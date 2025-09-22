Punjab News : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने महाराजा अग्रसेन जयंती के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं.

अग्रवाल समाज की भूमिका को सराहा

उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन जी शांति, अहिंसा और सामाजिक समरसता के महान उपासक थे. उनके आदर्श और शिक्षाएं आज भी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं. अग्रवाल समाज ने महाराजा अग्रसेन के पदचिन्हों पर चलते हुए समाज में एक महत्वपूर्ण और सम्मानित स्थान बनाया है और निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है.

संधवां ने अग्रवाल समाज के सभी सदस्यों को अग्रसेन जयंती की हार्दिक बधाई दी और कहा कि महाराजा अग्रसेन का नाम मानवता की सेवा और भलाई के लिए हमेशा इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा.

अग्रसेन जयंती न केवल महाराजा अग्रसेन की याद दिलाती है, बल्कि उनके द्वारा स्थापित सामाजिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों को भी जीवन में अपनाने का एक अवसर है. उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर हम सभी मिलकर एक अधिक सहिष्णु, शांति पूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं. ऐसे महान व्यक्तित्व की शिक्षाओं को याद रखना और उन्हें अपने व्यवहार में उतारना हम सभी की जिम्मेदारी है.

