Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ के कोरबा से एक चौकाने वाली खबर सामने आई है. शहर की नहर पर स्थित लगभग 40 साल पुराने, 10 टन वजनी लोहे के छोटे पुल को रातों-रात चोर उड़ा ले गए. पुलिस ने शनिवार को इस घटना की जानकारी दी. जांच में पता चला कि इसमें कुल 15 लोग शामिल थे. आरोपियों ने गैस कटर का इस्तेमाल कर पुल को काटा और फिर उसे कबाड़ के रूप में बेच दिया. अब तक पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

वही, कोरबा जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने कहा कि 18 जनवरी की सुबह लोगों ने देखा कि ढोढीपारा क्षेत्र में नहर पार करने के लिए बना लोहे का पुल गायब है. इसके बाद लोगों ने वार्ड के पार्षद लक्ष्मण श्रीवास को इसकी सूचना दी. पटले ने बताया कि पार्षद द्वारा सूचना दिए जाने के बाद सीएसईबी पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर मामले की जांच के लिए एक पुलिस दल का गठन किया गया, उन्होंने बताया कि शुरूआती जांच में पता चला है कि आरोपियों ने पुल को काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया और इस चोरी में शामिल 15 आरोपियों की पहचान की गई.

दस आरोपी अभी फरार

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में अब तक पांच स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया गया है. कड़ी पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने पुल चोरी करने की बात स्वीकार की है. अधिकारी ने बताया कि मामले के मुख्य आरोपी समेत 10 अन्य लोग अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है.

चोरी में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद की

सीएसईबी पुलिस चौकी प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने चोरी के बाद नहर के अंदर छिपाया गया करीब सात टन लोहा जब्त कर लिया है. इसके साथ ही चोरी में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद की गई है. पुलिस यह भी पता लगाने में लगी है कि बाकी का चोरी हुआ सामान कहां बेचा गया. वहीं, वार्ड पार्षद ने बताया कि यह पुल लगभग 40 साल पहले बनाया गया था, जिसकी लंबाई करीब 70 फुट और चौड़ाई लगभग पांच फुट थी, और इसका वजन लगभग 10 टन था. पुल चोरी होने के बाद से स्थानीय लोग नहर पार करने के लिए पास के कंक्रीट पुल का उपयोग कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- Char Dham Yatra 2026 : बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप