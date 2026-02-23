Punjabराज्य

पाकिस्तान समर्थित ड्रग कार्टेल के 6 सदस्य गिरफ्तार, 4.8 किलो हेरोइन व पिस्टल जब्त

Ajay Yadav23 February 2026 - 12:11 PM
2 minutes read
Punjab News :
पाकिस्तान समर्थित ड्रग कार्टेल के 6 सदस्य गिरफ्तार, 4.8 किलो हेरोइन व पिस्टल जब्त

Punjab News : पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार “युद्ध नशा के विरुद्ध” अभियान के बीच, फरीदकोट पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश किया. इस कार्रवाई में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक सेना कर्मी और एक बर्खास्त पुलिसकर्मी शामिल हैं. उनके पास से 4.8 किलो हेरोइन और एक .30 बोर पिस्टल के साथ तीन जिन्दा कारतूस जब्त किए गए, बताया पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने.

गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान जर्नैल सिंह उर्फ गोल्डी (लुधियाना), जो वर्तमान में भारतीय सेना में सेवा में हैं. अमरदीप सिंह उर्फ बॉक्सर (बर्खास्त पीएपी कर्मचारी) और डिंपल रानी (फिरोजपुर); रामांदीप कौर, सरबजीत सिंह उर्फ सब्बा और अमृतपाल सिंह उर्फ अभिजोत, सभी मोगा के निवासी के रूप में हुई. इसके अलावा पुलिस ने ₹30,000 नकद और उनके दो वाहन (थार और XUV-500) भी जब्त किए, जिनका इस्तेमाल ड्रग तस्करी के लिए किया जा रहा था.

ड्रोन से हेरोइन तस्करी का खुलासा

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि यह सफलता सूचनाओं पर आधारित, सुविचारित अभियान और 2 महीने लंबे जेल आधारित इंटरसेप्शन का परिणाम है, जिसने कार्टेल के गहरे संबंधों को उजागर किया. प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्करों से सीधे संपर्क में थे, जो ड्रोन का इस्तेमाल करके हेरोइन की खेप भारत में भेज रहे थे.

1 किलो हेरोइन सहित 4 गिरफ्तार

एसएसपी फरीदकोट डॉ. प्रज्ञा जैन ने बताया कि 20-21 फरवरी की रात, सीआईए स्टाफ टीम ने ग्रीन एवेन्यू के पास थार वाहन को रोका. डीएसपी (फरीदकोट) तरलोचन सिंह के नेतृत्व में तलाशी के दौरान 1.008 किलो हेरोइन और ड्रग पैसा जब्त किया गया, जिससे चार लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया गया.

3.8 किलो हेरोइन और पिस्टल जब्त

“पड़ताल के दौरान पता चला कि खेप अमरदीप सिंह उर्फ बॉक्सर द्वारा XUV-500 वाहन में सप्लाई की गई थी. इस लीड पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने बॉक्सर और उसकी सहयोगी डिंपल रानी को गांव गोलेआना सेमनाला के पास रोका और उनके पास से अतिरिक्त 3.796 किलो हेरोइन और .30 बोर पिस्टल जब्त की,” एसएसपी ने बताया.

बॉक्सर और पुलिसकर्मी तस्करी में शामिल

डॉ. प्रज्ञा जैन ने बताया कि मुख्य सरगना अमरदीप सिंह उर्फ बॉक्सर habitual अपराधी हैं और उनके खिलाफ नौ पूर्व आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि अन्य सदस्यों के पास भी एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत महत्वपूर्ण आपराधिक रिकॉर्ड हैं. एक सक्रिय सेना कर्मी और बर्खास्त पुलिसकर्मी की संलिप्तता इस नेटवर्क की जटिलता को दर्शाती है, जो संस्थागत जानकारी का दुरुपयोग करके तस्करी करता था, उन्होंने नाकों और टोल प्लाजा से आसानी से गुजरने के लिए अपने आधिकारिक पहचान पत्रों का दुरुपयोग किया. महिलाओं की सहायता से वाहनों में खेप भेजना भी इस तस्करी के सोच-समझ कर किए गए तरीके को दर्शाता है.

