आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर महिला से धोखाधड़ी, टिकट बुकिंग क्लर्क पर लगाया बदसलूकी का आरोप

Karan Panchal26 February 2026 - 4:50 PM
1 minute read
Anand Vihar Railway Station
Anand Vihar Railway Station : दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बिहार की महिला से धोखाधड़ी और बदसलूकी का मामला सामने आया है। महिला ने घटना का वीडियो बनाया। वायरल वीडियो के अनुसार, टिकट लेने के दौरान टिकट बुकिंग क्लर्क ने महिला से 200 रुपए की ठगी तथा बदसलूकी की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

रुपए वापस किए टिकट भी नहीं दिया

महिला के अनुसार, आनंद विहार स्टेशन पर यात्रा के लिए टिकट क्लर्क को उसने 1000 रुपए दिए। टिकट क्लर्क ने 200 रुपए लेकर 800 रुपए वापस कर दिए और टिकट भी नहीं दिया। महिला द्वारा टिकट और बाकी के पैसे मांगने पर टिकट क्लर्क ने वापस जाने को कहा। वायरल वीडियो में महिला ने बताया कि घटना के वक्त वह अकेली थी।

घटना के फौरन बाद उसने आपातकालीन नंबर 112 पर कॉल भी किया, लेकिन सहायता नहीं मिली। उसने कहा कि हम मेहनत-मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से पैसे कमाते हैं और ये सरकारी कर्मचारी हमारे पैसे हड़प रहे हैं।

वायरल वीडियो पर लोगों का आक्रोश

टिकट बुकिंग क्लर्क पर लगे आरोपों पर सोशल मीडिया में लोगों ने जमकर निशाना साधा। लोगों ने रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के साथ होने वाली ऐसी घटनाओं की निंदा की है। यूजर्स ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्रालय के अधिकारियों को टैग करके महिला से ठगी और बदसलूकी मामले में कार्रवाई की मांग की है।

