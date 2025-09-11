Punjabराज्य

पंजाब की खानपान विरासत को मिलेगी वैश्विक पहचान, अमृतसरी कुल्चे के लिए GI टैग की तैयारी

Anup Tiwari11 September 2025 - 8:40 PM
2 minutes read
Punjab Foods
गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में हुई बैठक

Punjab Foods : पंजाब के खाने की अनूठी पहचान और विरासत को सुरक्षित रखने और उसे बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए पंजाब के फूड प्रोसेसिंग विभाग द्वारा अमृतसर के प्रसिद्ध व्यंजन अमृतसरी कुल्चे के लिए भू-आकृतिक संकेत ज्योग्राफिकल इंडीकेशन – (जी.आई.) टैग प्राप्त करने की संभावनाओं की तलाश की जा रही है. उल्लेखनीय है कि जी.आई. टैग एक लेबल होता है, जो विशेष भौगोलिक क्षेत्र जैसे किसी विशिष्ट इलाके, कस्बे या देश के संदर्भ में विशिष्ट गुणवत्ता, श्रेणी या विशेषता वाले उत्पादों को दिया जाता है.

यह उद्घोषणा पंजाब के फूड प्रोसेसिंग विभाग की प्रमुख सचिव राखी गुप्ता भंडारी ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की पहलों पर विचार-विमर्श के लिए आयोजित बैठक के दौरान की. इस बैठक में फूड साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग के फैकल्टी सदस्य, औद्योगिक संगठन तथा मुरब्बा, अचार, बासमती चावल, शहद और गुड़ के प्रोसेसिंग यूनिट्स के प्रतिनिधि शामिल थे.

रोजगार सृजन में होगा मददगार

जी.आई. टैग प्राप्ति के फायदों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यह न केवल इस पवित्र शहर की विशिष्ट खानपान विरासत को बढ़ावा देगा, बल्कि ब्रांडिंग, निर्यात, बाजार विस्तार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.

उन्होंने फूड एग्रो-प्रोसेसिंग क्षेत्र के महत्व पर जोर देते हुए इसे “सनशाइन इंडस्ट्री” बताया क्योंकि इस क्षेत्र में विकास और रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने इस क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए फूड बिजनेस ऑपरेटर (एफ.बी.ओज) के लिए मजबूत लिंक स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया.

वैल्यू चेन को किया जा रहा मजबूत

प्रमुख सचिव ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार की राज्य के एग्रो-फूड प्रोसेसिंग ईकोसिस्टम को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी द्वारा अकादमिक-औद्योगिक साझेदारी को पूर्ण रूप से सशक्त करने के प्रयासों की भी प्रशंसा की. उन्होंने बताया कि कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां की सक्षम अगुवाई में फूड प्रोसेसिंग विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों को खेत से फैक्ट्री और फैक्ट्री से थाली तक पहुंचाने वाली सम्पूर्ण वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं, ताकि निर्बाध और कुशल प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके.

बैठक में पंजाब के फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के विकास हेतु प्रमुख औद्योगिक मांगें और संभावित समाधान भी चर्चा का हिस्सा बने. बैठक के दौरान नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु फूड पार्क और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म स्थापित करने पर भी विचार किया गया. इसके अलावा गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ और आधुनिक खाद्य परीक्षण लैब की उपलब्धता को सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई.

शहद निर्यात को प्रोत्साहन

इस दौरान फल, सब्जियां, पापड़, वड़ियां, शहद, मसाले और गुड़ जैसे विभिन्न उत्पादों के लिए प्रोसेसिंग सुविधाएं विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया. इसके साथ ही ए.पी.ई.डी.ए. सहायता से कोल्ड स्टोरेज सुविधाएँ तथा शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों के लिए अमृतसर हवाई अड्डे पर कार्गो हैंडलिंग से जुड़े प्रस्तावों की भी पड़ताल की गई. इसके अलावा पंजाब एग्रो के माध्यम से शहद के निर्यात को प्रोत्साहित कर इस क्षेत्र के संभावित विकास के अवसर उजागर किए गए.

बैठक में अन्य प्रमुख उपस्थित, अशोक सेठी, राकेश ठुकराल, सुरिंदर लखेसर, डॉ. डी.एस. सोगी (प्रोफेसर, फूड साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग, जी.एन.डी.यू.), और उद्योग जगत से प्रतिनिधि भी शामिल थे.

यह भी पढ़ें : पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अमृतसर में हथियार और हवाला नेटवर्क से जुड़े 6 लोग गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari11 September 2025 - 8:40 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of भारत-पाक सीमा पर हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 27 पिस्टल और 470 कारतूस बरामद

भारत-पाक सीमा पर हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 27 पिस्टल और 470 कारतूस बरामद

11 September 2025 - 10:23 PM
Photo of दिल्ली विश्वविद्यालय में 9500 सीटें खाली, मॉप-अप राउंड से प्रवेश की अंतिम कोशिश

दिल्ली विश्वविद्यालय में 9500 सीटें खाली, मॉप-अप राउंड से प्रवेश की अंतिम कोशिश

11 September 2025 - 9:25 PM
Photo of पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अमृतसर में हथियार और हवाला नेटवर्क से जुड़े 6 लोग गिरफ्तार

पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अमृतसर में हथियार और हवाला नेटवर्क से जुड़े 6 लोग गिरफ्तार

11 September 2025 - 8:01 PM
Photo of छह दिन बाद अस्पताल से लौटे सीएम मान, बाढ़ राहत के लिए बुलाई हाईलेवल मीटिंग

छह दिन बाद अस्पताल से लौटे सीएम मान, बाढ़ राहत के लिए बुलाई हाईलेवल मीटिंग

11 September 2025 - 6:57 PM
Photo of वाराणसी में भारत-मॉरीशस संबंधों को नई मजबूती, पीएम मोदी और पीएम रामगुलाम की अहम वार्ता

वाराणसी में भारत-मॉरीशस संबंधों को नई मजबूती, पीएम मोदी और पीएम रामगुलाम की अहम वार्ता

11 September 2025 - 5:52 PM
Photo of पंजाब बाढ़: 2185 गांव और 3.88 लाख लोग प्रभावित, 53 की मौत, बचाव में NDRF और फौज तैनात

पंजाब बाढ़: 2185 गांव और 3.88 लाख लोग प्रभावित, 53 की मौत, बचाव में NDRF और फौज तैनात

11 September 2025 - 5:49 PM
Photo of AAP की पहल: 2024-25 पेराई सीजन में पंजाब के गन्ना किसानों को समय पर 679.37 करोड़ रुपये की राशि जारी

AAP की पहल: 2024-25 पेराई सीजन में पंजाब के गन्ना किसानों को समय पर 679.37 करोड़ रुपये की राशि जारी

11 September 2025 - 5:19 PM
Photo of छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला: दंतेवाड़ा में IED विस्फोट, दो CRPF जवान घायल

छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला: दंतेवाड़ा में IED विस्फोट, दो CRPF जवान घायल

11 September 2025 - 4:24 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ राहत और पुनर्वास तेज, सरकार ने जारी किए मुआवजे और पुनर्निर्माण के निर्देश

पंजाब में बाढ़ राहत और पुनर्वास तेज, सरकार ने जारी किए मुआवजे और पुनर्निर्माण के निर्देश

11 September 2025 - 3:43 PM
Photo of पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, राज्य को दिए गए पैकेज को बताया महज खानापूर्ति

पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, राज्य को दिए गए पैकेज को बताया महज खानापूर्ति

11 September 2025 - 3:14 PM
Back to top button