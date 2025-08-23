Delhi NCRराज्य

थाने से कोर्ट में गवाही? आम आदमी पार्टी और वकीलों का एलजी पर तीखा हमला

Anup Tiwari23 August 2025 - 6:14 PM
4 minutes read
AAP On LG
AAP का एलजी पर तीखा हमला

AAP On LG : आम आदमी पार्टी ने पुलिस अधिकारी को थाने से ही गवाही देने की अनुमति देने वाली उपराज्यपाल की अधिसूचना का कड़ा विरोध किया है. आप दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज का कहना है कि एलजी साहब के इस बेतुके फरमान ने पूरी न्याय व्यवस्था का मजाक बना दिया है. यह पूरी तरह से अवैध और गैर कानूनी है. अब पुलिस अधिकारी थाने में बैठ कर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में गवाही दे सकेंगे. इसके विरोध में दिल्ली की सभी जिला अदालतों में हड़ताल चल रही है. उन्होंने कहा कि पहले ही पुलिस पर सरकार के दबाव में झूठे मुकदमें दर्ज करने के आरोप लगते रहे हैं. अब पुलिस की मनमानी और बढ़ेगी. दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बार एससोएिशन ने भी इसका विरोध किया है और एलजी से आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है.

कानून का मजाक बना रहे एलजी

AAP के एडवोकेट विंग के दिल्ली अध्यक्ष संजीव नासियार समेत अन्य वकीलों के साथ पार्टी मुख्यालय पर प्रेसवार्ता कर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब केंद्र सरकार भारतीय न्याय संहिता लाई थी, तब आप एडवोकेट विंग ने कुछ सवाल उठाए थे और उन सवालों पर केंद्र सरकार से बातचीत भी हुई थी. केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के गृह सचिव ने लिखित आश्वासन दिया था कि कोर्ट के साक्ष्य को पुलिस थाने से नहीं दे सकते. इसके बावजूद 13 अगस्त को दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना एक नोटिफिकेशन लेकर आए, जिसमें कहा गया है कि पुलिस अधिकारी अपना बयान दर्ज कराने कोर्ट नहीं आएगा, बल्कि वह अपने थाने में बैठ कर बयान दर्ज कराएगा. यह सीधे तौर पर कानून का मजाक है, अवैध है, मनमाना है, गैर कानूनी है. यह नोटिफिकेशन पूरी न्याय व्यवस्था को ध्वस्त कर देने वाला है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पुलिस पर बहुत आरोप लग रहे हैं कि वह झूठे मुकदमें बनाती है, सरकार के दबाव में झूठे मुकदमें दर्ज किए जाते हैं. वकील समाज के लिए खड़े होकर पुलिस से जिरह करके कोर्ट के सामने यह निकालते हैं कि बयान गलत है. अब अगर पुलिस अधिकारी थाने में बैठा होगा और वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जज के सामने उसका बयान दर्ज दर्ज होगा तो शपथ कहां कराएंगे? वकील पुलिस अधिकारी से जिरह कैसे करेंगे? अगर वकील ने कोई तीखा प्रश्न पूछ लिया और पुलिस अधिकारी की पूरी गवाही खराब हो रही है तो वह कैमरा बंद कर देगा और कहेगा कि इंटरनेट चला गया. फिर अगली सुनवाई में तैयारी करके आएगा. यह अधिसूचना पूरी तरह से व्याय व्यवस्था का मजाक है.

सरकार में आते ही भाजपा ने मिडिल क्लास पर किया हमला

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अभी एलजी साहब ने पुलिस थानों के लिए अधिसूचना जारी की है, कल को सीबीआई-ईडी के लिए भी अधिसूचना जारी कर देंगे कि वह अपने दफ्तर में बैठ कर गवाही देंगे. फिर वो भी पूरे मामले में हेरफेर करेंगे. एलजी की इस अधिसूचना के खिलाफ जिला न्यायालय ने तीन दिन की हड़ताल की थी. यह हड़ताल सोमवार तक रहेगी. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास करके हड़ताल का समर्थन करते हुए एलजी से अधिसूचना को तुरंत वापस लेने की मांग की है. इसी तरह, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी अधिसूचना वापस लेने की मांग की है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है, जिसका इन्होंने नुकसान नहीं किया हो. सरकार में आते ही भाजपा ने मिडिल क्लास पर हमला किया और सभी प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ गई. रोज घंटों बिजली कटने लगी. डॉक्टरों के साथ भाजपा के विधायक मारपीट कर रहे हैं और पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है. अब वकीलों को परेशान कर रहे हैं. इस अधिसूचना के खिलाफ पूरी दिल्ली के जिला न्यायालय हड़ताल पर हैं लेकिन इसे मीडिया में कवरेज भी नहीं मिल रही है.

संस्थाओं को किया जा रहा कमजोर

संजीव नासियार ने कहा कि पिछले 10-11 साल से आजाद भार के अंदर सभी संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है. जब बीएनएस के नाम पर कानून बने थे तो वकीलों ने भारी विरोध किया था. बीएनएस के खिलाफ पूरी दिल्ली की अदालतों में हड़ताल हुई थी. इसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री ने मीटिंग बुलाई. दिल्ली बार काउंसिल में निर्वाचित सदस्य होने के नाते मैं खुद भी उस मीटिंग में मौजूद था. मीटिंग में गृहमंत्री ने आश्वस्त किया कि जिन बिंदुओं पर आपत्ति है, उस पर विचार करेंगे और बाद में गृह मंत्रालय से नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि कोई भी गवाही कोर्ट में होगी. पुलिस अधिकारी अपने थाने या अन्य जगहों से गवाही नहीं दे सकता है.

