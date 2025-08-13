Punjabराज्य

केजरीवाल-मान का संदेश, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी जरूरी

Anup Tiwari13 August 2025 - 8:58 PM
AAP Women Leadership
केजरीवाल-मान का संदेश

AAP Women Leadership : अमृतसर में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पार्टी के महिला विंग लीडरशिप ट्रेनिंग कार्यक्रम को संबोधित किया. कार्यक्रम में महिलाओं को सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने और अपनी आवाज़ बुलंद करने की प्रेरणा दी गई. इस दौरान कार्यक्रम में पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया, महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा और पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष राजलाली गिल भी मौजूद रहीं.

आप सरकार में औरतों को मिले समान राजनीतिक अवसर

अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कथित अन्य पार्टियों की तुलना में आम आदमी पार्टी को महिलाओं को राजनीति में वास्तविक अवसर देने वाले दल के रूप में उभारा. उन्होंने बताया कि ज़्यादातर पार्टियां महिलाओं को सीमित सत्ता और दिखावे तक ही इस्तेमाल करती हैं, लेकिन AAP उन्हें सक्रिय और निर्णायक भूमिका में लाती है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं की भागीदारी से सामाजिक बदलाव और न्याय सुनिश्चित होता है.

नशा अभियान में नारी शक्ति की अहम भूमिका

केजरीवाल ने युद्ध नशों विरुद्ध अभियान को महिलाओं के लिए खास बताया, क्योंकि ज़्यादातर सामाजिक और पारिवारिक तबाहियों की शुरुआत नशे से ही होती है. उन्होंने कहा कि नशा परिवारों में सबसे ज़्यादा पीड़ा महिलाएं ही सहती हैं. इसीलिए महिलाएं इस अभियान की बड़ी ताकत हैं, उनके माध्यम से नशे के खिलाफ जागरूकता और पुनर्वास की दिशा में कदम उठाया जा सकता है. मुस्लिमों को नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती कराने की भी सलाह दी, जहां आधुनिक और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध हैं.

महिलाएं, परिवार और समाज की रीढ़

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि किसी घर की संरचना और देश की समृद्धि दोनों के लिए महिलाएं अनिवार्य हैं. उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी महिला विंग सिर्फ दिखावे का हिस्सा है, जबकि AAP में महिलाएँ वास्तविक राजनीति की मजबूत इमारत हैं. मान ने ‘मुफ्त बिजली’ और ‘मोहल्ला क्लीनिक’ की योजनाओं से महिलाओं के जीवन में सुधार का उदाहरण देते हुए कहा कि उनका असर घरेलू बजट और सुविधाओं पर स्पष्ट है.

आर्थिक सशक्तिकरण और नेतृत्व प्रशिक्षण

उन्होंने संगरूर में महिला सेल्फ-हेल्प ग्रूप्स की सफलता का ज़िक्र करते हुए बताया कि 100 महिलाओं के ग्रुप का महीने का टर्नओवर डेढ़ करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. साथ ही सफ़लता पूर्वक पंजाब पुलिस में हजारों महिलाएं शामिल हुई हैं और फतेहगढ़ साहिब की 350 महिला सरपंचों और पंचों को महाराष्ट्र भेजकर नेतृत्व कराया गया है. ये पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं.

भविष्य में महिलाएं करेंगी समाज निर्माण

कार्यक्रम के अंत में यह स्पष्ट हो गया कि आम आदमी पार्टी महिलाओं को केवल वोट बैंक या सांकेतिक नेतृत्व तक सीमित नहीं मानती, बल्कि उन्हें सशक्त, प्रेरित और निर्णायक भूमिका निभाने योग्य बनाना चाहती है. मुख्यमंत्री मान ने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में इन पहलों के सकारात्मक असर सामने आएंगे और पंजाब में महिलाओं की प्रमुख भूमिका शासन और समाज दोनों का आधार बनेगी.

