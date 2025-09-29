Punjabराज्य

बाढ़ पर अमन अरोड़ा का पूर्व सरकारों और केंद्र पर हमला, राज्य की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराया

29 September 2025
Punjab News
AAP पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा (फाइल फोटो)

Punjab News : राज्य में आई विनाशकारी बाढ़ों के पीछे दशकों की लापरवाही और राजनीतिक धोखाधड़ी को उजागर करते हुए, पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने आज पूर्व कांग्रेस और SAD-BJP सरकारों के साथ-साथ भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को इस आपदा और पंजाब की दुर्दशा के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया, राज्य के हितों के खिलाफ एक श्रृंखला आपराधिक नीतिगत विफलताओं और विश्वासघात की घटनाओं का उल्लेख किया.

बाढ़ के लिए पूर्व सरकारों को जिम्मेदार ठहराया

पंजाब विधान सभा के विशेष सत्र के दौरान विपक्ष की बयानबाजी को खारिज करते हुए, अमन अरोड़ा ने 2017 में कांग्रेस सरकार द्वारा ब्यास नदी के 260 किलोमीटर के हिस्से को “रामसर साइट” घोषित करने के फैसले को राजनीतिक समझदारी की एक खोखली मिसाल बताया. उन्होंने इसे एक अंधा, राजनीतिक प्रेरित निर्णय करार दिया जो बिना किसी सोच-विचार के लिया गया, जिससे नदी की सफाई (डिसिल्टिंग) असंभव हो गई और इसके सीधे परिणामस्वरूप चार-पांच जिलों में बाढ़ आई. उन्होंने उस समय की कैबिनेट में शामिल वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को चुनौती दी कि वे उस निर्णय को समझाएं जो उनके सेवा क्षेत्र के लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुआ.

इसके अलावा, अमन अरोड़ा ने भाखड़ा डैम की बढ़ती समस्या पर प्रकाश डाला, जहां गॉबिंद सागर जलाशय की मृत और जीवित संग्रहण क्षमता में भारी सैल्टेशन के कारण 25% की कमी आई है. यह लापरवाही कांग्रेस और अकाली-बिजेपी गठबंधनों की पीढ़ियों की सरकारों द्वारा उत्पन्न हुई है, जिसने पंजाब के निचले इलाकों को तबाह कर दिया.

हरीके झील प्रबंधन में अन्याय का आरोप

2023 की सर्वे रिपोर्ट का हवाला देते हुए, अमन अरोड़ा ने बताया कि पंजाब का एक महत्वपूर्ण जलक्षेत्र, हरीके झील, अपनी जलधारण क्षमता का 56% खो चुका है. उन्होंने हरीके झील के प्रबंधन में स्पष्ट अन्याय का खुलासा किया, जहां राजस्थान सरकार, जो हरीके बैराज के पानी का बड़ा लाभार्थी है, ने सफाई के खर्च को साझा करने से मना कर दिया है, जबकि पंजाब सरकार ने पड़ोसी राज्य को कई पत्र लिखे हैं.

राइपेरियन सिद्धांत की अनदेखी पर केंद्र को घेरा

नदियों के जल प्रबंधन और राइपेरियन सिद्धांत के मुद्दे पर जोर देते हुए, अमन अरोड़ा ने कहा, “केंद्रीय सरकार जलाशयों में जल संचयन नियंत्रित करती है और राज्य को गैर-राइपेरियन पड़ोसी राज्यों को जल छोड़ने के लिए बाध्य करती है. यह अब तक का सबसे पक्षपाती और अन्यायपूर्ण कानून है जिसे मैंने देखा है. यह स्थिति हास्यास्पद है जहां राइपेरियन राज्य बाढ़ के कारण जलमग्न हो जाता है जो जल छोड़ने के कारण होती है. यह राइपेरियन सिद्धांत के खिलाफ है और विधानसभा का यह विशेष सत्र इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाया गया था, लेकिन गैर-गंभीर विपक्ष ब्राउनी प्वाइंट्स सुरक्षित करने में व्यस्त है.”

