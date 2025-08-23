Biharराज्य

PM मोदी पर विवादित पोस्ट करना तेजस्वी यादव को पड़ा भारी, UP और महाराष्ट्र में केस दर्ज

23 August 2025
Case On Tejasvi Yadav
तेजस्वी यादव के खिलाफ दो राज्यों में केस दर्ज

हाइलाइट्स :-

  • तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की गया रैली को “जुमलों की दुकान” बताकर विवादित पोस्ट किया.
  • महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में तेजस्वी यादव के खिलाफ पीएम के अपमान को लेकर एफआईआर दर्ज हुई.
  • पीएम मोदी ने गया रैली में आरजेडी पर पलटवार करते हुए “लालटेन राज” और माओवाद के डर का ज़िक्र किया.

Case On Tejasvi Yadav : बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें उस वक्त बढ़ गईं जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गया रैली को लेकर एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट किया. इस पोस्ट में उन्होंने पीएम मोदी को ‘जुमलों की दुकान’ चलाने वाला बताया और उनके खिलाफ व्यंग्यात्मक कार्टून भी साझा किया. यह पोस्ट तेजी से वायरल हुआ और महज 24 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई.

महाराष्ट्र और यूपी में दर्ज हुए मामले

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बीजेपी विधायक मिलिंद रामजी नरोटे की शिकायत पर तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि तेजस्वी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की है. इसके चलते गढ़चिरौली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. इसी तरह यूपी के शाहजहांपुर में बीजेपी महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने सदर बाजार थाने में शिकायत दी है. उनका कहना है कि तेजस्वी की टिप्पणी से देश की जनता की भावनाएं आहत हुई हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.

सोशल मीडिया पोस्ट से भड़का सियासी घमासान

तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक कार्टून पोस्ट किया था जिसमें पीएम मोदी को एक दुकानदार के रूप में दिखाया गया था, और दुकान का नाम था – ‘बयानबाजी की मशहूर दुकान’. पोस्ट में लिखा गया कि गया में झूठ और बयानबाजी की दुकान सजेगी, लेकिन बिहार की जनता दशरथ मांझी की तरह इन झूठ के पहाड़ों को ढहा देगी. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने अपनी रैली में आरजेडी पर सीधा हमला बोला. उन्होंने लालू यादव के शासनकाल को ‘लालटेन राज’ बताते हुए कहा कि उस दौर में माओवादी डर का माहौल था और लोग शाम के बाद घर से नहीं निकलते थे. साथ ही पीएम ने यह भी आरोप लगाया कि आरजेडी सरकार ने जनता के पैसों से अपनी तिजोरी भरी थी.

