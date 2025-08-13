Punjab Semiconductor Industry : पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के तहत चार नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जाने की घोषणा की, जिनमें से एक प्रोजेक्ट पंजाब के एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में स्थापित किया जाएगा. भारत सरकार ने ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में कुल 4,600 करोड़ रुपये की लागत से सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयां स्थापित करने की स्वीकृति दी है.

मोहाली में सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमता का विस्तार

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मोहाली में स्थित कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड CDIL, जो 1964 से सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अग्रणी है, इन चार नए प्रोजेक्ट्स में शामिल है. CDIL अपने मोहाली संयंत्र में ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के माध्यम से लगातार विस्तार कर रही है. कंपनी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसों जैसे हाई-पावर MOSFETs, IGBTs, शॉट्की बाईपास डायोड्स और ट्रांजिस्टरों के उत्पादन में वृद्धि कर रही है, जो सिलिकॉन और सिलिकॉन कार्बाइड दोनों तकनीकों पर आधारित हैं. इस विस्तार से वार्षिक 158.38 मिलियन यूनिट की अतिरिक्त क्षमता जुड़ेगी, जिससे संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता 750 मिलियन डिवाइस प्रति वर्ष हो जाएगी.

घरेलू चिप उत्पादन और रोजगार के नए अवसर

संजीव अरोड़ा ने कहा कि निर्मित डिवाइसें इलेक्ट्रिक वाहन EV, चार्जिंग अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों, बिजली रूपांतरण, औद्योगिक उपकरण और संचार अवसंरचना जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस्तेमाल होंगी. यह विस्तार न केवल एस.ए.एस. नगर के इलेक्ट्रॉनिक्स ईकोसिस्टम को मजबूत करेगा, बल्कि घरेलू चिप उत्पादन को भी बढ़ावा देगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा. मंत्री ने कहा कि यह परियोजना उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच नवाचार और तकनीकी प्रगति के लिए साझेदारी के महत्व को भी रेखांकित करती है.

