Chhattisgarh

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन और विरासत पर चित्रकला कार्यशाला 19 जनवरी को

Karan Panchal17 January 2026 - 5:47 PM
2 minutes read
Raipur
डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन और विरासत पर चित्रकला कार्यशाला 19 जनवरी को

Raipur : अम्बेडकर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ (छत्तीसगढ़) के चित्रकला विभाग के सहयोग से डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के जीवन, विचार और विरासत पर आधारित एकदिवसीय कला (चित्रकला) कार्यशाला का आयोजन 19 जनवरी 2026 को किया जा रहा है। यह कार्यशाला विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग परिसर में आयोजित होगी।

डॉ. अम्बेडकर की 135वीं जयंती

यह आयोजन भारतीय संविधान के शिल्पकार, महान विधिवेत्ता, दूरदर्शी अर्थशास्त्री, राष्ट्रनिर्माता, राजनीतिक चिंतक, समाज-सुधारक तथा ज्ञान और विवेक के वैश्विक प्रतीक डॉ. अम्बेडकर की 135वीं जयंती (14 अप्रैल) के अवसर पर एक रचनात्मक और बौद्धिक श्रद्धांजलि के रूप में किया जा रहा है।

विशेष अतिथि के रूप में होंगे शामिल

कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. (डॉ.) लवली शर्मा मुख्य संरक्षक के रूप में उपस्थित रहेंगी। अम्बेडकर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुसन कुमार कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. सौमित्र तिवारी भी कार्यक्रम की गरिमामयी उपस्थिति बढ़ाएंगे।

सामाजिक न्याय पर अपनी रचनात्मक व्याख्या

यह कार्यशाला विद्यार्थियों और उभरते कलाकारों के लिए एक ऐसा रचनात्मक मंच है, जहां वे चित्रों के माध्यम से डॉ. अम्बेडकर के जीवन, दर्शन और योगदान पर चिंतन कर सकेंगे। प्रतिभागियों को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, शिक्षा, संवैधानिक मूल्य और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर अपनी रचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया जाएगा- ये वे मूल्य हैं जो भारत की लोकतांत्रिक यात्रा की आधारशिला बने हुए हैं।

कानून के समक्ष समानता और सामाजिक न्याय

कार्यक्रम का उद्देश्य युवा कलाकारों को उन उच्च विचारों एवं आदर्शों से जोड़ना है जिन्होंने आधुनिक भारत को आकार दिया- संवैधानिक नैतिकता, कानून के समक्ष समानता और सामाजिक न्याय- ताकि वे इन स्थायी मूल्यों को प्रभावशाली दृश्य कथानकों में रूपांतरित कर सकें।

शिक्षा और संस्थागत सहयोग

अम्बेडकर चैंबर का नेतृत्व इस आयोजन के माध्यम से यह संदेश देता है कि संस्था डॉ. अम्बेडकर के विचारों के प्रसार के लिए समकालीन मंचों, युवा सहभागिता, शिक्षा और संस्थागत सहयोग को लगातार मजबूत कर रही है।

रंगों के माध्यम से आंबेडकर के विचार

रुसन कुमार ने कहा, “कला केवल सौंदर्य का विषय ही नहीं है; बल्कि यह सामाजिक चेतना की भाषा भी है। यह चित्रकला कार्यशाला युवा कलाकारों को रंगों के माध्यम से आंबेडकर के विचार समझने और उन्हें समाज तक पहुँचाने का अवसर देगी।

प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूती

इस कार्यशाला की एक विशिष्ट अकादमिक और कलात्मक पहचान इसका सुदृढ़ नेतृत्व व संरक्षण ढांचा है। कार्यक्रम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. सौमित्र तिवारी के संरक्षण में आयोजित किया जा रहा है।

अकादमिक मार्गदर्शन और विभागीय समन्वय प्रो. मानस साहू (डीन, दृश्य कला संकाय) तथा डॉ. विकास चंद्र (चित्रकला विभाग) द्वारा किया जा रहा है। कुलसचिव के सक्रिय सहयोग और नेतृत्व से यह पहल विश्वविद्यालय की कला-आधारित शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूती प्रदान करती है।

ये भी पढ़ें- CM Yogi in Kashi : काशी में CM योगी का विपक्ष पर हमला, कहा- कुछ लोग ले रहे फिरौती

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal17 January 2026 - 5:47 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of सुरक्षाबलों की मुठभेड़ में दो माओवादी ढेर, DVCM दिलीप बेड़जा मारा गया

सुरक्षाबलों की मुठभेड़ में दो माओवादी ढेर, DVCM दिलीप बेड़जा मारा गया

17 January 2026 - 2:21 PM
Photo of धान खरीदी में नया रिकॉर्ड: 13 जनवरी तक 17.77 लाख किसानों के खातों में पहुंचा ₹23,448 करोड़

धान खरीदी में नया रिकॉर्ड: 13 जनवरी तक 17.77 लाख किसानों के खातों में पहुंचा ₹23,448 करोड़

15 January 2026 - 7:34 PM
Photo of Chhattisgarh : धान खरीदी में सूखत और कीट-क्षति पर साय सरकार की बड़ी पहल

Chhattisgarh : धान खरीदी में सूखत और कीट-क्षति पर साय सरकार की बड़ी पहल

15 January 2026 - 6:04 PM
Photo of कोरबा में युवती से सामूहिक दुष्कर्म, डायल 112 का Driver भी शामिल, 2 गिरफ्तार

कोरबा में युवती से सामूहिक दुष्कर्म, डायल 112 का Driver भी शामिल, 2 गिरफ्तार

10 January 2026 - 3:47 PM
Photo of सुकमा में सुरक्षाबल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 8 लाख का इनामी सहित 14 नक्सली ढेर

सुकमा में सुरक्षाबल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 8 लाख का इनामी सहित 14 नक्सली ढेर

3 January 2026 - 2:00 PM
Photo of Chhattisgarh : सुकमा में DRG जवानों को बड़ी सफलता, 3 इनामी नक्सली ढेर

Chhattisgarh : सुकमा में DRG जवानों को बड़ी सफलता, 3 इनामी नक्सली ढेर

18 December 2025 - 5:21 PM
Photo of जशपुर में भीषण सड़क हादसा : तेज रफ्तार कार ट्रेलर से टकराई, 5 युवकों की मौत

जशपुर में भीषण सड़क हादसा : तेज रफ्तार कार ट्रेलर से टकराई, 5 युवकों की मौत

7 December 2025 - 11:37 AM
Photo of रायपुर में अगले महीने होगा साहित्य उत्सव : देश के 100 से अधिक साहित्यकार होंगे शामिल, सीएम ने लोगो किया अनावरण

रायपुर में अगले महीने होगा साहित्य उत्सव : देश के 100 से अधिक साहित्यकार होंगे शामिल, सीएम ने लोगो किया अनावरण

3 December 2025 - 7:58 AM
Photo of छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-एसयूवी की टक्कर में 5 लोगों की मौत

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-एसयूवी की टक्कर में 5 लोगों की मौत

26 November 2025 - 2:19 PM
Photo of स्कूल गुरु बना हैवान, हैवानियत से परेशान 15 वर्षीय छात्रा ने की आत्महत्या

स्कूल गुरु बना हैवान, हैवानियत से परेशान 15 वर्षीय छात्रा ने की आत्महत्या

25 November 2025 - 7:43 PM
Back to top button