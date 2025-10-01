Punjabराज्य

तरनतारन उपचुनाव: अंतिम मतदाता सूची जारी, 100% EPIC कवरेज, अपील की प्रक्रिया भी स्पष्ट

Anup Tiwari1 October 2025 - 10:48 PM
1 minute read
Tarn Taran Byelection
तरनतारन उपचुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी

Tarn Taran Byelection : आगामी उपचुनावों के दृष्टिगत 21–तरनतारन विधानसभा क्षेत्र के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत 01.07.2025 को अर्हता तिथि मानते हुए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित किया गया था. अंतिम मतदाता सूची की प्रतियां मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा बुलाई गई बैठक में भी सौंपी गईं.

1.93 लाख मतदाता, 222 मतदान केंद्रों की व्यवस्था

विवरण साझा करते हुए पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने कहा, “संशोधित सूची के अनुसार तरनतारन विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1,93,742 है, जिसमें 1,01,494 पुरुष मतदाता और 92,240 महिला मतदाता शामिल हैं. शहरी क्षेत्रों में 60 और ग्रामीण क्षेत्रों में 162 सहित कुल 222 मतदान केंद्रों को 114 मतदान केंद्र स्थलों पर समायोजित किया गया है, जिससे पहुंच में सुधार हुआ है और सभी नागरिकों के लिए एक बेहतर मतदान अनुभव सुनिश्चित हुआ है.”

पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत सभी संबंधित अधिनियमों और नियमों का पालन करते हुए सख्ती से पूरी की गई. उन्होंने कहा, “मसौदा प्रकाशन से लेकर दावों और आपत्तियों की अवधि तथा उनके निपटारे तक, हर चरण को ईमानदारी और पारदर्शिता से पूरा किया गया.” उन्होंने यह भी बताया कि EPIC (मतदाता फोटो पहचान पत्र) का कवरेज 100% है, जो एक शुद्ध और त्रुटिरहित मतदाता सूची बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

मतदाताओं को अपील का वैधानिक अधिकार

उन्होंने यह भी बताया कि निर्वाचन नियमों के तहत मतदाताओं के पास यह वैधानिक अधिकार है कि वे मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ERO) के आदेश के खिलाफ जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 23 के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष भी अपील कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें : बरनाला में वंदे भारत के ठहराव की मांग पर मीत हेयर ने रेल राज्य मंत्री से मुलाकात, कहा – लंबे समय से उठा रहे मुद्दा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari1 October 2025 - 10:48 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of NDA में महाराजा रणजीत सिंह प्रिपरेटरी का जलवा: 47 कैडेट पास, मंत्री अमन अरोड़ा ने दी बधाई

NDA में महाराजा रणजीत सिंह प्रिपरेटरी का जलवा: 47 कैडेट पास, मंत्री अमन अरोड़ा ने दी बधाई

3 October 2025 - 8:58 PM
Photo of CM मान ने त्योहारों पर दिया तोहफा: ग्रामीण सड़कों के विकास का किया आगाज, अकाली दल और केंद्र सरकार साधा निशाना

CM मान ने त्योहारों पर दिया तोहफा: ग्रामीण सड़कों के विकास का किया आगाज, अकाली दल और केंद्र सरकार साधा निशाना

3 October 2025 - 8:30 PM
Photo of लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न स्कीमों के तहत करवाए जा रहे हैं विकास कार्य: हरभजन सिंह ई.टी.ओ.

लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न स्कीमों के तहत करवाए जा रहे हैं विकास कार्य: हरभजन सिंह ई.टी.ओ.

3 October 2025 - 7:41 PM
Photo of पंजाब सरकार का डिजिटल कदम: ‘उन्नत किसान’ ऐप से फसल अवशेष प्रबंधन में होगा सुधार

पंजाब सरकार का डिजिटल कदम: ‘उन्नत किसान’ ऐप से फसल अवशेष प्रबंधन में होगा सुधार

3 October 2025 - 7:09 PM
Photo of अमृतसर पुलिस ने पाक तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, 7 पिस्तौल और 1.5 किलो हेरोइन बरामद

अमृतसर पुलिस ने पाक तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, 7 पिस्तौल और 1.5 किलो हेरोइन बरामद

3 October 2025 - 6:40 PM
Photo of पंजाब में ‘पहिल मार्ट’ का उद्घाटन: ग्रामीण महिलाओं की कारीगरी और आत्मनिर्भरता को मिला नया मंच

पंजाब में ‘पहिल मार्ट’ का उद्घाटन: ग्रामीण महिलाओं की कारीगरी और आत्मनिर्भरता को मिला नया मंच

3 October 2025 - 5:10 PM
Photo of पंजाब ने GST वसूली में लगाई लंबी छलांग: 22.35% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा प्रदर्शन

पंजाब ने GST वसूली में लगाई लंबी छलांग: 22.35% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा प्रदर्शन

3 October 2025 - 4:59 PM
Photo of कुरुक्षेत्र से अमित शाह का बड़ा एलान, नए आपराधिक कानूनों ने बदल दी देश की न्याय व्यवस्था, CM नायब सिंह सैनी ने कही ये बड़ी बात

कुरुक्षेत्र से अमित शाह का बड़ा एलान, नए आपराधिक कानूनों ने बदल दी देश की न्याय व्यवस्था, CM नायब सिंह सैनी ने कही ये बड़ी बात

3 October 2025 - 4:46 PM
Photo of दंगाइयों को देंगे ऐसी सजा कि…, विधायक मयंकेश्वर शरण सिंंह ने कानून व्यवस्था पर कर दी बड़ी बात

दंगाइयों को देंगे ऐसी सजा कि…, विधायक मयंकेश्वर शरण सिंंह ने कानून व्यवस्था पर कर दी बड़ी बात

3 October 2025 - 4:14 PM
Photo of योगी सरकार का बड़ा कदम: 6 महीनों में 2.5 लाख युवाओं ने लिया लोन, बने स्वरोजगार के नायक

योगी सरकार का बड़ा कदम: 6 महीनों में 2.5 लाख युवाओं ने लिया लोन, बने स्वरोजगार के नायक

3 October 2025 - 3:03 PM
Back to top button