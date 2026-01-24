Haryanaक्राइमराज्य

Faridabad News : हरियाणा के फरीदाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है, जो अब तक स्कूलों में छात्रों पर शिक्षकों द्वारा की गई हैवानियत को भी पछाड़ दिया है। यहां एक पिता ने अपनी 4 साल की मासूम को सिर्फ इसलिए मौत की निंद सुला दी, क्योंकि उसको 50 तक गिनती नहीं आया।

मामला फरीदाबाद के झाड़सेंतली गांव की है, जहां से ये हैवानियत की मिसाल देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल, सोनभद्र के खरंटिया गांव का रहने वाला कृष्णा अपने बच्चों और पत्नी के साथ झाड़सेंतली में किराए के मकान पर रहता है। वह अपनी 4 साल की बेटी को भी पढ़ाने बैठा था और उससे 50 तक गिनती लिखने को कहा। बच्ची जब गिनती नहीं लिख पाई तो वह आग बबूला हो गया और मां के गैरमौजूदगी में बच्ची को इस कदर पीटा की उसकी मौत हो गई।

सख्ती बरतने पर कबूला जुर्म

इस घटना की जानकारी तब लगी जब मां ने अपनी बच्ची के शरीर पर चोट के निशान पाए। उसके बाद उसने पुलिस में सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। जब पुलिस ने पिता से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधा पर कृष्णा को हिरासत में ले लिया।

दिन में बच्चे संभालता था आरोपी

बता दें कि आरोपी के तीन बच्चे हैं, जिसमें 7 साल का बेटा, चार साल की बेटी, जिसकी मौत हो चुकी है और 2 साल की छोटी बेटी है। आरोपी नाइट शिफ्ट में जॉब करता है, जबकि पत्नी दिन में नौकरी करती है। आरोपी कृष्ण दिन में बच्चों की भी देखरेख करता था। इसी दौरान 21 जनवरी को वह बच्ची को पढ़ाने के दौरान उसे इतनी बुरी तरह पीटा की उसकी मौत हो गई।

पत्नी को दी झूठी जानकारी

हालांकि आरोपी ने जॉब पर गई पत्नी को फोन पर झूठ जानकारी दी। उसने कहा की बेटी खेल रही थी और खेलते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर गई और वह उसे लेकर अस्पताल पहुंचा है। जब डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया तो उसने अपनी पत्नी को कॉल करके बुलाया और बताया कि सीढ़ियों से गिरने के कारम बच्ची की मौत हो गई।

वहीं बच्ची के शरीर पर चोट के निशान देख उसकी मां ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही।

