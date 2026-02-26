Punjab News : भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टालरेंस की नीति अपनाते हुए पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने सिविल अस्पताल बरेटा जिला मानसा के नशा छुड़ाओ केंद्र में तैनात शंकर सिंह काऊंसलर को जाली डिग्री/ सर्टिफिकेट के आधार पर काऊंसलर की नौकरी हासिल करने के दोष में गिरफ्तार किया है.

यह जानकारी सांझा करते विजीलेंस ब्यूरो पंजाब के प्रवक्ता ने बताया कि शिकायत की जांच के बाद दोषी काऊंसलर शंकर सिंह, निवासी गांव भून्दड़ भैनी, तहसील मूनक, जिला संगरूर के विरुद्ध कार्यवाई की गई है.

मामले की आगे की जांच जारी

प्रवक्ता के अनुसार वर्ष 2023 में एक निजी कंपनी इनोविजन लिमटिड के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर भर्ती किए गए काउंसलर और कंप्यूटर ऑपरेटरों की डिग्रियों/प्रमाणपत्रों की जांच मानसा स्थित सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा कराई गई थी.

जांच के दौरान यह सामने आया कि संबंधित व्यक्ति ने जाली डिग्री/प्रमाणपत्रों के आधार पर काउंसलर की नौकरी हासिल की थी. मामले को गंभीर को देखते हुए पंजाब विजीलेंस ब्यूरो की रेंज बठिंडा में आरोपी के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है.

