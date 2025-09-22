Punjabराज्य

पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने बाबा फरीद जी के आगमन पर्व पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां (फाइल फोटो)

Punjab News : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने महान सूफी संत बाबा फरीद जी के आगमन पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं.

अपने संदेश में स्पीकर संधवां ने कहा कि बाबा शेख फरीद जी ने अपनी सूफी बाणी के माध्यम से समाज को शांति, भाईचारे और आपसी सद्भाव का मार्ग दिखाया. उन्होंने कहा कि बाबा फरीद जी की शिक्षाएं आज के भौतिकतावादी और तनावपूर्ण समय में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गई हैं. उनकी बाणी हमें आत्मिक शांति की ओर अग्रसर करती है और समाज में सौहार्द बनाए रखने का संदेश देती है.

बाबा फरीद जी के रास्ते पर चलने की अपील

उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे बाबा फरीद जी के दिखाए गए रास्ते पर चलें और प्रेम, सहनशीलता और भाईचारे के साथ जीवन यापन करें.

गौरतलब है कि बाबा फरीद जी द्वारा रचित 112 श्लोक और 4 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं, जो उनकी आध्यात्मिक महानता और विचारों की गहराई को दर्शाते हैं.

बाबा फरीद जी के संदेश आज भी हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक हैं. उनके विचारों को अपनाकर हम एक बेहतर, शांतिपूर्ण और सहिष्णु समाज का निर्माण कर सकते हैं. ऐसे पावन अवसर पर उनकी शिक्षाओं को याद करना और उन्हें अपने जीवन में उतारना बेहद आवश्यक है.

