शर्मा को प्रमुख सचिव बना दिया जाता है, तो सचिव के दोनों पद फिलहाल खाली हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में कामकाज प्रभार के आधार पर संचालित किया जा सकता है.

इन सभी संकेतों से यह स्पष्ट होता है कि 1 अक्टूबर से विधानसभा में प्रमुख सचिव के रूप में एक नया चेहरा देखने को मिल सकता है, और सबसे संभावित नाम अरविंद शर्मा का माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें : रामपुर में गुरुद्वारे के नियंत्रण को लेकर भिड़े दो गुट: फायरिंग के साथ जमकर चले लाठी-डंडे, पुलिस तैनात

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari15 September 2025 - 5:26 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बिहार चुनाव से पहले रोहतास पुलिस में बड़ा फेरबदल, 21 थानाध्यक्षों को नई जिम्मेदारी

बिहार चुनाव से पहले रोहतास पुलिस में बड़ा फेरबदल, 21 थानाध्यक्षों को नई जिम्मेदारी

15 September 2025 - 6:01 PM
Photo of रामपुर में गुरुद्वारे के नियंत्रण को लेकर भिड़े दो गुट: फायरिंग के साथ जमकर चले लाठी-डंडे, पुलिस तैनात

रामपुर में गुरुद्वारे के नियंत्रण को लेकर भिड़े दो गुट: फायरिंग के साथ जमकर चले लाठी-डंडे, पुलिस तैनात

15 September 2025 - 4:32 PM
Photo of 2047 तक विकसित होगा बलिया: जानिए कैसे अरविंद कुमार सिंह और टीम बदलेंगी जिले की तस्वीर

2047 तक विकसित होगा बलिया: जानिए कैसे अरविंद कुमार सिंह और टीम बदलेंगी जिले की तस्वीर

15 September 2025 - 3:51 PM
Photo of युद्ध नशों विरुद्ध: पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन, 433 जगह छापे, हजारों तस्कर सलाखों के पीछे

युद्ध नशों विरुद्ध: पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन, 433 जगह छापे, हजारों तस्कर सलाखों के पीछे

15 September 2025 - 1:34 PM
Photo of Bihar Election 2025: राहुल-प्रियंका की धुआंधार एंट्री से गरमाई सियासत, क्या नीतीश की कुर्सी हिलने वाली है?

Bihar Election 2025: राहुल-प्रियंका की धुआंधार एंट्री से गरमाई सियासत, क्या नीतीश की कुर्सी हिलने वाली है?

15 September 2025 - 12:24 PM
Photo of यमुनानगर: मॉडल टाउन में मॉल के बाहर फायरिंग, तीन बदमाश फरार

यमुनानगर: मॉडल टाउन में मॉल के बाहर फायरिंग, तीन बदमाश फरार

14 September 2025 - 10:30 PM
Photo of हरपाल सिंह चीमा का BJP पर हमला: कठिन समय में भी ‘लाशों पर राजनीति’ करने का आरोप

हरपाल सिंह चीमा का BJP पर हमला: कठिन समय में भी ‘लाशों पर राजनीति’ करने का आरोप

14 September 2025 - 9:57 PM
Photo of ‘युद्ध नशों खिलाफ’: 196वें दिन पंजाब पुलिस ने 383 स्थानों पर की छापेमारी, 99 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों खिलाफ’: 196वें दिन पंजाब पुलिस ने 383 स्थानों पर की छापेमारी, 99 नशा तस्कर गिरफ्तार

14 September 2025 - 9:20 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ राहत के लिए शुरू हुई विशेष गिरदावरी, 45 दिन में मिलेगा मुआवजा

पंजाब में बाढ़ राहत के लिए शुरू हुई विशेष गिरदावरी, 45 दिन में मिलेगा मुआवजा

14 September 2025 - 8:50 PM
Photo of पटना मेट्रो: रेड लाइन पर रफ्तार होगी 40 किमी/घंटा, 29 सितंबर से शुरू हो सकती है सेवा

पटना मेट्रो: रेड लाइन पर रफ्तार होगी 40 किमी/घंटा, 29 सितंबर से शुरू हो सकती है सेवा

14 September 2025 - 7:49 PM
Back to top button