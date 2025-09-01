Amit Shah In J&K : बाढ़ का स्थिती का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को जम्मू-कश्मीर पहुंचे. राज्य में इस प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है और कई जानें भी गई हैं. अमित शाह का स्वागत जम्मू एयरपोर्ट पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने किया. इसके बाद गृह मंत्री राजभवन के लिए रवाना हुए, जहां वे राहत कार्यों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे.

कटरा का हवाई सर्वेक्षण भी कर सकते हैं गृह मंत्री

इस दौरान अमित शाह प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी कर सकते हैं, जिसमें कटरा शामिल है. कटरा में 26 अगस्त को माता वैष्णो देवी मंदिर तक जाने वाले पुराने मार्ग पर भूस्खलन हुआ था, जिसमें 34 तीर्थयात्रियों की मौत हुई और 20 लोग घायल हुए. इसके अलावा, किश्तवाड़ के चिशोती गांव का भी हवाई सर्वेक्षण किया जा सकता है.

14 अगस्त से शुरू हुई तबाही, गृह मंत्री का दौरा अहम

14 अगस्त से शुरू हुई भारी बारिश, बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की वजह से किश्तवाड़, कठुआ, रियासी और रामबन जिलों में 130 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 120 से ज्यादा घायल हैं और 33 लोग लापता हैं. 26 और 27 अगस्त को हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण जम्मू और आसपास के मैदानी इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे कई सार्वजनिक और निजी बुनियादी सुविधाओं को गंभीर नुकसान पहुंचा है.

गृह मंत्री अमित शाह की यह यात्रा राहत कार्यों को तेज करने और प्रभावितों की सहायता सुनिश्चित करने के मकसद से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

यह भी पढ़ें : पहली उड़ान के लिए तैयार पूर्णिया एयरपोर्ट, जल्द शुरू होगी बुकिंग, लोगों में पहली उड़ान को लेकर उत्साह

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप