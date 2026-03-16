Up Crime News: उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित मैनपुरी के किशनी इलाके के गांव सुल्तानपुर निवासी डेयरीकर्मी कमलेश यादव की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पता चला कि हत्या का मुख्य कारण कमलेश की पत्नी सुनीति (40) और उसके प्रेमी सिथलेश (28) के बीच अवैध संबंध थे, और इसके मास्टरमाइंड भी मृतक के पति और उसका प्रेमी हैं।

हत्या की साजिश का खुलासा

पुलिस के अनुसार, सुनीति ने अपने 12 साल छोटे प्रेमी सिथलेश से कमलेश को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की योजना बनाई। सिथलेश ने इस योजना को अंजाम देने के लिए अपने दो दोस्तों दीपक कश्यप और भूरे (विशनू कुमार) को शामिल किया।

कमलेश का डेयरी पर काम करने के दौरान, 14 और 15 फरवरी को हत्या की कई कोशिशें नाकाम रही। 16 फरवरी को भी एक प्रयास असफल रहा क्योंकि उस समय डेयरी का एक अन्य कर्मी मौजूद था। अंततः 20 फरवरी को कमलेश जब छुट्टी लेकर घर लौट रहा था, तभी आरोपी उसे बहला-फुसलाकर कार में बैठाकर रास्ते में शराब पिला कर गला घोंटकर मार डाला। शव को गेहूं के खेत में फेंक दिया गया।

पुलिस ने बरामद किए सबूत

किशनी पुलिस ने इस मामले में पत्नी सुनीति, प्रेमी सिथलेश और उनके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त कार, तमंचा-कारतूस, तीन मोबाइल फोन और अन्य सामग्री बरामद की गई।

एसपी सिटी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि हत्या की जांच में पता चला कि कमलेश की पत्नी सुनीति और सिथलेश के बीच चार साल से अवैध संबंध चल रहे थे। कमलेश और सिथलेश के बीच पहले दोस्ताना संबंध थे, जिससे घटना और भी जटिल हो गई।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी और लगातार जांच के बाद हत्या का खुलासा किया। सुनीति और उसके प्रेमी के साथ दोनों साथियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया।

एसपी सिटी अरुण कुमार सिंह ने कहा, “अवैध संबंधों के चलते हुई यह हत्या समाज के लिए एक चेतावनी है। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सभी आरोपी को पकड़ लिया है। हत्या में प्रयुक्त सभी साक्ष्य जब्त कर लिए गए हैं।”

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