तीन राष्ट्रीय अध्यक्षों का एक साथ राज्यसभा नामांकन, बिहार की राजनीति में नया इतिहास

Bihar News

Bihar News : बिहार की सियासत ने अब नया मोड़ ले लिया है। लगातार 21 सालों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे नीतीश कुमार अब जनता की जिम्मेदारी हैंडओवर करने वाले हैं। बता दें कि नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति की ओर रुख करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। हालांकि आज का दिन उस समय ऐतिहासिक बन गया जब तीन अलग-अलग दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने एक साथ राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया।

दरअसल, यह पहली बार माना जा रहा है कि इस स्तर का सामूहिक राजनीतिक प्रदर्शन प्रदेश में सामने आया है, जिससे इस घटनाक्रम का महत्व और बढ़ गया।

केंद्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में पूरा हुआ नामांकन

नामांकन प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की उपस्थिति ने पूरे कार्यक्रम को राष्ट्रीय आयाम दे दिया। उनकी मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई को राजनीतिक गलियारों में गठबंधन की एकजुटता के संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

तीन राष्ट्रीय अध्यक्षों का एक साथ मैदान में उतरना

राज्यसभा चुनाव के लिए जिन प्रमुख नेताओं ने नामांकन किया, उनमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री, तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष शामिल हैं। तीनों नेताओं द्वारा एक साथ पर्चा दाखिल करना बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय माना जा रहा है। विधानसभा पहुंचकर नामांकन करने की यह सामूहिक पहल एनडीए की रणनीतिक मजबूती का संकेत देती है।

एनडीए खेमे में उत्साह का माहौल

नामांकन के दौरान विधानसभा परिसर में समर्थकों और पार्टी पदाधिकारियों की बड़ी उपस्थिति रही। पूरे माहौल में उत्साह दिखाई दिया और नेताओं ने इसे गठबंधन के भीतर समन्वय और पारस्परिक विश्वास का प्रतीक बताया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम आगामी राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।

चुनावी प्रक्रिया का अगला चरण

राज्यसभा चुनाव के तहत दाखिल नामांकन पत्रों की जांच छह मार्च को की जाएगी। प्रत्याशियों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि नौ मार्च तय है। आवश्यकता पड़ने पर मतदान 16 मार्च को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक होगा, जिसके बाद उसी दिन शाम पांच बजे से मतगणना शुरू कर दी जाएगी।

