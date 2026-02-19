Uttar Pradeshराज्य

UP में बटुकों को विशेष सम्मान, ब्रजेश पाठक ने 101 बच्चों को घर बुलाकर पत्नी संग लिया आशीर्वाद

Ajay Yadav19 February 2026 - 12:07 PM
1 minute read
UP News :
UP में बटुकों को विशेष सम्मान, ब्रजेश पाठक ने 101 बच्चों को घर बुलाकर पत्नी संग लिया आशीर्वाद

UP News : उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके बटुकों के साथ हुई बदसलूकी के विवाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सरकार से अलग लाइन पर जाते दिख रहे हैं. गुरुवार को ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में अपने आवास पर 101 बटुकों का सम्मान किया हैं. उन्होंने पत्नी के साथ बटुकों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया और तिलक भी लगाया.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शंकराचार्य विवाद पर कहा कि माघ मेले में जिन्होंने भी बच्चों की शिखा खींची, उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है, उन्होंने स्पष्ट किया कि चोटी को छूना बिल्कुल गलत है और यह महापाप के समान है. जिन लोगों ने भी यह कृत्य किया, उन्हें पाप लगेगा और यह कई वर्षों तक उनके कर्मों में दर्ज रहेगा, उन्होंने कहा कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होना आवश्यक है.

डिप्टी सीएम के आवास पर उन्हें धन्यवाद देने पहुंचे

ब्रजेश पाठक के इस बयान के बाद बटुके बहुत खुश हुए. इसके बाद आज सुबह बड़ी संख्या में बटुके डिप्टी सीएम के आवास पर उन्हें धन्यवाद देने पहुंचे, जहां ब्रजेश पाठक ने उनका अपने आवास पर स्वागत किया. डिप्टी सीएम ने बटुकों को गले में माला पहनाई, तिलक लगाया. उनके गले में पटका पहनाया, उन्हें भोजन कराया और आशीर्वाद लिया.

बटुकों ने पाठक सराहा और योगी को आदर्श बताया

वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर आए बटुकों ने कहा कि उन्होंने सराहनीय काम किया है. बटुक की शिखा ही सनातन की असली पहचान है. जिस तरह से माघ मेले में बटुकों का अपमान हुआ, उन्होंने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है. बटुकों ने कहा कि शिखा को खींचना सनातन धर्म का अपमान है. हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की और कहा कि उनके जैसा सनातनी सीएम पूरे देश में होना चाहिए.

शंकराचार्य बिना स्नान किए मेले से लौट गए

बता दें कि, प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर शंकराचार्य अपने बटुकों के साथ संगम में स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें पालकी में जाने से रोक दिया. इसके चलते विवाद बढ़ गया और पुलिस ने बटुकों के साथ बदसलूकी करते हुए उनकी शिखा खींची. शंकराचार्य बिना स्नान किए मेले से लौट गए.

Ajay Yadav19 February 2026 - 12:07 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 29वां दिन : पंजाब पुलिस ने 689 ठिकानों पर की छापेमारी, 196 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 29वां दिन : पंजाब पुलिस ने 689 ठिकानों पर की छापेमारी, 196 गिरफ्तार

19 February 2026 - 11:25 AM
Photo of विजिलेंस ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, नायब कोर्ट 8 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

विजिलेंस ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, नायब कोर्ट 8 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

19 February 2026 - 9:21 AM
Photo of मथुरा में दर्दनाक हादसा, शादी में जा रहे चार युवकों की कार नहर में गिरी, मौके पर मौत

मथुरा में दर्दनाक हादसा, शादी में जा रहे चार युवकों की कार नहर में गिरी, मौके पर मौत

19 February 2026 - 8:33 AM
Photo of उत्तर प्रदेश में बारिश से तापमान गिरा, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हल्की बारिश और ठंडी हवाओं की संभावना जताई

उत्तर प्रदेश में बारिश से तापमान गिरा, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हल्की बारिश और ठंडी हवाओं की संभावना जताई

19 February 2026 - 7:45 AM
Photo of ‘बेटी गई, अब बेटा भी मरेगा 2 दिन में’, नीट छात्रा मौत मामले में परिजनों को मिला धमकी भरा पर्चा

‘बेटी गई, अब बेटा भी मरेगा 2 दिन में’, नीट छात्रा मौत मामले में परिजनों को मिला धमकी भरा पर्चा

18 February 2026 - 3:43 PM
Photo of अकेले अपने दम पर BSP लड़ेगी चुनाव, मायावती बोलीं – गठबंधन से लाभ कम नुकसान ज्यादा

अकेले अपने दम पर BSP लड़ेगी चुनाव, मायावती बोलीं – गठबंधन से लाभ कम नुकसान ज्यादा

18 February 2026 - 2:11 PM
Photo of डायन होने के शक में मां‑बेटे को पेट्रोल डालकर जलाया, गंभीर रूप से झूलसे पति का इलाज जारी

डायन होने के शक में मां‑बेटे को पेट्रोल डालकर जलाया, गंभीर रूप से झूलसे पति का इलाज जारी

18 February 2026 - 1:01 PM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 28वें दिन 630 ठिकानों पर छापेमारी, 156 लोग गिरफ्तार, हथियार भी जब्त

‘गैंगस्टरां ते वार’ के 28वें दिन 630 ठिकानों पर छापेमारी, 156 लोग गिरफ्तार, हथियार भी जब्त

18 February 2026 - 9:17 AM
Photo of गुरशरण सिंह छीना ने पंजाब हेल्थ सिस्टमज़ कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में संभाला कार्यभार

गुरशरण सिंह छीना ने पंजाब हेल्थ सिस्टमज़ कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में संभाला कार्यभार

18 February 2026 - 8:48 AM
Photo of भगवंत मान सरकार ने पंजाब ट्रेड कमीशन किया लॉन्च, जानें क्या है इसका उद्देश्य और खासियत

भगवंत मान सरकार ने पंजाब ट्रेड कमीशन किया लॉन्च, जानें क्या है इसका उद्देश्य और खासियत

18 February 2026 - 8:15 AM
Back to top button