संजीव नासियार ने कहा कि वकीलों को बीएनएस के दूसरे प्रावधानों पर आपत्ति थी. बीएनएस कानून आने के बाद पुलिस की शक्तियां बढ़ गई हैं. आम जनता के अधिकारों को छीना गया है. वकीलों के पास कोर्ट के अंदर पीड़ित को न्याय दिलवाने की जिम्मेदारी होती है और न्याय के अंदर ये बाधाएं हैं. एलजी की अधिसूचना के बाद पुलिस के पास इस स्तर पर पावर चली जाएगी कि थाने में बैठ कर गवाही दे सकेगी. जब तक गवाह को कोर्ट के अंदर नहीं बुलाया जाएगा, एक न्यायाधिकारी के सामने उससे जिरह नहीं होगी, शपथ नहीं होगी तो न्याय प्रणाली कमजोर होगी. यह अधिसूचना न्याय प्रणाली को कमजोर करने की साजिश है.

वकीलों के साथ AAP

संजीव नासियार ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में एक आम आदमी पुलिस से खुद को सुरक्षित महसूस करता था और महंगाई से भी राहत थी. अब भाजपा की सरकार आने के बाद दिल्ली के अंदर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और पूरे देश में कानून को बदला जा रहा है, उसको लेकर दिल्ली की कानून बिरादरी सड़क पर है. आप लीगल विंग वकीलों की इस हड़ताल को पूरी ताकत देगी और अधिसूचना वापस लेने के लिए भारत सरकार और एलजी को मजबूर करेंगे.

यह भी पढ़ें : PM मोदी पर विवादित पोस्ट करना तेजस्वी यादव को पड़ा भारी, UP और महाराष्ट्र में केस दर्ज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari23 August 2025 - 6:14 PM
4 minutes read

Related Articles

Photo of CM योगी आदित्यनाथ का न्यायिक सेवा संघ के 42वें अधिवेशन में संबोधन, न्याय व्यवस्था सशक्तिकरण पर जोर

CM योगी आदित्यनाथ का न्यायिक सेवा संघ के 42वें अधिवेशन में संबोधन, न्याय व्यवस्था सशक्तिकरण पर जोर

23 August 2025 - 6:55 PM
Photo of PM मोदी पर विवादित पोस्ट करना तेजस्वी यादव को पड़ा भारी, UP और महाराष्ट्र में केस दर्ज

PM मोदी पर विवादित पोस्ट करना तेजस्वी यादव को पड़ा भारी, UP और महाराष्ट्र में केस दर्ज

23 August 2025 - 5:13 PM
Photo of पटना में बन रही भारत की सबसे आधुनिक साइंस सिटी! मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साइंस सिटी का भव्य निरीक्षण

पटना में बन रही भारत की सबसे आधुनिक साइंस सिटी! मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साइंस सिटी का भव्य निरीक्षण

23 August 2025 - 4:57 PM
Photo of हिंदी भाषा और साहित्य के सेवियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया सम्मानित

हिंदी भाषा और साहित्य के सेवियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया सम्मानित

23 August 2025 - 4:27 PM
Photo of न्यायिक सेवा सम्मेलन में बोले योगी आदित्यनाथ, सुदृढ़ न्याय व्यवस्था से खुलेगा विकसित उत्तर प्रदेश का द्वार

न्यायिक सेवा सम्मेलन में बोले योगी आदित्यनाथ, सुदृढ़ न्याय व्यवस्था से खुलेगा विकसित उत्तर प्रदेश का द्वार

23 August 2025 - 3:27 PM
Photo of राजस्थान की बेटियों को मिला बड़ा तोहफा: सीएम भजनलाल शर्मा ने बांटी ई-साइकिलें, कहा – बेटियों की मुस्कान ही हमारी ताकत

राजस्थान की बेटियों को मिला बड़ा तोहफा: सीएम भजनलाल शर्मा ने बांटी ई-साइकिलें, कहा – बेटियों की मुस्कान ही हमारी ताकत

23 August 2025 - 3:24 PM
Photo of भगवंत सिंह मान ने फ़ेलोज़ को दिया सुपरपावर: जनता तक योजनाओं का असर सीधे पहुंचाने का मौका

भगवंत सिंह मान ने फ़ेलोज़ को दिया सुपरपावर: जनता तक योजनाओं का असर सीधे पहुंचाने का मौका

23 August 2025 - 10:32 AM
Photo of पंजाब में ‘अपना पिंड – अपना बाग’ मुहिम की शुरुआत, गांवों की पंचायती जमीनें जल्द हरी-भरी होंगी

पंजाब में ‘अपना पिंड – अपना बाग’ मुहिम की शुरुआत, गांवों की पंचायती जमीनें जल्द हरी-भरी होंगी

22 August 2025 - 6:01 PM
Photo of पंजाब के 50 हजार करोड़ बकाया जी.एस.टी. पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का केंद्र को सख्त अल्टीमेटम

पंजाब के 50 हजार करोड़ बकाया जी.एस.टी. पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का केंद्र को सख्त अल्टीमेटम

22 August 2025 - 5:34 PM
Photo of डल झील पर चमका मध्यप्रदेश का जलविजय: पहले ही दिन 3 मेडल जीतकर खिलाड़ियों ने रचा इतिहास

डल झील पर चमका मध्यप्रदेश का जलविजय: पहले ही दिन 3 मेडल जीतकर खिलाड़ियों ने रचा इतिहास

22 August 2025 - 4:53 PM
Back to top button