Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित प्रदेश बनाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के दौरान खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने छह सदस्यों को 6 आधुनिक हथियार और 5.75 लाख रुपये की हवाला राशि सहित गिरफ्तार कर सीमा पार से संचालित हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है. यह जानकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी.

भारी मात्रा में हथियार बरामद

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान प्रगट सिंह निवासी ग्राम वान तारा सिंह, तरनतारन; अजयबीर सिंह उर्फ अजय निवासी गली पंजाब सिंह, अमृतसर; करनबीर सिंह उर्फ करन निवासी पाल एवेन्यू, अमृतसर; श्री राम निवासी पाल एवेन्यू, अमृतसर; महिकप्रीत सिंह उर्फ रोहित अफसर कॉलोनी, अमृतसर और दिनेश कुमार निवासी आदमपुर, जालंधर के रूप में हुई है. बरामद किए गए हथियारों में एक 9 मिमी ग्लॉक, तीन .30 बोर पीएक्स-5 पिस्टल, एक .32 बोर और .30 बोर पिस्टल शामिल हैं.

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि यह सिंडिकेट गिरफ्तार आरोपी महिकप्रीत सिंह उर्फ रोहित द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विदेशी हैंडलरों के निर्देशों के तहत चलाया जा रहा था. उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान जांच के विभिन्न चरणों पर कई बरामदगियां हुई हैं.

डीजीपी ने कहा कि इस मामले में अन्य सम्बंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है. उन्होंने आगे बताया कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारी और बरामदगियां होने की उम्मीद है.

मॉड्यूल का मुख्य आरोपी गोवा से गिरफ्तार

पुलिस कमिश्नर (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कार्रवाई का विवरण साझा करते हुए बताया कि आरोपी प्रगट सिंह को पहले दो हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था, जो सीमा पार की खेपों का हिस्सा थे और नेटवर्क के माध्यम से आगे वितरित किए जाने वाले थे.

जांच के दौरान मॉड्यूल के अन्य सदस्य अजयबीर, करनबीर और श्री राम को एक पिस्टल सहित गिरफ्तार किया गया. उन्होंने आगे बताया कि महिकप्रीत के रूप में पहचान किए गए मॉड्यूल के मुख्य सरगना को गोवा से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से तीन हथियार बरामद किए गए.

असला एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जांच में पाया गया है कि हथियारों की तस्करी के व्यापार का पैसा हवाला नेटवर्क के माध्यम से भेजा जा रहा था, जिसमें आरोपी दिनेश को 5.75 लाख रुपये की हवाला राशि सहित गिरफ्तार किया गया.

इस संबंधी केस अमृतसर के थाना गेट हकीमा में असला एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर नंबर 218 दिनांक 18-08-2025 को दर्ज किया गया है.

