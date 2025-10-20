Punjabराज्य

पंजाब की मिसाल: ‘आम आदमी क्लिनिक’ ने 4.20 करोड़ मरीजों को दिया मुफ्त और भरोसेमंद इलाज

Aam Aadmi Clinics Punjab
पंजाब के ‘आम आदमी क्लिनिक’ में मुफ्त इलाज करवाते मरीज, सरकार की जनहितकारी स्वास्थ्य पहल की झलक

Aam Aadmi Clinics Punjab : पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में शुरू की गई ‘आम आदमी क्लिनिक’ योजना ने राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत किया है. योजना के तीन साल पूरे होने तक ओपीडी विज़िट 4.20 करोड़ पार कर गई है और मुफ्त लैब टेस्ट की संख्या 2.29 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है.

डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि 15 अगस्त 2022 से अब तक 881 क्लिनिकों में 4.20 करोड़ मरीजों को मुफ्त इलाज मिला है. इनमें 316 शहरी और 565 ग्रामीण क्लिनिक शामिल हैं. यहाँ मरीजों को 107 प्रकार की मुफ्त दवाइयाँ और 47 प्रकार के मुफ्त डायग्नोस्टिक टेस्ट भी उपलब्ध हैं.

दवाइयों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान

मंत्री ने कहा कि विभाग सुनिश्चित कर रहा है कि सभी 107 प्रकार की दवाइयाँ हमेशा उपलब्ध रहें. ताज़ा सर्वे के अनुसार, 98% मरीजों ने बताया कि उन्हें क्लिनिक में दवा मिली. हर क्लिनिक में औसतन 83 मरीज हर दिन आते हैं. 4.20 करोड़ विज़िट में से 1.50 करोड़ नई विज़िट हैं और 2.7 करोड़ पुराने मरीजों की वापसी है. इससे मरीजों का विश्वास और संतोष जाहिर होता है.

महिलाओं और बच्चों को भी बेहतर पहुंच

54% विज़िट महिलाएं कर रही हैं, 13.9% बच्चों और किशोरों (0-15 साल) की हैं, 61.3% वयस्कों (16-60 साल) की और 24.8% वरिष्ठ नागरिकों (60+ साल) की. यह दिखाता है कि आम आदमी क्लिनिक हर उम्र और वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराते हैं.

डिजिटल सुविधाओं के साथ आधुनिक क्लिनिक

हर क्लिनिक में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिससे पंजीकरण, मेडिकल कंसल्टेशन, जाँच और प्रिस्क्रिप्शन पूरी तरह डिजिटल तरीके से की जाती है. इस योजना ने लोगों की जेब पर पड़ने वाले खर्च लगभग 2000 करोड़ रुपये तक कम किए हैं. आम आदमी क्लिनिक सिर्फ इलाज ही नहीं दे रहे, बल्कि स्वास्थ्य सेवा को आसान, भरोसेमंद और हर किसी के लिए उपलब्ध कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें : पंजाब मंत्रिमंडल की अपील: “ग्रीन दीवाली” मनाएं और बंदी छोड़ दिवस पर भाईचारे का संदेश फैलाएं

