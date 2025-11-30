Uncategorized

अमेरिका के कैलिफोर्निया में अंधाधुंध गोलीबारी, 4 की मौत, 10 घायल

Karan Panchal30 November 2025 - 10:52 AM
1 minute read
California Firing
अमेरिका के कैलिफोर्निया में अंधाधुंध गोलीबारी, 4 की मौत और 10 घायल

California Firing : अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया स्थित स्टॉकटन में अंधाधुंध गोलीबारी हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। अंधाधुंध फायरिंग में 10 लोग गंभीर रुप से घायल हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूरे शहर को सील कर दिया गया है और पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है।

सैन जोक्विन काउंटी शेरिफ ऑफिस के अनुसार, घटना देर रात हुई थी, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि फायरिंग क्यों की गई। कितने लोगों को नुकसान हुआ है, इसकी भी अभी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। हमला करने के बाद आरोपी वहां से भाग गया। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरे शहर को सील कर रखा है और तलाश जारी है।

मामले में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है-

ये भी पढ़ें- दिल्ली ब्लास्ट के तार उत्तराखंड से जुड़े, NIA ने मस्जिद के इमाम समेत दो को उठाया

