Punjab

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मिशन चढ़दी कला को दो करोड़ का योगदान दिया

Ajay Yadav21 September 2025 - 10:31 AM
2 minutes read
Punjab News :
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मिशन चढ़दी कला को दो करोड़ का योगदान दिया

फटाफट पढ़ें

  • यूनियन बैंक ने मिशन चढ़दी कला को 2 करोड़ दिए
  • सीएम ने बैंक प्रबंधन का दिल से धन्यवाद किया
  • यह फंड 2025 बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाया गया है
  • बाढ़ ने लाखों लोगों के सपनों को तबाह कर दिया
  • सीएम बोले- हर पैसा पारदर्शिता से खर्च होगा

Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के आह्वान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए शुरू किए गए मिशन चढ़दी कला में दो करोड़ रुपये का योगदान दिया है.

इस नेक कार्य के लिए बैंक प्रबंधन का दिल से धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक हजार से अधिक समाजसेवी पहले ही मिशन चढ़दी कला का समर्थन करने के लिए आगे आ चुके हैं, उन्होंने कहा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अब दो करोड़ रुपये का चेक सौंपकर योगदानकर्ताओं की इस बढ़ती सूची में शामिल हो गया है, जिससे हाल ही में आई भीषण बाढ़ से तबाह हुए प्रदेश के पुनर्निर्माण के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी.

बाढ़ पीड़ितों के लिए वैश्विक मुहिम

सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि मिशन चढ़दी कला फंड जुटाने की एक वैश्विक मुहिम है, जिसे 2025 की पंजाब बाढ़ त्रासदी के पीड़ितों के लिए राज्य सरकार की पुनर्वास पहलों हेतु शुरू किया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने हाल ही में ऐसी प्राकृतिक आपदा देखी है, जो पीढ़ियों तक लोगों की स्मृति में दर्ज रहेगी. भगवंत सिंह मान ने कहा, बाढ़ केवल पानी नहीं लाईं, बल्कि लाखों सपनों को भी बहा ले गईं, उन्होंने इसे पंजाब के हालिया इतिहास की सबसे भीषण त्रासदियों में से एक बताया, उन्होंने जोर देकर कहा कि यह पंजाब की सबसे बड़ी परीक्षा भी है, लेकिन इतिहास गवाह है कि पंजाब हमेशा हर संकट से मजबूती के साथ उभरता आया है.

हर योगदान का होगा पारदर्शी इस्तेमाल

इस पहल के पीछे की भावना को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, जिस तरह ‘चढ़दी कला’ मुसीबत के सामने शक्ति और आशावाद की सिख भावना का प्रतीक है, उसी तरह मिशन चढ़दी कला दुनिया भर के सभी पंजाबियों को इस अभूतपूर्व कठिनाई के समय एक परिवार की तरह एकजुट होने का संदेश है. उन्होंने आशा व्यक्त की कि दुनिया भर के और भी पंजाबी अपने सपनों के पंजाब के पुनर्निर्माण के लिए खुलकर योगदान करते रहेंगे. पारदर्शिता और जवाबदेही का भरोसा देते हुए भगवंत सिंह मान ने आश्वासन दिया कि जुटाया गया हर एक पैसा बाढ़ पीड़ितों की भलाई और पुनर्वास के लिए समझदारी से खर्च किया जाएगा.

यह भी पढ़ें : दुर्गा पूजा से पहले CM ममता बनर्जी का एक्शन प्लान, विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav21 September 2025 - 10:31 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बाढ़ से प्रभावित जिलों में राहत कैंपों की संख्या में कमी, प्रभावित परिवार लौटे घर

बाढ़ से प्रभावित जिलों में राहत कैंपों की संख्या में कमी, प्रभावित परिवार लौटे घर

21 September 2025 - 9:17 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का 203वां दिन: पंजाब पुलिस ने 79 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी बरामद

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का 203वां दिन: पंजाब पुलिस ने 79 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी बरामद

20 September 2025 - 10:39 PM
Photo of पंजाब के ग्रामीण युवाओं को पढ़ाई का नया मंच: तरुनप्रीत सौंद ने दी 278 लाइब्रेरियों की जानकारी, जल्द खुलेंगे और 58

पंजाब के ग्रामीण युवाओं को पढ़ाई का नया मंच: तरुनप्रीत सौंद ने दी 278 लाइब्रेरियों की जानकारी, जल्द खुलेंगे और 58

20 September 2025 - 10:21 PM
Photo of अमृतसर में सीमा पार से संचालित ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, 5 किलोग्राम हेरोइन के साथ एक गिरफ्तार

अमृतसर में सीमा पार से संचालित ड्रग तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश, 5 किलोग्राम हेरोइन के साथ एक गिरफ्तार

20 September 2025 - 8:17 PM
Photo of वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बाढ़ प्रभावित हलका दिडबा के लिए तीन एम्बुलेंस रवाना कीं, मुफ्त चिकित्सा सेवा का आश्वासन

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बाढ़ प्रभावित हलका दिडबा के लिए तीन एम्बुलेंस रवाना कीं, मुफ्त चिकित्सा सेवा का आश्वासन

20 September 2025 - 7:14 PM
Photo of पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, ASI 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, ASI 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

20 September 2025 - 3:36 PM
Photo of पंजाब में वेरका उत्पादों की कीमतों में बड़ी कटौती: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का उपभोक्ताओं के लिए राहत पैकेज

पंजाब में वेरका उत्पादों की कीमतों में बड़ी कटौती: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का उपभोक्ताओं के लिए राहत पैकेज

20 September 2025 - 12:42 PM
Photo of पंजाब बाढ़ राहत: वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रवाना की 3 एंबुलेंस, 45 दिनों तक मुफ्त इलाज और दवाइयां उपलब्ध

पंजाब बाढ़ राहत: वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रवाना की 3 एंबुलेंस, 45 दिनों तक मुफ्त इलाज और दवाइयां उपलब्ध

20 September 2025 - 12:18 PM
Photo of चुनाव सुधार के तहत चुनाव आयोग ने 474 गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों को सूची से हटाया

चुनाव सुधार के तहत चुनाव आयोग ने 474 गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों को सूची से हटाया

20 September 2025 - 10:54 AM
Photo of पंजाब पुलिस ने मचाई भारी छापेमारी: 202वें दिन 93 नशा तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन और अफीम बरामद

पंजाब पुलिस ने मचाई भारी छापेमारी: 202वें दिन 93 नशा तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन और अफीम बरामद

20 September 2025 - 10:51 AM
Back to top button