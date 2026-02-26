Other Statesराज्य

भाई को सेहरा पहनाकर बहन ने दी अंतिम विदाई, गले लगाकर बोली- भैया….

Shanti Kumari26 February 2026 - 2:25 PM
1 minute read
J&K News :

J&K News : जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया। पौनी तहसील के डूगी क्षेत्र में मंगलवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक मानिक की जान चली गई। इस हादसे के बाद बुधवार को मानिक को नम आंखों के बीच अंतिम विदाई दी गई।

बहन ने भाई को दूल्हे की तरह सजाया

इस मार्मिक पल ने हर किसी को भावुक कर दिया, जब मानिक की बहन शिवाली शर्मा ने अपने भाई को दूल्हे की तरह सजाया। कांपते हाथों से उसने मानिक के माथे पर तिलक किया, गले में हार पहनाया और सेहरा बांधा। इस दौरान वह गले लगाकर बार-बार कह रही थी, “भैया, आंखें खोलो ना, तुझे बहन पुकार रही है।” मानिक के अंतिम संस्कार के समय यह दृश्य इतना भावुक था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे।

मंगलवार को सड़क हादसे में गई जान

मंगलवार को इस दुर्घटना में मानिक की मोटरसाइकिल डंपर से टकरा गई थी, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मानिक की असमय मौत ने उसके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया, विशेष रूप से उसके माता-पिता और बहन को।

अंतिम संस्कार में जुटी भीड़

मानिक के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति जताई। मानिक के पिता सुभाष चंद्र, माता निशु देवी और छोटे भाई अंकुश शर्मा बार-बार मानिक के पास जाकर उसे गले लगाते और उसके माथे को चूमते रहे। यह दृश्य दिल को छू लेने वाला था।

इस घटना के बाद, क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि सड़क सुरक्षा को लेकर पुख्ता कदम उठाए जाएं ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मानिक की मौत ने क्षेत्र में एक गहरी छाप छोड़ी है और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को महसूस किया गया है।

ये भी पढ़ें – बारामती क्रैश के बाद शिंदे और शिवसेना का बड़ा फैसला, VSR प्लेन के इस्तेमाल पर पूरी तरह लगाई रोक

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari26 February 2026 - 2:25 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of विजिलेंस ब्यूरो का एक्शन जारी, पटवारी को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

विजिलेंस ब्यूरो का एक्शन जारी, पटवारी को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

27 February 2026 - 7:08 PM
Photo of केजरीवाल के बरी होने के बाद बोले तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, दिल्ली में दोबारा चुनाव की मांग की

केजरीवाल के बरी होने के बाद बोले तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, दिल्ली में दोबारा चुनाव की मांग की

27 February 2026 - 4:36 PM
Photo of योगी सरकार ने दी खुशखबरी : कर्मचारियों का वेतन पहले, 2-4 मार्च होली की छुट्टी

योगी सरकार ने दी खुशखबरी : कर्मचारियों का वेतन पहले, 2-4 मार्च होली की छुट्टी

27 February 2026 - 3:15 PM
Photo of पटना हाईकोर्ट में ऐतिहासिक न्यायिक बदलाव, अब 46 न्यायाधीशों के साथ कार्य करेगा हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट में ऐतिहासिक न्यायिक बदलाव, अब 46 न्यायाधीशों के साथ कार्य करेगा हाईकोर्ट

27 February 2026 - 3:05 PM
Photo of Earthquake : कोलकाता समेत इन जिलों में भूकंप के तेज झटके, घरों से बाहर निकले लोग

Earthquake : कोलकाता समेत इन जिलों में भूकंप के तेज झटके, घरों से बाहर निकले लोग

27 February 2026 - 2:53 PM
Photo of हरियाणा में खरीफ 2025-26: धान खरीद, जांच, तकनीकी सुधार और किसानों के लिए लाभ

हरियाणा में खरीफ 2025-26: धान खरीद, जांच, तकनीकी सुधार और किसानों के लिए लाभ

27 February 2026 - 2:43 PM
Photo of BJP जिला उपाध्यक्ष का स्वागत जुलूस बना सोशल मीडिया हिट, नाले में गिरने का वीडियो वायरल

BJP जिला उपाध्यक्ष का स्वागत जुलूस बना सोशल मीडिया हिट, नाले में गिरने का वीडियो वायरल

27 February 2026 - 1:29 PM
Photo of पंजाब सरकार द्वारा 18 मार्च को 14,100 महिला उद्यमियों को किया जाएगा सम्मानित – तरुणप्रीत सौंद

पंजाब सरकार द्वारा 18 मार्च को 14,100 महिला उद्यमियों को किया जाएगा सम्मानित – तरुणप्रीत सौंद

27 February 2026 - 12:52 PM
Photo of आनंदपुर साहिब में संगतों की सुरक्षा में 5000 पुलिसकर्मी तैनात, पार्किंगों पर शटल सेवाओं की भी दी जाएगी सुविधा

आनंदपुर साहिब में संगतों की सुरक्षा में 5000 पुलिसकर्मी तैनात, पार्किंगों पर शटल सेवाओं की भी दी जाएगी सुविधा

27 February 2026 - 12:05 PM
Photo of चॉकबोर्ड से स्मार्ट क्लासरूम तक: भगवंत सिंह मान सरकार ने पंजाब के सरकारी स्कूलों में लाई डिजिटल क्रांति

चॉकबोर्ड से स्मार्ट क्लासरूम तक: भगवंत सिंह मान सरकार ने पंजाब के सरकारी स्कूलों में लाई डिजिटल क्रांति

27 February 2026 - 10:57 AM
Back to top button