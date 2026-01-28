Yudh Nashon Virudh : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान का दूसरा चरण नशा समस्या की जड़ पर प्रहार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। राज्य सरकार गांव स्तर पर लोगों को संगठित कर और पूरे पंजाब में जनभागीदारी बढ़ाकर नशों के खिलाफ अब तक की अपनी सबसे सशक्त जन-आंदोलनात्मक मुहिम को तेज करने जा रही है।

अगले में राज्य-स्तरीय बैठक आयोजित

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के दूसरे चरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले महीने ग्राम रक्षा समितियों (वीडीसी) की एक बड़ी राज्य-स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि मुहिम को नई गति और दिशा दी जा सके। यह सरकार के नशा-विरोधी अभियान को जन-नेतृत्व वाली जन-आंदोलन में बदलने के संकल्प का स्पष्ट संकेत है।

सीएम मान ने की दूसरे चरण की समीक्षा

मंगलवार को ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के दूसरे चरण के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “नशा एक वैश्विक समस्या है, लेकिन दुनिया में कहीं भी इस बुराई के खिलाफ इतनी मजबूती से जंग शुरू नहीं की गई। पंजाब को नशा-मुक्त बनाने के लिए ग्राम रक्षा समितियों (वीडीसी) के रूप में ‘गांवों के पहरेदार’ की 1.50 लाख सदस्यों वाली एक सशक्त टीम का गठन किया गया है।” उन्होंने कहा कि इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अगले महीने इन वीडीसीज की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जाएगी।

वीडीसी सदस्यों ने लिया ये संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा, “इस बैठक में वीडीसी सदस्य अपने-अपने गांवों को नशा-मुक्त बनाने का संकल्प लेंगे।” उन्होंने आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार इस नेक कार्य के लिए उन्हें पूरा समर्थन और सहयोग सुनिश्चित करेगी।

शीघ्र पहचान पत्र जारी करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वीडीसीज सदस्यों को शीघ्र पहचान पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए, ताकि उनके महत्वपूर्ण कार्य को उचित मान्यता मिल सके। भगवंत सिंह मान ने कहा, “किसी भी अभियान की सफलता के लिए जनभागीदारी आवश्यक है। इसे लंबे समय तक जारी रखने के लिए भी यह अनिवार्य है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अब एक जन-आंदोलन बन चुका है, क्योंकि नशा एक गंभीर सामाजिक समस्या थी।” उन्होंने विश्वास जताया कि जनता के सक्रिय समर्थन से इस अभियान का दूसरा चरण पहले चरण से भी अधिक सफल होगा और पंजाब इस मुहिम के माध्यम से सफलता की नई कहानी लिखने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने इस जन-आंदोलन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाकर एक मिसाल कायम की है।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

