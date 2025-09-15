हाइलाइट्स :-

प्रमुख सचिव एपी सिंह 30 सितंबर को होंगे सेवानिवृत्त.

अरविंद शर्मा को अगला प्रमुख सचिव बनाए जाने की चर्चा तेज.

सचिव पद पर बदलाव के साथ प्रशासनिक फेरबदल की संभावना.

MP News : मध्यप्रदेश विधानसभा में उच्च प्रशासनिक स्तर पर बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है. मौजूदा प्रमुख सचिव एपी सिंह 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और संकेत यही हैं कि उनके कार्यकाल को अब और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. ऐसे में नए प्रमुख सचिव की नियुक्ति लगभग तय मानी जा रही है, और इस पद के लिए अरविंद शर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है.

दो साल तक संभाल सकते हैं पद

अरविंद शर्मा वर्तमान में विधानसभा सचिव के रूप में कार्यरत हैं. विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा उन्हें लोकसभा से प्रतिनियुक्ति पर बुलाकर सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. बाद में उनका संविलियन भी विधानसभा में कर दिया गया. उम्र की बात करें तो वे 60 वर्ष की सीमा पार कर चुके हैं, लेकिन नियमों के अनुसार वे 62 वर्ष तक सेवा में रह सकते हैं. यदि उन्हें प्रमुख सचिव नियुक्त किया जाता है, तो वे अगले दो वर्षों तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे. सूत्रों का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष की पसंद होने के चलते उनकी नियुक्ति लगभग तय मानी जा रही है.

वर्तमान प्रमुख सचिव एपी सिंह पहले ही 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो चुके थे, लेकिन उन्हें दो बार सेवा विस्तार और फिर छह महीने का संविदा कार्यकाल दिया गया. अब वे 64 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, ऐसे में उनका कार्यकाल और बढ़ाए जाने की संभावना नगण्य है.

दो पद हैं स्वीकृत

हालांकि विधानसभा अधिनियम के तहत विधानसभा अध्यक्ष के पास जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी को भी प्रमुख सचिव नियुक्त करने का विकल्प मौजूद है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इस पर विचार होता नहीं दिख रहा है. अरविंद शर्मा को सबसे उपयुक्त और अनुभवी विकल्प माना जा रहा है.

विधानसभा सचिव पद की बात करें तो वहां दो पद स्वीकृत हैं, जिनमें से एक पर अरविंद शर्मा तैनात हैं, जबकि दूसरा पद लंबे समय से रिक्त पड़ा है. प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े मुद्दे अभी न्यायालय में लंबित हैं, इसलिए यदि अरविंद शर्मा को प्रमुख सचिव बना दिया जाता है, तो सचिव के दोनों पद फिलहाल खाली हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में कामकाज प्रभार के आधार पर संचालित किया जा सकता है.

इन सभी संकेतों से यह स्पष्ट होता है कि 1 अक्टूबर से विधानसभा में प्रमुख सचिव के रूप में एक नया चेहरा देखने को मिल सकता है, और सबसे संभावित नाम अरविंद शर्मा का माना जा रहा है.