सीमा पार नेटवर्क की जांच जारी

पुलिस ने सभी आरोपियों का रिमांड प्राप्त किया है ताकि आगे और पीछे के संबंधों की जांच की जा सके, विशेष रूप से सीमा पार से काम कर रहे हैंडलर्स और स्थानीय वितरण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सके. इस मामले में फरीदकोट सिटी पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21(सी) और 27ए के तहत FIR नंबर 95 दिनांक 21.02.2026 दर्ज की गई है.

ये भी पढ़ें- Ration Card : मोदी सरकार का बड़ा फैसला, राशन की जगह अब सीधे अकाउंट में आएंगे पैसे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav23 February 2026 - 12:11 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of सिंगापुर दौरे के पहले दिन ही योगी सरकार को बड़ी कामयाबी, निवेश समझौतों की मिली हरी झड़ी

सिंगापुर दौरे के पहले दिन ही योगी सरकार को बड़ी कामयाबी, निवेश समझौतों की मिली हरी झड़ी

23 February 2026 - 1:43 PM
Photo of फाजिल्का के बस्ती हजूर स्कूल के पुनर्निर्माण के आदेश, छह महीनों में तैयार होगी नई इमारत

फाजिल्का के बस्ती हजूर स्कूल के पुनर्निर्माण के आदेश, छह महीनों में तैयार होगी नई इमारत

23 February 2026 - 12:07 PM
Photo of अजित पवार विमान हादसे की CBI जांच की मांग, MVA बैठक में विपक्ष ने फडणवीस की चाय पार्टी का किया बहिष्कार

अजित पवार विमान हादसे की CBI जांच की मांग, MVA बैठक में विपक्ष ने फडणवीस की चाय पार्टी का किया बहिष्कार

23 February 2026 - 11:40 AM
Photo of संजीव अरोड़ा ने मोहाली में वेलकम होटल का उद्घाटन किया, संबोधन में अहम बातों पर दिया जोर

संजीव अरोड़ा ने मोहाली में वेलकम होटल का उद्घाटन किया, संबोधन में अहम बातों पर दिया जोर

23 February 2026 - 11:38 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 33वां दिन: पंजाब पुलिस ने 647 स्थानों पर की छापेमारी, 245 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 33वां दिन: पंजाब पुलिस ने 647 स्थानों पर की छापेमारी, 245 गिरफ्तार

23 February 2026 - 10:32 AM
Photo of नालागढ़ IED धमाका मामला: दो आरोपी गिरफ्तार, बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े होने का खुलासा

नालागढ़ IED धमाका मामला: दो आरोपी गिरफ्तार, बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े होने का खुलासा

23 February 2026 - 9:51 AM
Photo of जम्मू-कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के सैफुल्लाह ग्रुप का सफाया, किश्तवाड़ में तीन आतंकी ढेर

जम्मू-कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के सैफुल्लाह ग्रुप का सफाया, किश्तवाड़ में तीन आतंकी ढेर

23 February 2026 - 8:35 AM
Photo of CM योगी आदित्यनाथ सिंगापुर पहुंचे, निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुआ विदेश दौरे का पहला चरण

CM योगी आदित्यनाथ सिंगापुर पहुंचे, निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुआ विदेश दौरे का पहला चरण

23 February 2026 - 8:04 AM
Photo of डीजीपी पंजाब ने 100वें जन्मदिन पर आईपीएस जगजीत सिंह बावा को दी बधाई

डीजीपी पंजाब ने 100वें जन्मदिन पर आईपीएस जगजीत सिंह बावा को दी बधाई

22 February 2026 - 6:38 PM
Photo of प्रेम-प्रसंग में UPSC उम्मीदवार मनीष की हत्या, मुख्य आरोपी और साथी फरार

प्रेम-प्रसंग में UPSC उम्मीदवार मनीष की हत्या, मुख्य आरोपी और साथी फरार

22 February 2026 - 3:11 PM
Back to top button