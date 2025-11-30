अमेरिका के कैलिफोर्निया में अंधाधुंध गोलीबारी, 4 की मौत और 10 घायल

California Firing : अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया स्थित स्टॉकटन में अंधाधुंध गोलीबारी हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। अंधाधुंध फायरिंग में 10 लोग गंभीर रुप से घायल हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूरे शहर को सील कर दिया गया है और पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है।

🇺🇸STOCKTON MASS SHOOTING: 12+ VICTIMS, CHILDREN CRITICALLY INJURED AS POLICE LOCK DOWN AREA🚨



A mass shooting erupted Saturday night on Lucille Avenue near Thornton Road in Stockton, California, with early reports indicating 12–14 victims.



Scanner dispatches said a… https://t.co/rCnf2WM03Z pic.twitter.com/3TjhKF6mnJ — Info Room (@InfoR00M) November 30, 2025

सैन जोक्विन काउंटी शेरिफ ऑफिस के अनुसार, घटना देर रात हुई थी, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि फायरिंग क्यों की गई। कितने लोगों को नुकसान हुआ है, इसकी भी अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। हमला करने के बाद आरोपी वहां से भाग गया। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरे शहर को सील कर रखा है और तलाश जारी है।

मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है-

