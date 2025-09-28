UP International Trade Show : उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में हॉल नंबर 6 स्थित अमृत 2.0 प्रदर्शनी को अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और नवाचारपूर्ण प्रस्तुति के लिए सम्मानित किया गया.

अमृत 2.0 मिशन, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत संचालित एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है. इसके साथ ही मिशन के अंतर्गत सरोवरों का पुनरोद्धार एवं सौंदर्यीकरण, अपशिष्ट जल उपचार, फीकल स्लज ट्रीटमेंट जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं. इस पहल में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की विशेष भूमिका है, जो जल की गुणवत्ता की जांच में सक्रिय योगदान देती हैं और “अमृत मित्र” के रूप में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही हैं.

वर्ष 2025 की इस प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण रहे:

* एसटीपी एवं डब्ल्यूटीपी मॉडल – अपशिष्ट एवं पेयजल उपचार के आधुनिक समाधान

* ⁠पानी की टंकी का प्रदर्शन

* ⁠गेमिंग जोन – युवाओं में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता

* ⁠अमृत उद्यान एवं पार्क सेल्फी प्वाइंट – आगंतुकों के लिए रोचक अनुभव

जल संरक्षण पर किया गया प्रेरित

प्रदर्शनी में आगंतुकों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया और प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया. वहीं “टैपी” नामक रोबोटिक डॉग ने मनोरंजन का विशेष आकर्षण बनकर सभी का दिल जीता.

अमृत 2.0 प्रदर्शनी को प्राप्त यह सम्मान, प्रदेश सरकार की सतत, समावेशी एवं जनभागीदारी पर आधारित शहरी विकास की प्रतिबद्धता को और सशक्त करता है.

