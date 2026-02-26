J&K News : जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया। पौनी तहसील के डूगी क्षेत्र में मंगलवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक मानिक की जान चली गई। इस हादसे के बाद बुधवार को मानिक को नम आंखों के बीच अंतिम विदाई दी गई।

बहन ने भाई को दूल्हे की तरह सजाया

इस मार्मिक पल ने हर किसी को भावुक कर दिया, जब मानिक की बहन शिवाली शर्मा ने अपने भाई को दूल्हे की तरह सजाया। कांपते हाथों से उसने मानिक के माथे पर तिलक किया, गले में हार पहनाया और सेहरा बांधा। इस दौरान वह गले लगाकर बार-बार कह रही थी, “भैया, आंखें खोलो ना, तुझे बहन पुकार रही है।” मानिक के अंतिम संस्कार के समय यह दृश्य इतना भावुक था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे।

मंगलवार को सड़क हादसे में गई जान

मंगलवार को इस दुर्घटना में मानिक की मोटरसाइकिल डंपर से टकरा गई थी, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मानिक की असमय मौत ने उसके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया, विशेष रूप से उसके माता-पिता और बहन को।

अंतिम संस्कार में जुटी भीड़

मानिक के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति जताई। मानिक के पिता सुभाष चंद्र, माता निशु देवी और छोटे भाई अंकुश शर्मा बार-बार मानिक के पास जाकर उसे गले लगाते और उसके माथे को चूमते रहे। यह दृश्य दिल को छू लेने वाला था।

इस घटना के बाद, क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि सड़क सुरक्षा को लेकर पुख्ता कदम उठाए जाएं ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मानिक की मौत ने क्षेत्र में एक गहरी छाप छोड़ी है और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को महसूस किया गया है।

