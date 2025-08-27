Other States

ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री पर तीखा हमला, बंगाल के लोंगों को चोर कहना राज्य का अपमान

West Bengal News
ममता बनर्जी का PM मोदी पर तीखा हमला

West Bengal News : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. पूर्व बर्धमान जिले में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने न सिर्फ उनकी कुर्सी का, बल्कि पूरे बंगाल का अपमान किया है.

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के लोगों को चोर कहकर पूरे राज्य का सम्मान घटाया है. उन्होंने कहा कि जैसे मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी का सम्मान करती हूं, वैसे ही उन्हें भी मेरी कुर्सी का सम्मान करना चाहिए था.

बंगाल को दी जाने वाली राशि रोक रही केंद्र सरकार

इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार जानबूझकर बंगाल के लिए जारी होने वाली राशि को रोक रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र के सभी सवालों के उचित जवाब दिए हैं, फिर भी फंड रोक दिया गया. इससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ रहा है.

उन्होंने बताया कि अब तक 186 केंद्रीय टीमें राज्य में जांच कर चुकी हैं, लेकिन कुछ गलत नहीं पाया गया. इसके बावजूद राज्य को बदनाम किया जा रहा है. ममता ने कहा, हमें चोर कहा गया, यह बंगाल का अपमान है जिसे हम स्वीकार नहीं करेंगे.

बाकी राज्यों में हो रहे भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करती है भाजपा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वे हर बार चुनाव आते ही प्रवासी पक्षी की तरह बंगाल आते हैं, लेकिन बाकी राज्यों में हो रहे भ्रष्टाचार पर चुप रहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की डबल इंजन सरकारें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में हो रहे घोटालों को नजरअंदाज करती हैं.

गौरतलब है कि 22 अगस्त को कोलकाता की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस, भ्रष्टाचार और अपराध एक ही सिक्के के तीन पहलू हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि केंद्र से जो पैसा भेजा जाता है, वह आम जनता तक नहीं पहुंचता, बल्कि टीएमसी के कार्यकर्ता ही उसे खा जाते हैं.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पर लगाए गए आरोपों को वह पूरी तरह नकारती हैं और बंगाल की जनता के सम्मान के खिलाफ किसी भी टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

