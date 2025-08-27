Delhi NCRराज्य

सौरभ भारद्वाज से मिले मनीष सिसोदिया, दिया जोरदार समर्थन, कहा- पीएम मोदी को दिखानी ही पड़ेगी डिग्री

Saurabh Bharadwaj ED Raid
सौरभ भारद्वाज से मिले मनीष सिसोदिया

Saurabh Bharadwaj ED Raid : आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार सुबह दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज से मुलाकात की. मंगलवार को सौरभ भारद्वाज के घर 18 घंटे तक चली ईडी की रेड के बाद मनीष सिसोदिया उनके घर पहुंचे थे. सौरभ भारद्वाज ने मनीष सिसोदिया का पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और दोनों आपस में गले मिले. इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि ईडी की फर्ज़ी रेड से आम आदमी पार्टी डरेगी नहीं और पीएम मोदी को डिग्री तो दिखानी ही पड़ेगी. ईडी ने सौरभ भारद्वाज के घर पर करीब 18 घंटे तक छापेमारी की और जांच करने का सिर्फ ड्रामा किया.

ध्यान भटाने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही भाजपा

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि देश की जनता जब-जब भाजपा और मोदी जी से सवाल पूछती है, तब-तब ईडी कहीं ना कहीं छापेमारी कर देती है. सौरभ भारद्वाज के यहां भी ईडी की फ़र्ज़ी रेड पीएम मोदी की फ़र्ज़ी डिग्री पर चल रही चर्चा से ध्यान हटाने के लिए की गई थी. 18 घंटे की ईडी रेड और साजिशों के बाद भी अडिग सौरभ भारद्वाज की हिम्मत और साहस हमारे लिए मिसाल है. हम सभी एक परिवार हैं और जब तक हम साथ हैं, कोई भी झूठ और साजिश हमें नहीं झुका सकता.

मनीष सिसोदिया ने कहा कि 18 घंटे तक चली इस रेड में ईडी ने सौरभ के परिवार से पूछताछ की, घर की तलाशी ली, कागज-पत्र देखे, लेकिन यह सब केवल दिखावा था. ईडी का एकमात्र काम अब भाजपा के संकट को टालना है. जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह से कोई सवाल पूछे जाते हैं, तब ईडी सामने आ जाती है और किसी विपक्षी नेता के घर रेड डाल देती है.

बदनामी से बच रहे पीएम मोदी

मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि सौरभ भारद्वाज के घर रेड इसलिए कराई गई, क्योंकि सोमवार से देश में मोदी जी की डिग्री को लेकर सवाल उठ रहे थे. देश ने पीएम मोदी की डिग्री के बारे में पूछा कि पीएम की डिग्री असली है या नकली है और पीएम अपनी डिग्री दिखाते क्यों नहीं हैं? मामला कोर्ट में चला गया था. कोर्ट में भी यही सवाल आ गया कि पीएम अपनी डिग्री दिखाते क्यों नहीं हैं? सारा देश जानता है कि पीएम की डिग्री फर्जी है.

उन्होंने कहा कि यही कारण है कि भाजपा ने फर्जी केस बनाने की सोची. फर्जी रेड और फर्जी केस में ईडी एक्सपर्ट है. इसलिए मंगलवार को सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड कराई गई ताकि पीएम मोदी को उनकी डिग्री को लेकर उठ रहे सवाल की बदनामी से बचाया जा सके. पूरे देश का ध्यान पीएम की डिग्री से हटाया जा सके और खबरें चलाई जा सके की सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड हुई है.

AAP सौरभ भारद्वाज के साथ

भाजपा पर तंज कसते हुए पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोई मजाक में कह रहा था कि सौरभ भारद्वाज के घर से एक कागज मिला है, जिस पर लिखा हुआ है कि डिग्री तो दिखानी पड़ेगी. यह देश के दिल की बात है कि पीएम को डिग्री तो दिखानी पड़ेगी, चाहे रेड करो या गिरफ्तार करो. पहले भी हमारे नेताओं को गिरफ्तार कराया है. उन्होंने सौरभ भारद्वाज और उनके परिवार की तारीफ करते हुए कहा कि पूरा परिवार एकजुट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ और देश को बर्बाद करने वालों के खिलाफ लड़ाई में खड़ा है. राजनीतिक को बदलने, गंदी राजनीति की साफ-सफाई और देश को भाजपा बर्बाद कर रही है, उससे बचाने की इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता सौरभ भारद्वाज के साथ एकजुट खड़ा है.

