फटाफट पढ़ें

यूनियन बैंक ने मिशन चढ़दी कला को 2 करोड़ दिए

सीएम ने बैंक प्रबंधन का दिल से धन्यवाद किया

यह फंड 2025 बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाया गया है

बाढ़ ने लाखों लोगों के सपनों को तबाह कर दिया

सीएम बोले- हर पैसा पारदर्शिता से खर्च होगा

Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के आह्वान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए शुरू किए गए मिशन चढ़दी कला में दो करोड़ रुपये का योगदान दिया है.

इस नेक कार्य के लिए बैंक प्रबंधन का दिल से धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक हजार से अधिक समाजसेवी पहले ही मिशन चढ़दी कला का समर्थन करने के लिए आगे आ चुके हैं, उन्होंने कहा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अब दो करोड़ रुपये का चेक सौंपकर योगदानकर्ताओं की इस बढ़ती सूची में शामिल हो गया है, जिससे हाल ही में आई भीषण बाढ़ से तबाह हुए प्रदेश के पुनर्निर्माण के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी.

बाढ़ पीड़ितों के लिए वैश्विक मुहिम

सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि मिशन चढ़दी कला फंड जुटाने की एक वैश्विक मुहिम है, जिसे 2025 की पंजाब बाढ़ त्रासदी के पीड़ितों के लिए राज्य सरकार की पुनर्वास पहलों हेतु शुरू किया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने हाल ही में ऐसी प्राकृतिक आपदा देखी है, जो पीढ़ियों तक लोगों की स्मृति में दर्ज रहेगी. भगवंत सिंह मान ने कहा, बाढ़ केवल पानी नहीं लाईं, बल्कि लाखों सपनों को भी बहा ले गईं, उन्होंने इसे पंजाब के हालिया इतिहास की सबसे भीषण त्रासदियों में से एक बताया, उन्होंने जोर देकर कहा कि यह पंजाब की सबसे बड़ी परीक्षा भी है, लेकिन इतिहास गवाह है कि पंजाब हमेशा हर संकट से मजबूती के साथ उभरता आया है.

हर योगदान का होगा पारदर्शी इस्तेमाल

इस पहल के पीछे की भावना को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, जिस तरह ‘चढ़दी कला’ मुसीबत के सामने शक्ति और आशावाद की सिख भावना का प्रतीक है, उसी तरह मिशन चढ़दी कला दुनिया भर के सभी पंजाबियों को इस अभूतपूर्व कठिनाई के समय एक परिवार की तरह एकजुट होने का संदेश है. उन्होंने आशा व्यक्त की कि दुनिया भर के और भी पंजाबी अपने सपनों के पंजाब के पुनर्निर्माण के लिए खुलकर योगदान करते रहेंगे. पारदर्शिता और जवाबदेही का भरोसा देते हुए भगवंत सिंह मान ने आश्वासन दिया कि जुटाया गया हर एक पैसा बाढ़ पीड़ितों की भलाई और पुनर्वास के लिए समझदारी से खर्च किया जाएगा.