नदी-नालों की अनदेखी से बढ़ी बाढ़ की तबाही

एक चौंकाने वाले ऐतिहासिक खुलासे में, अमन अरोड़ा ने बताया कि 1878 के नॉर्दर्न कैनाल और ड्रेनेज एक्ट के बावजूद, जो सरकार को नदियों, नालों और अन्य जल स्रोतों को अधिसूचित करने का अधिकार देता है ताकि अतिक्रमण को रोका जा सके, पंजाब में कांग्रेस, अकाली और भाजपा सरकारों के शासनकाल में 170 वर्षों से कोई भी नदी, नाला या चोई अधिसूचित नहीं किया गया. उन्होंने इसे दायित्व की आपराधिक अवहेलना कहा, जिसने नदी के तटों पर अतिक्रमण की अनुमति दी, जो हाल की बाढ़ के दौरान घरों, फसलों और संपत्ति के व्यापक विनाश का एक प्रमुख कारण बन गया. इसके विपरीत, उन्होंने वर्तमान AAP नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की सराहना की जिन्होंने इस अधिनियम के तहत भविष्य की त्रासदियों को रोकने के लिए 850 से अधिक जल स्रोतों को अधिसूचित करने का साहसिक कदम उठाया.

SDRF फंडिंग में केंद्र-राज्य योगदान और काल्पनिक ब्याज पर खुलासा

अरोड़ा ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) का एक आलोचनात्मक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि केंद्र सरकार ने पंजाब को 25 वर्षों में 6190 करोड़ रुपये प्रदान किए. इनमें से 4608 करोड़ रुपये पूर्व कांग्रेस और अकाली दल-बिजेपी सरकारों के दौरान आवंटित किए गए, जबकि 1582 करोड़ रुपये वर्तमान शासनकाल में आए. पंजाब सरकार ने 2042 करोड़ रुपये का योगदान दिया, और कुल 4305 करोड़ रुपये खर्च किए गए. हालांकि, राज्य सरकार द्वारा भुगतान किए गए 7623 करोड़ रुपये के काल्पनिक ब्याज को जोड़ते हुए, केंद्र सरकार ने कुल 12,600 करोड़ रुपये का आंकड़ा प्रस्तुत किया.

पंजाब की आर्थिक हालत पर कांग्रेस शासन की आलोचना

कांग्रेस शासन के दौरान भी समान स्थिति की ओर इशारा करते हुए, उन्होंने कहा कि जब 2017 में कांग्रेस सरकार ने पदभार संभाला, तो CAG रिपोर्ट दिनांक 31-3-2017 में SDRF खाते में 4740.42 करोड़ रुपये दिखाए गए, फिर भी RBI ने पंजाब सरकार को दो दिन पहले 760 करोड़ रुपये के भुगतान न करने और 14 दिन के ओवरड्राफ्ट के कारण दिवालिया घोषित किया था. उन्होंने सदन को याद दिलाया कि पिछली कांग्रेस सरकार को RBI ने वित्तीय दिवालिया घोषित किया था, जिसने “रंगला पंजाब” को “कांगला पंजाब” में बदल दिया.

SDRF मानदंडों के पुनरीक्षण और राहत पैकेज की मांग

मानवीय संकट पर विपक्ष की राजनीतिक नाटकबाजी की निंदा करते हुए, श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि जबकि लोग पीड़ित हैं, विपक्ष की दिलचस्पी केवल आरोप-प्रत्यारोप में है. उन्होंने जोर देकर कहा कि असली लड़ाई केंद्र सरकार के साथ है, जिसे राहत मानदंडों को संशोधित करना चाहिए जो वर्तमान में अत्यंत अपर्याप्त हैं.

अमन अरोड़ा ने एक भावुक अपील करते हुए हरीके पत्तन के निकट गांवों में देखी गई तबाही का वर्णन किया, जहां लोग रातोंरात सब कुछ खो बैठे. उन्होंने सभी 117 विधायकों से आग्रह किया कि वे राजनीतिक मतभेदों को एक ओर रखकर केंद्र सरकार से SDRF मानदंडों के पुनरीक्षण और व्यापक राहत पैकेज की मांग मिलकर करें, जो पंजाब के लोगों को हुए विशाल नुकसानों को दूर कर सके.

यह भी पढ़ें : पारदर्शिता और समावेशन की ओर बड़ा कदम: पंजाब विधानसभा ने छह महत्वपूर्ण विधेयक पास किए

