खेल

कौन हैं सचिन तेंदुलकर की होने वाली बहू? यहां मिलेगा आपके कई सवालों के जवाब

Shanti Kumari27 February 2026 - 2:13 PM
1 minute read
Sachin Tendulkar

Sachin Tendulkar : सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की बहुत जल्दी ही शादी होने वाली है। उनकी प्री-वेंडिग के फंक्शन भी शुरु हो गए हैं। वहीं कई प्रशंसकों के मन में ये सवाल भी आ रहा है कि सचिन की होने वाली बहू और अर्जुन की होने वाली पत्नी आखिर है कौन? दरअसल, अर्जुन की शादी सानिया चंडोक से हो रही है जो मशहूर बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखती है।

पॉज पैट स्पा एंड स्टोर एलएलपी की डायरेक्टर हैं सानिया

बता दें कि सानिया चंडोक मुंबई में ही मिस्टर पॉज पैट स्पा एंड स्टोर एलएलपी (Mr. Paws Pet Spa & Store LLP) की पार्टनर और डायरेक्टर हैं। यह पशुओं की स्किनकेयर, ग्रूमिंग और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की सेवाएं देता है। सानिया ने इसकी शुरुआत 2022 में एक लाख रुपए से की थी।

घई परिवार से ताल्लुक रखती हैं सानिया

सानिया घई परिवार से ताल्लुक रखती है जो हॉस्पिटैलिटी और फूड वर्ल्ड में जाना-माना नाम है। उनका इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स ग्रुप है, जिसकी मल्टीनेशनल वैल्यू 18.43 बिलियन डॉलर (1.6 लाख करोड़ रुपए) है। वहीं मुंबई में इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है। चंडोक परिवार फेमस आइसक्रीम ब्रांड ब्रूकलिन क्रीमरी का भी मालिक है।

ये भी पढ़ें- सचिन तेंदुलकर के बेटे की प्री-वेडिंग फंक्शन शुरु, मुकेश अंबानी के घर कार्यक्रम आयोजित

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari27 February 2026 - 2:13 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of क्रिकेटर Rinku Singh के पिता का निधन, फोर्थ स्टेज Liver Cancer, 60 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

क्रिकेटर Rinku Singh के पिता का निधन, फोर्थ स्टेज Liver Cancer, 60 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

27 February 2026 - 1:35 PM
Photo of T20 World Cup 2026 : भारत का सेमीफाइनल की टिकट पर फंसा पेंच, एक और हार कर देगी टूर्नामेंट से बाहर

T20 World Cup 2026 : भारत का सेमीफाइनल की टिकट पर फंसा पेंच, एक और हार कर देगी टूर्नामेंट से बाहर

24 February 2026 - 6:06 PM
Photo of T20 World Cup 2026 : अभिषेक शर्मा लगातार तीसरी बार ZERO पर आउट, आर्यन दत्त ने किया बोल्ड

T20 World Cup 2026 : अभिषेक शर्मा लगातार तीसरी बार ZERO पर आउट, आर्यन दत्त ने किया बोल्ड

18 February 2026 - 7:30 PM
Photo of T20 World Cup 2026 : ऑस्ट्रेलिया T-20 वर्ल्डकप से बाहर, जिम्बाब्वे ने सुपर- 8 में बनाई जगह

T20 World Cup 2026 : ऑस्ट्रेलिया T-20 वर्ल्डकप से बाहर, जिम्बाब्वे ने सुपर- 8 में बनाई जगह

17 February 2026 - 6:54 PM
Photo of IND vs PAK : भारत से करारी हार के बाद बौखलाया पाकिस्तान, बाबर और अपने दामाद की छुट्टी की सलाह

IND vs PAK : भारत से करारी हार के बाद बौखलाया पाकिस्तान, बाबर और अपने दामाद की छुट्टी की सलाह

16 February 2026 - 12:08 PM
Photo of IND vs PAK : क्रिकेट का अजीब नजारा, पाक टीम घुटनों पर, भाग खड़े हुए मोहसिन नकवी

IND vs PAK : क्रिकेट का अजीब नजारा, पाक टीम घुटनों पर, भाग खड़े हुए मोहसिन नकवी

16 February 2026 - 10:51 AM
Photo of टॉस में भी नहीं बदली नो हैंडशेक नीति, सूर्यकुमार यादव ने पाक कप्तान से नहीं मिलाया हाथ

टॉस में भी नहीं बदली नो हैंडशेक नीति, सूर्यकुमार यादव ने पाक कप्तान से नहीं मिलाया हाथ

15 February 2026 - 6:46 PM
Photo of आसमान में छाए काले बादल, क्या कोलंबो में बारिश बिगाड़ेगी खेल? अगर हां तो जानें परिणाम

आसमान में छाए काले बादल, क्या कोलंबो में बारिश बिगाड़ेगी खेल? अगर हां तो जानें परिणाम

15 February 2026 - 4:23 PM
Photo of Abhishek Sharma अस्पताल में भर्ती, नामीबिया के खिलाफ मैच खेलना मुश्किल

Abhishek Sharma अस्पताल में भर्ती, नामीबिया के खिलाफ मैच खेलना मुश्किल

11 February 2026 - 1:42 PM
Photo of 15 फरवरी को होगा IND vs PAK मैच, अब BCCI का आया पहला रिएक्शन

15 फरवरी को होगा IND vs PAK मैच, अब BCCI का आया पहला रिएक्शन

10 February 2026 - 2:35 PM
Back to top button