Punjabराज्य

पंजाब में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए चार नए प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी, मोहाली में होगा बड़ा विस्तार

Anup Tiwari13 August 2025 - 8:12 PM
1 minute read
Punjab Semiconductor Industry
कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा (फाइल फोटो)

Punjab Semiconductor Industry : पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के तहत चार नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जाने की घोषणा की, जिनमें से एक प्रोजेक्ट पंजाब के एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में स्थापित किया जाएगा. भारत सरकार ने ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में कुल 4,600 करोड़ रुपये की लागत से सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयां स्थापित करने की स्वीकृति दी है.

मोहाली में सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमता का विस्तार

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मोहाली में स्थित कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड CDIL, जो 1964 से सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अग्रणी है, इन चार नए प्रोजेक्ट्स में शामिल है. CDIL अपने मोहाली संयंत्र में ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के माध्यम से लगातार विस्तार कर रही है. कंपनी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसों जैसे हाई-पावर MOSFETs, IGBTs, शॉट्की बाईपास डायोड्स और ट्रांजिस्टरों के उत्पादन में वृद्धि कर रही है, जो सिलिकॉन और सिलिकॉन कार्बाइड दोनों तकनीकों पर आधारित हैं. इस विस्तार से वार्षिक 158.38 मिलियन यूनिट की अतिरिक्त क्षमता जुड़ेगी, जिससे संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता 750 मिलियन डिवाइस प्रति वर्ष हो जाएगी.

घरेलू चिप उत्पादन और रोजगार के नए अवसर

संजीव अरोड़ा ने कहा कि निर्मित डिवाइसें इलेक्ट्रिक वाहन EV, चार्जिंग अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों, बिजली रूपांतरण, औद्योगिक उपकरण और संचार अवसंरचना जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस्तेमाल होंगी. यह विस्तार न केवल एस.ए.एस. नगर के इलेक्ट्रॉनिक्स ईकोसिस्टम को मजबूत करेगा, बल्कि घरेलू चिप उत्पादन को भी बढ़ावा देगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा. मंत्री ने कहा कि यह परियोजना उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच नवाचार और तकनीकी प्रगति के लिए साझेदारी के महत्व को भी रेखांकित करती है.

यह भी पढ़ें : ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम के तहत पंजाब पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, 95 तस्कर गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari13 August 2025 - 8:12 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम के तहत पंजाब पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, 95 तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम के तहत पंजाब पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, 95 तस्कर गिरफ्तार

13 August 2025 - 7:31 PM
Photo of पल्लेदारों की हड़ताल खत्म, पंजाब सरकार ने मांगे मानी, सुधार का दिया भरोसा

पल्लेदारों की हड़ताल खत्म, पंजाब सरकार ने मांगे मानी, सुधार का दिया भरोसा

13 August 2025 - 6:36 PM
Photo of सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पंजाब सरकार ने बीपीईओ देवी प्रसाद को तुरंत किया सस्पेंड, शिक्षा मंत्री का सख्त संदेश

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पंजाब सरकार ने बीपीईओ देवी प्रसाद को तुरंत किया सस्पेंड, शिक्षा मंत्री का सख्त संदेश

13 August 2025 - 6:04 PM
Photo of पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता! ISI समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार

पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता! ISI समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार

13 August 2025 - 6:00 PM
Photo of मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का नेमरा दौरा, ग्रामीण जीवन और प्रकृति से है गहरा नाता

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का नेमरा दौरा, ग्रामीण जीवन और प्रकृति से है गहरा नाता

13 August 2025 - 5:27 PM
Photo of पटना में 15 अगस्त से मेगा सफाई अभियान, गंदगी फैलाने वालों को मिलेगा ‘सड़क शत्रु’ का तमगा

पटना में 15 अगस्त से मेगा सफाई अभियान, गंदगी फैलाने वालों को मिलेगा ‘सड़क शत्रु’ का तमगा

13 August 2025 - 4:24 PM
Photo of पंजाब में फूलों की खेती बनेगी किसानों की कमाई का नया जरिया! सरकार देगी 14,000 प्रति एकड़ और फ्री ट्रेनिंग

पंजाब में फूलों की खेती बनेगी किसानों की कमाई का नया जरिया! सरकार देगी 14,000 प्रति एकड़ और फ्री ट्रेनिंग

13 August 2025 - 3:44 PM
Photo of वन्य जीव तस्करी पर कसेगा शिकंजा, MP पहुंचे प्रशिक्षित स्निफर डॉग्स

वन्य जीव तस्करी पर कसेगा शिकंजा, MP पहुंचे प्रशिक्षित स्निफर डॉग्स

13 August 2025 - 3:34 PM
Photo of पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका पर दो सितंबर को होगी सुनवाई

पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका पर दो सितंबर को होगी सुनवाई

13 August 2025 - 2:59 PM
Photo of एस.सी. आयोग ने की जालंधर के रामानंद चौक से बोर्ड हटाने के मामले में पुलिस आयुक्त और नगर निगम आयुक्त से रिपोर्ट तलब

एस.सी. आयोग ने की जालंधर के रामानंद चौक से बोर्ड हटाने के मामले में पुलिस आयुक्त और नगर निगम आयुक्त से रिपोर्ट तलब

13 August 2025 - 2:39 PM
Back to top button